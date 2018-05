Címlap » Hírek » BluGuitar TwinCab hangfal BluGuitar TwinCab hangfal Az új 2x12-es gitárerősítő hangfal álló és fekvő helyzetben, mono és sztereó üzemmódban is használható. A német BluGuitar AMP1 erősítőjéről és Thomas Blugról, a nagyszerű gitáros-erősítőfejlesztőről több ízben írtunk már. Most a BluGuitar család egy új tagját, az új TwinCab gitárhangfalat szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Talán annyit elöljáróban, hogy az AMP1 tele van ötletekkel. A TwinCab érdekessége, hogy álló és fekvő helyzetben, mono, valamint sztereó üzemmódban is használható. A balti nyírfából készült, zárt hátú láda két reflex nyílással rendelkezik, és két BG-12 Special hangszórót helyeztek el benne. A kompakt kialakítású, kevesebb, mint 20 kg súlyú ládát akár egy kézzel is könnyen lehet mozgatni, ideális partner lehet akár a BluGuitar AMP1-hez, a manapság divatos „uzsonnás doboz” erősítőkhöz, vagy hagyományos 100 W-os fejekhez. A TwinCab jól kiegyenlített hangzását pontos mélyek, meleg és erőteljes közepek, valamint lágy magasak jellemzik. A zárt hátoldalnak és a két elől elhelyezett basszus reflex nyílásnak köszönhetően a hangfal extra mély átvitellel büszkélkedhet. Az álló, vagy fekvő használati módtól függően (a hangszóróvásznon látható logó forgatható) két különböző karakterisztikájú hangzást kapunk, vagy több méllyel, vagy több középpel. A BG-12 Special hangszórókat kifejezetten a TwinCab számára fejlesztették és aprólékosan hozzáhangolták a megerősített rétegelt nyírfából készült ládához. A TwinCab ellenálló, párnázott védőhuzattal kerül forgalomba, 219 900 forintos áron. További információk, specifikáció: Hangszerdiszkont.hu BluGuitar web: http://www.bluguitar.com/english/index.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó