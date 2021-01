Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Boss GT-1000 Core multieffekt teszt Boss GT-1000 Core multieffekt teszt - BORBÉLY TAMÁS -



A Boss zászlóshajójának minden tudása egy „kis csónaknyi” méretben, kompromisszumok nélkül. A Boss 2018-ban kihozta GT szériájának legújabb modelljét a GT 1000-et, mely azóta is a cég zászlóshajójának mondható. Ezzel az eszközzel belépett a jelenlegi piacvezető újgenerációs multik közé, olyan nevek mellé, mint a Line6 Helix, Headrush, Kemper, vagy a Fractal Audio. Ezen gyártók szinte mindegyike a nagy dobása után egy-egy kisebb méretű eszközzel is előrukkolt. A Boss sem maradt ki a sorból, ugyanis 2020 őszén piacra dobta a GT 1000 Core-t, vagyis a GT1000 kistestvérét. Külső kezelőfelület, kialakítás

A GT 1000 Core kialakítását tekintve egy az egyben a Boss új generációs pedáljainak külsejét örökölte. A kaszni tehát teljesen megegyezik egy DD-500-as delay, vagy egy RV-500-as reverb effekt házával. A lábkapcsolókhoz tartozó LED-ek viszont már a GT 1000-től jöttek. Méretben, állítható színeiben, vízszintes elhelyezkedésükben, magyarán mindenben megegyeznek a nagytestvéren található LED-ekkel. A Core verzió kezelőfelülete is kísértetiesen hasonlít a GT 1000-éhez, nyilván itt már az elhelyezés változott, de tartalmilag ugyanaz maradt. A kezelőfelület gombjai kisebbek, de mind megtalálható rajta, ami a GT 1000-ren is (Effect, Menu, Exit, Write, Page left/right). A LEDkijelző nyilván kisebb lett, de így is okosan ki van használva az a hely, mely a kis házon rendelkezésre áll. Valamelyest nyilván kényelmetlenebb így magán az egységen a sound-szerkesztés, de gyorsan meg lehet szokni, illetve így is megfelelően átlátható marad a hosszú effektlánc. Összességében a ház, a gombok, a LED-ek, a lábkapcsolók kialakítása, az anyaghasználat, a színvilág, vagyis minden külső jellemzője megegyezik az elődjével. Letisztult, elegáns, fekete fém burkolat, funkcionális, sallangmentes kialakítás, masszív összerakás jellemzi.



Valóban kevés a három lábkapcsoló?

Rengeteg kisméretű multieffektre jellemző a mindössze három lábkapcsoló alkalmazása. Klasszikus esetben ebből kettő a presetek közötti navigálásra szolgál, egy pedig egy dedikált plusz effekt bekapcsolására, esetleg tap tempóra, stb. Ez nincsen másképp a GT 1000 Core esetében sem, azzal a különbséggel, hogy ez a klasszikus eset csupán egy választható mód, nevezetesen a Memory mód. Egy mozdulattal (a középső, és a jobboldali lábkapcsoló együttes lenyomásával) válthatunk Manual módra, ahol a presetek közötti navigáló két lábkapcsoló más funkciót kap. Így két külön effektet, vagy akár két effekt csoportot is tudnak ki- illetve bekapcsolni. A Boss GT 1000 Core eléggé flexibilis a lábkapcsoló funkcionalitás terén, így bármelyik módban beállíthatunk szinte bármit a lábkacsolókra. Ha valaki alapvetően egy presettel szeret dolgozni, és azon belül kapcsolgatni az effekt láncot felépítő elemeket, akkor az könnyedén átírhatja a Memory módhoz tartozó preset váltó funkciót szintén két pedál ki- és bekapcsolására, ugyanis a Memory módban sincsenek kőbe vésve a lábkapcsolók funkciói. Így nagyon gyorsan kvázi öt lábkapcsolót kapunk. Az egyes lábkapcsolókhoz egyszerre több effekt ki- és bekapcsolását is rendelhetjük, mely hasonló a Helix-eknél megszokott Snapshot módhoz, vagy a Fractal termékek esetében a Scene-ek használatához. Így a lábkapcsolók jól átgondolt használata lényegesen több váltási variációra ad lehetőséget egy klasszikus háromkapcsolós multieffekt esetével összevetve.

A szerkesztő kezelőfelület

A fentiekben már számba vettük a külső hasonlóságokat, a belső tartalom esetében a párhuzamok még jobban érvényesek. Akárcsak a GT 1000-nél, így a Core változatnál is hasonlóképpen van felépítve a szoftveres kezelőfelület. Az Effect képernyőn minden esetben, minden presetnél szerepel az összes effektblokk, ez olyan szempontból könnyítés, hogy nincs kérdés, mit bír a processzor, minden lehetőség mindig jelen van. Olyan szempontból viszont zavaró lehet, hogy bizony első ránézésre sűrű, mivel elég sok mindenből válogathatunk, nevezetesen összesen 24 effekt blokkból. Ezek minden esetben szerepelnek a láncban, csak jórészük ugye ki van kapcsolva egy-egy preset esetében. Véleményem szerint, ha átlátja az ember, akkor nem zavaró ez a sok blokk, inkább könnyítés, illetve egyszerűsítés, hogy minden lehetőség instant módon elérhető. Bármit bárhová pillanatok alatt mozgathatunk, ki-be kapcsolhatunk, belenyúlhatunk, paraméterezhetünk. Fent említettük, hogy a GT 1000 Core 24 effektblokkal rendelkezik, akárcsak a GT 1000. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a két egység mind processzor, mind szoftver tekintetében, tehát hangminőségben is egy az egyben ugyanaz! Ez a tény kiemeli a GT 1000 Core-t a többi nagy cég kisebb verziójú megoldásai közül, ahol a fizikai méretek csökkentése mellett valamilyen belső limitálás is jelentkezik az eredeti „anya-egységhez” képest, mondván: „ugyanúgy szól, de...” A fizikai méretekkel együtt általában a processzor teljesítménye csökken, tehát a hangminőség valóban megegyezik a nagyobb egységekével, de jellemzően jóval kevesebb effektblokkot lehet egyidejűleg használni. Ez a GT 1000 Core esetében nem így van. Belső tartalom szempontjából minden ugyanolyan, mint a nagy GT 1000 esetében, pusztán a fizikai méretek csökkentek, ezzel együtt nyilván a hardveres felületen észlelhető megszorítás (kevesebb lábkapcsoló, kevesebb kimenet), de belül minden ugyanaz. Ennek megfelelően, ha a számítógépes, PC-s felületen végezhető sound-szerkesztést választjuk a megfelelő ingyenesen letölthető szoftverrel, akkor a GT 1000, és a Core változat presetjei csereszabatosak, kompatibilisek, tehát egymásra tölthetők. Ez is egy meglehetősen ritka, szinte egyedi szolgáltatás két multieffekt között, még akkor is, ha rokonságban állnak egymással.

A számítógépes felület, illetve a Boss szerkesztő szoftver nem feltétlenül szükséges a gyors és hatékony preset-szerkesztéshez, ugyanis az effektlánc jó vizuális reprezentációja a LED kijelzőn sokat segít. Nagyon könnyen lehet párhuzamos effekt utakat, vagy A/B utakat létrehozni. A/B út alatt például azt értem, hogy egy preseten belül meg lehet oldani két külön erősítő setupot: az egyik útra például egy (clean) Fender jellegű erősítőt, és ládát rakunk, míg a másikra egy Marshall-szerű stacket, és egy A/B kapcsolóval (mely például a CTL1 lábkapcsolóra, vagy a másik kettő bármelyikére helyezhető) egy gombnyomással választhatunk a kettő között. Ugyanakkor sztereó, illetve két erősítős setupokat is nagyon könnyen összerakhatunk, mivel a két erősítő egyidejűleg is működhet. Tehát, ha a párhuzamos út két ágába (A, és B) nem egy „vagylagos” kapcsolót rakunk, hanem egyidejűleg átengedjük a jelet rajtuk, akkor a két erősítő hangját összekeverhetjük, vagy akár sztereóban szétpanorámázhatjuk a Left, és Right kimenetek között. Mi több a kettépanorámázott erősítőket időben nagyon kicsit eltolhatjuk egymáshoz képest, ezzel létrehozva egyfajta doubler effektet. Ezzel a megoldással élőben is létrehozhatjuk azt a vastag, stúdióban kétszer feljátszott sztereó gitársávval elért soundot, mely főleg talán a rockzenékre jellemző.

A fenti példákon kívül még rengeteg mindenre ad lehetőséget a több párhuzamos effekt-út, illetve a 24 effektblokk egyidejű, korlátozások nélküli használata.



Hangminőség

A fentiek alapján könnyen elintézhetnénk a kérdés annyival, hogy „ugyanúgy szól, mint az eredeti GT1000”. De azért menjünk bele ennél egy kicsit részletesebben.



A GT 1000 Core összesen tizenhat erősítőmodellel rendelkezik, ami multieffekteknél nem mondható valami soknak, de az a helyzet, hogy itt csaknem mind kimondottan jól szól. Tizenhat jól használható erősítőmodell, melyek bőven lefednek minden zenei stílust. Az integrált ládaszimulációk is kiválóan használhatók, de mindezek mellett a GT 1000 Core támogatja a külső IR fájlok használatát. Az IR (Impulse Response) tulajdonképpen egy-egy létező, valós láda, egy adott mikrofonozással történt „lenyomata”, vagy profilja, ha úgy tetszik. A konvolúciós technológia által létrehozott IR láda-profilok emelték a multieffekteket olyan szintre, hogy azok már valóban képesek élethű hang-, illetve játékérzetet létrehozni. A GT 1000 Core erősítőmodelljei egy-egy jó külső IR használatával valóságos csodákra képesek. Nagyon realisztikus, és inspiráló, ahogyan a motyó reagál a kézből jövő játékra, illetve dinamikára. Az IR-ok nemcsak láda, hanem akusztikus gitár testprofilok is lehetnek, így egy akusztikus gitárral használt preset esetében nagyon hasznos lehet, ha a hangszer piezo hangszedőjét szeretnénk „életre kelteni”, és bemikrofonozott hangot varázsolni vonalban. A GT 1000 érdekessége, hogy az erősítőmodellek kb. fele nem egy az egyben törekvés egy-egy létező erősítő lemodellezésére, hanem a Boss saját fejlesztései. Természetesen nincsen újdonság a nap alatt, vagyis ezek is hasonlítanak valamilyen létező hangra, de nem koppintások, hanem egyszerűen csak jó clean, crunch, hi-gain stb. hangok. A koncepció talán az lehet mögötte, hogy a Boss nem csak másolási eredményeket akart a GT 1000-be és a GT1000 Core-ba préselni, hanem a saját innovációit is. Az effektek minősége bőven hozza azt a színvonalat, mely egy csúcs-multitól várható. Nem is tudnék kiemelni erősebb, vagy gyengébb láncszemet. Nagyon egyenletesen magas színvonal uralkodik minden egyes effektjénél. Természetesen szólnak a kompresszorok, a Boss legendás múltra tekintő kórus effektjei közül több is megtalálható a GT 100 Core tarsolyában. Delay, és Reverb effektjeinek algoritmusai a DD-500, és az RV-500 algoritmusaival megegyezőek, mely már önmagában garancia a kiváló minőségre. Hasonló az eset a modulációs effekteknél, amelyek nagyrészt az MD-500-ból lettek átvéve. Ár tekintetében, ha ennek a három pedálnak (DD-500, RV-500, MD-500) az összértékét összevetjük a GT 1000 Core-ral, akkor bizony a Core messze viszi a prímet, mivel egy ugyanakkora dobozkában egyesíti a három effekt tudását (és akkor még nem is beszéltünk az erősítő modellezési képességeiről) kedvezőbb áron.



Ez a multieffekt nem csak gitárosoknak kedvez, ugyanis kiválóan alkalmazható basszusgitárra is. A fent említett erősítőmodell szám csak a gitárokra vonatkozik, ezek mellett még további néhány virtuális basszusgitár erősítő, illetve pár kifejezetten basszusgitárra optimalizált effekt is található a GT 1000 Core repertoárjában. Ki- és bemenetek

A Boss GT 1000 Core a már létező nagyobb GT 1000 lenyomata egy kisebb dobozban. Ebből a méretcsökkentésből adódnak az eltérések, például az XLR kijáratok-, vagy az Expression pedál hiánya, kevesebb lábkapcsoló stb. Viszont így is megmarad a MIDI vezérlés lehetősége, egy sztereó effekt loop, mely segítségével további külső pedálokat integrálhatunk a GT 1000 Core effektláncába, vagy őt magát helyezhetjük egy nagyobb külső effektláncba, esetleg analóg pedálok közé. Ez utóbbi felhasználást támogatja a sztereó bemeneti lehetőség, ami a bizony előny a nagy GT 1000-hez képest (ott egy darab mono bemenet létezik). Továbbá a sztereó bemenet lehetővé teszi a könnyű használatot a billentyűs hangszerek, vagy egyéb (alapból) sztereó tulajdonságú hangszereknek. A fentiekben láthattunk egy példát, hogy hogyan is varázsolhatunk öt lábkapcsolót a háromból. Ezen kívül két bemenetünk van további lábkapcsolók alkalmazására. Bemenetenként két-két lábkapcsolóval, vagy bemenetenként egy-egy Expression pedállal egészíthetjük ki a hardveres lehetőségeinket. A külső lábkapcsolók egyenértékűek az integrált hárommal, tehát ezekre is bármilyen funkciót kioszthatunk. Ezekkel a bővítési lehetőségekkel már jóval túl vagyunk az „átlagos, kis, háromkapcsolós” multi kérdéskörön.

Összefoglaló, ajánlás

A Boss GT 1000 Core talán a legkisebb profi multieffekt, amellyel valaha találkoztam. Ekkora tudást, ilyen hangminőséget még nem tapasztaltam hasonlóan kisméretű multieffektnél. Ideális választás azoknak, akiknek nem főszempont az élőben, lábbal való sok lehetőség kezelése, viszont fontos a kis méret. Otthoni felhasználásra, vagy stúdiózásra például tökéletes megoldás. Elhanyagolható méreteiből, és nagyon nagy tudásából adódóan a tökéletes tartalék cucc lehet azoknak, akik nagyobb multit használnak, illetve azoknak is, akik nem modelleznek, hanem klasszikus gitárerősítővel muzsikálnak. (Egy cső elfüstölése esetén megmenthet egy bulit, kiváló hangminőségben.) Aki nem használja ki az erősítő- és ládamodellezős lehetőségeit, annak is egy nagyon hasznos effekttár lehet a GT100 Core, méghozzá a legkompaktabb formában. Itt nem csak a valódi gitár, vagy basszusgitár erősítő esetére gondolok, hanem akár egy analóg keverőpultba fűzve bármilyen hangszer, vagy ének effektezésére is teljesen alkalmas lehet.



Ezen a pár példán keresztül is jól látszik, hogy a GT 1000 Core kis mérete által a legkülönbözőbb helyekre, és a hangtechnika több területére is beférkőzhet, ahová aztán elviheti a Boss csúcsminőségű soundjait.



