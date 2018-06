Címlap » Hírek » Blahalouisiana szimfonik koncert a Kultkikötőben Blahalouisiana szimfonik koncert a Kultkikötőben Június 23-án egy igazán különleges zenei produkcióval indítja az idei, szám szerint 13. évadát a Kultkikötő. Az ínyenc zenei csemegét kedvelő közönség bő egy hét múlva a Blahalouisiana zenekar klasszikus hangszerekkel elegyedő ritmusaira érkezhet meg a nyárba és a fesztiválszezonba. De a kezdéshez hasonlóan a folytatás is erősnek ígérkezik: Magyarország leghosszabb összművészeti fesztiváljának szervezői egész nyáron át, három önálló helyszínen, (Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen) valamint egy új programhelyszínen (a badacsonyi FrissTeraszon), több mint 200 színházi előadással és koncerttel várják a színházi és zenei programokra a vakáció idején is fogékony közönséget. A közelgő koncert – amely egyúttal a Kultkikötő hivatalos nyitóeseménye – különlegessége, hogy Schoblocher Barbara énekesnő ezer közül is felismerhető hangja és a sajátos Blahalouisiana-hangzás ezúttal – Balázs Ádám zeneszerző hangszerelésében – klasszikus hangszerekkel egészül ki. „A zenekar a '70-es évek hangulatát varázsolja a Kultkikötő színpadára: egyszerre lesz ez időutazás, Holdra szállás és sétarepülés a zene szárnyán”. Ezt ígéri a már nemzetközi szinten is jeleskedő Blahalouisiana zenekar, akik minden bizonnyal emlékezetessé teszik majd a Kultkikötő 2018-as évadának első koncertjét. A Kultkikötő első hétvégéjét még további kilenc, hasonlóan tartalmas hétvége követi: június 22-től egészen augusztus 26-ig, jellemzően csütörtökön, pénteken és szombaton este hozzák a szervezők a Balaton-partra az ország legnépszerűbb színházi előadásait és koncertjeit. De a felnőtteknek szóló előadások mellett, bőséggel lesznek gyerekprogramok is: az igényes szórakoztatás jegyében összeállított repertoárban bábszínházi előadásokat, interaktív gyerekműsorokat és gyerekeknek szóló koncerteket is találunk. A nyitóeseménnyel egybekötött koncertre itt lehet jegyet venni. Helyszín: balatonföldvári Kultkikötőben (Bajor Gizi sétány 1.) Időpont: 2018. június 23. 20.30 A koncert Facebook- eseménye itt található. A Kultkikötő 2018-as évadának teljes programkínálata pedig itt található. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó