Blahalouisiana Évzáró Koncert az Akváriumban Blahalouisiana Évzáró Koncert az Akváriumban December 28-án egy év végi örömzenéléssel ajándékozza meg rajongóit a Blahalouisiana az Akvárium Klubban. A koncertre egy karácsonyi meglepetés feldolgozás dallal is készülnek. Az ünnepek előtt még leforgatták új klipjüket is a "Túl távol, elég közel", elég távol" című dalhoz. Sikeres évet tudhat maga mögött a Blahalouisiana: idén jelent meg négy év munkásságát összefoglaló albumuk (Blahalouisiana), két országos turnén és három teltházas budapesti nagykoncerten vettek rész, valamint nemrégiben megkapták "Magyar Fesztiválok Felfedezettje Zenekarok Közönségdíját" a Goldenfeszt-en. Ez a díj azért is különleges elismerés a csapat számára, mert a fesztiválok közönségének és szervezőinek a szavazatai alapján esett rájuk a választás. A zenekar a Facebook oldalán köszöni meg a közönségének mindazt a sok jót, ami történt velük az évben. Mindeközben elkészült a legújabb Blahalouisiana klip is, a "Túl távol, elég közel" című dalhoz, amely már második hete vezeti Petőfi Rádió Top40-es listáját. Ez a dal már a jövő évre tervezett album előfutára. A zenekar a december 28-i koncert után előreláthatólag márciusban tér majd vissza az ország színpadjaira, illetve egy erdélyi turnéra és egy új dal megjelentetésére is készülnek az első negyedévben. Az Évzáró Koncertről ezért nem érdemes lemaradni! Találkozunk az Akváriumban! Blahalouisiana: Évzáró Koncert 2016. december 28. Akvárium Klub Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 12. Jegyvásárlás: http://akvariumklub.hu/programok/2016-12-28/blahalouisiana-evzaro https://www.facebook.com/blahalouisiana/?fref=ts www.goldrecord.hu