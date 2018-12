Címlap » Hírek » Boss Nextone-Artist és Nextone-Stage Boss Nextone-Artist és Nextone-Stage A négy végfok változat mellett meglehetősen sok okos és hasznos dolgot pakoltak a két kombóba, lehet, hogy a Katana sorozat sikere után a Nextone lesz a Boss következő nagy dobása? Boss Nextone-Artist A Boss két új – Tube Logic technológiát alkalmazó – modellel bővítette erősítői sorát, ők a Nextone-Artist és a Nextone-Stage. A kombó kialakítás miatt a sűrűn koncertező, gyakran saját cuccukat szállító gitárosokat érdekelheti elsősorban a két új erősítő. Meglehetősen sok okos és hasznos dolgot pakoltak a két kombóba, lehet, hogy a Katana sorozat sikere után a Nextone lesz a Boss következő nagy dobása? A BOSS Nextone sorozat a klasszikus csöves hangzás feelingjét ötvözi az új generációs erősítők hangzásbeli sokoldalúságával, tudásával, és ezzel izgalmas, új irányvonalat mutat a professzionális gitárerősítők piacán. A két, jól megkülönböztethető hangolású csatorna – CLEAN és LEAD – inspiráló gitárhangzások sokaságát nyújtja, és négy AB osztályú analóg végerősítő karakter – 6V6, 6L6, EL84, vagy EL34 csövekkel – között is választhatunk, vagyis a Boss Tube Logic technológiájának köszönhetően négy különböző karakterű csöves végfok hangzása áll rendelkezésünkre egy erősítőben. A nekünk tetsző végfok kiválasztása az első panelen elhelyezett Power Amp Select kapcsolóval történik. Boss Nextone-Stage A csatornák között a szintén az első panelen található CH Select gombbal, vagy lábkapcsolóval válthatunk. A csatornákhoz háromsávos EQ, Boost és Tone (fényesebb magas hang) kapcsoló, a szólócsatornához Gain szabályzó is tartozik. A Master szekcióban találjuk a Power Control (teljesítmény-vezérlő) kapcsolót, gyakorlásnál, felvételnél jól jöhet, hogy a kombó teljesítményét a felére, vagy 0,5 W-ra csökkenthetjük, ugyanitt kaptak helyet a Master és Presence potméterek.

Nagyításhoz klikk a képre! A gitárbemenet mellett elhelyezett nyomógombbal Custom módba állíthatjuk az erősítőt, amivel a két csatorna gyári beállításait érthetjük el. Custom módban kap szerepet a jól kezelhető Nextone Editor program, amivel ízlés szerint testreszabhatjuk a csatornákat és az opcionálisan megvásárolható GA-FC lábkapcsoló funkcióit. A fedélzeti effekteket – Delay és Reverb – is custom módban kezelhetjük a Nextone Editorral: a delay variálható analóg, szalagos vagy SDE-3000 jellegűre, sőt tremoló effektre, a zengetővel pedig előállíthatunk lemezes, rugós, vagy terem zengetést. Az effekt loop – aminek a beállításait szintén elvégezhetjük a Nextone Editorral – aljzatai a hátsó panelre kerültek, mellette fejhallgató kimenet, vonal kimenet segíti a gitáros életét. Ugyanitt csatlakoztathatjuk az erősítőhöz a GA-FC speciális lábkapcsoló pedált, amivel a csatornaváltást, a boostert, és az effekteket kezelhetjük sőt, ha expression pedált kötünk a lábkapcsolóhoz, hangerőt, és a torzítás szintjét is szabályozhatjuk vele. A vonalkimenet karaktere is szabályozható a Nextone Editor segítségével, háromféle mikrofonozású láda közül választhatunk. Külső hangfallal növelhetjük a felületet, melyen a 40 W vagy 80 W teljesítmény megszólal, erre a célra két 16 Ohmos és egy 8 Ohmos kimenet áll rendelkezésünkre. 12 inches egyedi gyártású hangszóró USB kimenetet is kapunk, ezen keresztül kommunikál az erősítő a Nextone Editor programmal, de az USB port használható felvétel készítésére is, ezen keresztül számítógéphez csatlakozva kedvenc DAW szoftverünkkel dolgozhatunk. A Nextone kombó kétféle változatban készül, a kisebb modell a 40 W-os Nextone-Stage, míg a nagyobb Nextone-Artist 80 wattot teljesít. Mindkét erősítőt egyedi gyártású 12 inches hangszóróval látták el. Az alábbi demó videóban a Clean és a Lead csatornával egyaránt nagyon meggyőzően szól mind a négy csöves végfok fajta. Érdemes kipróbálni! Specifikáció és árak: https://www.boss.info/hu/categories/amplifiers/nextone/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó