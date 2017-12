Címlap » Hírek » Boss MS-3 Multieffects Switcher teszt Boss MS-3 Multieffects Switcher teszt A digitális és az analóg világ találkozása – multi-effekt és rendszervezérlő, ami önmagában is ütőképes effektparkkal rendelkezik. Pedálboard-integráló alapötlet

Manapság egyre több gyártó dob piacra rendszervezérlőket (guitar system controller, vagy switcher), melyek lényege, hogy az analóg (vagy legalábbis analóg formátumú) pedálokat loopokba köthetjük, és azokat multieffekt-szerűen vezérelhetjük, különböző kombinációkat programozhatunk. Ilyen eszköz használatakor mindig csak a kiválasztott loopon halad át a jel, így a jelút is sokkal tisztább. Továbbá minden komolyabb rendszervezérlő lehetőséget kínál arra, hogy adott esetben az erősítőt, és egyéb MIDI eszközöket is vezérelhessünk vele. Ám ezek lényegében „csak” kapcsolók. Önmagukban nem tartalmaznak effektet, csak azok irányítására szolgálnak. A Boss is alkotott már korábban ilyen vezérlőket az ES-5, és a nagytestvér ES-8 „személyében”, melyek a rendszervezérlés feladatát professzionálisan látják el, azonban effekteket ők sem nem tartalmaznak. Az ES-5, és ES-8 után a Boss megalkotta azt a pedált, mely hidat képez a multi-effektek világa és a rendszervezérlők között, ugyanis az MS-3 egy olyan eszköz, mely multi-effekt és emellett rendszervezérlő is egyben. Az alapötlet lényege, hogy az önmagában is rengeteg beépített effekttel rendelkező multi-effektet kibővíthetjük kedvenc analóg pedáljainkkal. A gitárosok többsége a torzított hangszínt analóg módon állítja elő (pedálból, vagy az erősítőből). A digitális megoldások ezen a téren (egy-két kivételtől eltekintve) ezek mögött maradnak. A Boss felismerte ezt, és ezzel a pedállal lehetőséget is ad arra, hogy a digitális és analóg világot ízlésünk szerint keverhetjük. Multi-effektszolgáltatások

A Boss MS-3 önmagában is meglehetősen ütőképes effektparkkal rendelkezik. Fontos már az elején megjegyezni, hogy semmilyen erősítő-, és hangfalmodellezést nem tartalmaz, tehát alapvetően nem vonalban, hanem erősítővel való játékra fejlesztették. Olyan rendszer szerint kezelhetjük a benne lévő effekteket, mintha csak kispedálok lennének. A LED kijelzőn az aktuális programhoz, patch-hez tartozó effektek lineárisan, egy láncra fűzve láthatóak. Ezeket nagyon könnyen ki- és bekapcsolhatjuk, pillanatok alatt belenyúlhatunk a paramétereikbe, illetve a sorrendjüket is egy mozdulattal megcserélhetjük, szerkeszthetjük. A kezelhetősége teljesen egyértelmű, és felhasználóbarát. Ami nagyobb utánajárást igényel, az a lehetőségek megismerése, ugyanis rengetek minden található ebben a kis pedálban. Hat effektblokk található az MS-3-ban: FX1, FX2, Mod1, Mod2, Delay, Reverb. Ezeken belül is további lehetőségeink vannak. Például 11-féle delay, 8-féle reverb közül választhatunk. Az FX1/FX2 blokkok ugyanazon effekteket tartalmazzák, ezzel is lehetővé teszik, hogy ebből a kupacból egyidejűleg akár kettőt is használhatunk, azokat tetszés szerinti helyre rakhatjuk a jelútban. Az FX1/FX2 blokkok a következő effekteket tartalmazzák (a tejesség igénye nélkül): compressor, limiter, auto wah, overdrive/distortion, graphic eq, parametric eq, octaver, sitar sim, ac guitar sim, harmonist, pitch shifter, stb. Tovább haladva a Mod1/Mod2 blokkok szintén ugyanazon effektblokk duplikált változatai, mely a következőket tartalmazzák (szintén a teljesség igénye nélkül): chorus, phaser, flanger, tremolo, rotarty, univibe, vibrato, ring mod, stb. Ezeken belül is további lehetőségek nyílnak ugyanis például kompresszorból nyolc különbözőfajta található benne, 4-féle phaser közül választhatunk, és 21-féle overdrive/distortion áll rendelkezésünkre. A klasszikus használati útmutató (Owner’s manual), mely az alapvető kezelést taglalja, kevesebb, mint fele akkora terjedelmű, mint az effektek részleteivel foglalkozó rész (Parameter guide). Ez utóbbi a legapróbb részletekig kivesézi az eszközben rejlő lehetőségeket, mi hol található, hogyan paraméterezhető, hogyan használható. A fent említett hat blokkban nem kevés, kifejezetten basszusgitárra tervezett, arra optimalizált effekt is található, mint például: Bass octave, Bass wah, Bass OD/DS, Bass flanger, Bass harmonist, Bass pitch shifter, stb. Ezen hat effektblokkon kívül még az effektláncunk végén található egy zajzár, a hangerőpedálra vonatkozó blokk, illetve egy master szekció, mely lehetőséget ad például a master bpm beállítására, felkínál egy master EQ-t, illetve a szóló kiemelés mértékét is itt tudjuk megválasztani. A Mod1/Mod2, Delay, és a Reverb blokkokban található effektek minősége egészen kiváló. A sztereó kimenettel két erősítőt alkalmazva gyönyörű terek születhetnek a megfelelő delay, és reverb használatával. Az FX1/FX2 blokkban található pár olyan effekt, melyek polifonikus használata kissé limitált. Például mind a hat húrt pengetve a slow gear effekt már kissé „befullad”, de egy-egy hangnál gyönyörűen szól. Ez a korlát néhány nagyobb processzorigényű effektnél (octaver, slow gear, stb.), és akkor is csak mind a hat húr egyidejű megszólaltatásakor jelentkezik. Ez azonban egy multi-effektnél természetesnek mondható, mivel ezekre a célokra specifikus pedálok készülnek, néha nagyobb méretben (és hasonló, vagy magasabb áron). Egy multi-effekt feladata, hogy polihisztor legyen, ne pedig „egy terület szakértője”. Ezt a szintet az MS-3 pedig messze hozza, sőt… számos esetben könnyedén versenyre kel sok-sok analóg-jellegű pedállal. Overdrive, és distortion területen is meglepően jó eredményeket hoz, de ezen effektjei tagadhatatlanul digitális-ízűek. Viszont itt jöhetnek képbe a saját analóg drive pedálok. Rendszervezérlő szolgáltatások

A Boss MS-3, (ahogyan a neve is utal rá) három egymástól független looppal rendelkezik, ezzel lehetőséget ad, hogy bármilyen három külső effektpedált beköthetünk a rendszerbe, és azokat úgy kezelhetjük, mint a fent említett 6 effektblokkot. Looponként akár több pedál is beköthető, de akkor azok ki-bekacsolása a programozás szempontjából nem lesz egymástól független. Így saját kispedáljaink is a rendszer részévé válhatnak, az egyes patchekben elmenthető, hogy melyik legyen ki-, és bekapcsolva. Az MS-3-ban található effektek helye a láncban szabadon választható, a loopok helye viszont rögzített. Tehát az L1-L2-L3 (loopok sorrendje) nem változtatható, de a beépített 6 effektblokk effektjei tetszőlegesen e hármas elé, vagy mögé helyezhetőek. Ez is egy nagyon praktikus megoldás, mert pl. egy loopba helyezett drive pedál esetében a kompresszor, phaser, stb., általában jó, ha a torzítás előtt helyezkedik el, a delay, reverb, stb. pedig legtöbb esetben a lánc vége felé működnek megfelelően. Persze semmi sincsen kőbe vésve, extrém esetekben minden előfordulhat, első ránézésre valószínűtlen sorrendek is működhetnek teljesen jól, az MS-3 pedig lehetőséget is ad ilyen effekt sorrendek kialakítására is. A pedál két alapvető módban működhet: Memory, és Manual módban. Memory módban az 1-4-ig lábkapcsolók egyes presetek (patchek) közötti váltást hivatottak teljesíteni, ha azonban Manual módba váltunk, akkor az aktuális preseten belül lehetőségünk van instant változtatni az elmentett jelúton. Ekkor az 1-4-ig kapcsolókhoz különböző funkciókat lehet rendelni, például az egyes effektek ki-, és bekapcsolását. Ez nagyon hasznos funkció lehet élő muzsikálás közben, amikor nincsen sem idő, sem lehetőség kézzel intézni az esetleges változtatást. Azonnali lehetőséget ad egy meglévő preset gyors megváltoztatására. A két mód közti különbséget a lábkapcsolók száma melletti LED-ek színe mutatja: kék fények esetén Memory, piros fénynél Manual módban vagyunk. A Boss MS-3 lehetőséget ad, hogy erősítőnk csatornáit is váltsuk, így a csatornaváltást is programozhatóvá teszi. Egy preset részeként kezelhetjük az erősítőnk tiszta, és overdrive csatornája közötti váltást is. Ezt a lábkapcsoló funkciót a CTL Out Stereo jack kimenettel érhetjük el. Az MS-3 rendelkezik MIDI out kimenettel is, így bármilyen MIDI-eszköz irányítható vele. Több MIDI csatorna állítható be, így akár több eszközt is irányíthatunk, ha azokat egymáshoz fűzve kötjük be. Például ha az egyik loopba kedvenc Strymon, Eventide, stb. pedálunk van kötve, akkor nem csak azt programozhatjuk, hogy ez a pedál része legyen-e az aktuális presetnek, hanem a külső pedálon belül MIDI parancs segítségével programot is válthatunk. Két sztereó jack bemenet áll rendelkezésünkre (EXP 1/EXP 2), hogy a további könnyebb, és gyorsabb kezelés céljából akár külső eszközt is csatlakoztathassunk (expression pedált, tap tempo kapcsolót, további két lábkapcsolót, melyekre tetszés szerinti funkció állítható be).

Összegzés, ajánlás

A Boss MS-3 esetében valóban egy profi eszközről beszélhetünk, mely profi zenészek igényeit is kiszolgálhatja. Elképesztően kompakt formában ötvözi a multi-effektek és a rendszervezérlők által nyújtott kényelmet. Hasonló megoldás eddig csak jóval nagyobb méretben és magasabb áron volt elérhető a piacon. Effektjei terén a Boss valóban a jelenlegi csúcsminőségét hozza. Testreszabhatóság, és programozhatóság terén maximálisan flexibilis és sok lehetőséggel bővíthető. Összerakás tekintetében elégé strapabírónak tűnik, fekete fém háza elegáns külsőt kölcsönöz az eszköznek. Az MS-3 kiváló megoldás azoknak, akik ragaszkodnak bizonyos pedáljaikhoz, de egy teljes rendszert nem feltétlenül darabonként, egyes pedálokból építenének fel, hanem a legfontosabbakat egy multi-effektbe ágyazva használnák a programozhatóság minden előnyével. Jó megoldás azoknak is, akik egy egyszerűbb, kevés loopot tartalmazó rendszervezérlővel szeretnék erősítőjük csatornáit váltani, és csak a beépített effekteket kívánják használni. Véleményem szerint a Boss MS-3 egy nagyon praktikus, hiánypótló konstrukció a jelenlegi piacon. Borbély Tamás Technikai adatok: Ár: 153.900 Ft Forgalmazza: Roland Zenegaléria Hangszerbolt Méret: 68 x 275 x 97 mm (magasság x szélesség x mélység) Súly: 1,1 kg Bemenetek: Input (mono) jack, CTRL 1/2, CTRL 3/4 (EXP 1, EXP2) Loopok: 3db effekt loop, (looponként egy-egy send-return aljzattal) Kimenetek: Stereo Right, Left (mono) kimenetek, CTRL 1/2 out (sztereo jack aljzat, két kimenő kapcsolási lehetőséggel), MIDI out Áramigény: 280mA, 9V, belső negatív polaritású (a gyári Boss adapter tartozék)