Boss Nextone Special, 1 x 12-inches 80 W-os kombó Boss Nextone Special, 1 x 12-inches 80 W-os kombó Kiváló csöves hangzások, két független csatorna, vintage hangolású WAZA B12W hangszóró, beépített effektek, az új Boss Nextone Special talán az eddigi legjobb Tube Logic technológián alapuló Boss erősítő. Boss Nextone Special A Boss pontosan tudja, hogyan kell egy kiváló minőségű és kereskedelmileg is sikeres erősítőt építeni. Ha az egyik legismertebb – hazánkban is forgalmazó – német hangszerkereskedés bestseller listáját megnézzük, a három legkeresettebb erősítő közül kettő Boss Katana. A közelmúltban bejelentett Nextone Special feljebb teszi a lécet a korábbi Nextone Artist és Stage modellekhez képest, és még egy új hangszóróval is megkínálja a vevőt, hogy biztosra menjen. Waza B12W hangszóró

A Boss állítása szerint a Waza hangszóró az 1960-as „Blue Bell” hangzását idézi, de nagyobb terhelhetőséggel és olyan fejlesztésekkel, melyek alkalmassá teszik egy mai modern erősítővel történő használatra és a végfok változtatható teljesítményének kezelésére. A fejlesztésekbe beletartozik egy úgynevezett „reaktív végfokáramkör” is, ami segíti a végerősítő és a Waza hangszóró közötti interakciót. Bármit is jelentsen ez az elnevezés, a dolog jól hangzik.



Végfok beállítási lehetőségek

A Nextone Special kombó két kivételesen jól felszerelt független csatornát kínál, CLEAN és LEAD elnevezéssel. Mindkét csatorna a lehetőségek széles tárházát nyújtja effektek terén, valamint egy olyan kapcsolót is kapunk mellyel a Boss Tube Logic technológiájának köszönhetően választhatunk a 6V6, 6L6, EL84 vagy EL34 végcsővel szerelt végfok szimulációk között. Ez a lehetőség – a Boss szerint – jelentősen megváltoztatja a hangzást és ami még fontosabb, a játékérzetet. Ami óriási előrelépés a 2018-as Nextone Studio és Artist modellekhez képest, hogy a Nextone Special esetében ez csatornánként, egymástól függetlenül történhet, vagyis két teljesen különböző soundot állíthatunk be a két csatornához. (Az említett kombókon is volt ilyen kapcsoló, de a két csatornáé közös volt.) És innen válik a dolog izgalmassá, mert a két általunk kiválasztott és kikevert erősítő hangzást elmenthetjük a három Tone Setting preset valamelyikébe. A Tone Setting gombjai az első panelen kaptak helyet, így könnyedén előívhatjuk az eltárolt hangzásunkat. Egy másik hasznos jellemzője a Nextone Special kombónak, hogy lehetőséget ad öt kimenő teljesítmény közötti váltásra. Választhatunk a maximum 80, valamint a 60, 40, 20 vagy 0,5 W között. A CLEAN csatornán találunk egy Extra Headroom feliratú kapcsolót is, azt hiszem ez nem szorul különösebb magyarázatra. Az a rengeteg opció, és állítási lehetőség, amit a Nextone Special kínál minden feladat ellátására alkalmassá teszi ezt a kombót, legyen szó színpadi, otthoni, vagy stúdió használatról. A csatornákat a CH Select gombbal, vagy lábkapcsolóval válthatjuk.

Kezelőszervek, kimenetek

Ha megnézzük a kezelőpanelt, látható, hogy mindkét csatornán háromsávos EQ, Boost, Delay, Reverb effekt, a végfok finomhangolására szolgáló Power Amp szekció és a már említett végcső választó kapcsoló áll rendelkezésünkre. A LEAD csatorna még egy Gain szabályzási lehetőséget is kapott.

A Nextone Special hátsó paneljén minden olyan ki- és bemenetet megtalálunk, ami egy modern erősítőtől elvárható. A külső kezelés a hatgombos GA-FC lábkapcsolóval optimális, de más Boss lábkapcsolót is használhatunk, vagy a vezérlés történhet MIDI-n keresztül is. Az effekt loop alapkövetelmény ezen a szinten, de kapunk egy XLR és egy 6,3 mm-es jack kijáratot is, melyekről közvetlenül a PA rendszerre, küldhetünk jelet. Ezekhez a kimenetelhez tartozik még egy Air Feel kapcsoló is, mellyel háromféle mikrofonozott láda IR-je közül választhatunk. Felvételhez és csendes gyakorláshoz rendelkezésre áll a Phones/Rec Out kimenet, az USB csatlakozót pedig direkt felvételre vagy a Nextone Editor szoftverrel történő kommunikációra használhatjuk. Külső hangfalat is köthetünk az erősítőre, a két 16 Ohmos és egy 8 Ohmos hangfalkimenet segítségével.

Nextone Editor

Ahogy az napjainkban egyre inkább elterjedt, a Nextone Special kombó egy alkalmazással együtt jelent meg, mellyel az erősítő beállításaiba mélyebben belenyúlhatunk. A Nextone Editor appal akár PC-vel, akár Mac-kel lehetőségünk van az erősítő finomhangolására. Az applikációban elérhetjük a Character Shape opciót, mellyel optimalizálhatjuk az egyes csőtípusok beállításait.



Úgy tűnik, hogy a Nextone Special erősítőt minden alkalmazási területen – stúdióban, otthon, próbateremben, kis- és nagy koncerthelyszíneken – történő használatra felvértezték, és a Boss még azt is megkockáztatja, hogy a beépített effektek és a különféle csöves végfok hangzésok miatt miatt akár otthon is hagyhatjuk a pedálboardunkat. Kíváncsian várjuk a decemberben boltokba kerülő kombóról az első teszteket, és ha lehetőségünk lesz rá, mi is jól megteszteljük ezt a nagy tudású, sokoldalú erősítőt.

Fontosabb adatok Teljesítmény: 80 W

Hangszóró: 1 x 12” (30 cm)

Méretek: 620 x 246 x 530 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly 18 kg

