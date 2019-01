Címlap » Hírek » Blackstar Studio 10 kombók különböző végfokkal Blackstar Studio 10 kombók különböző végfokkal Az idei 2019-es NAMM Show-n debütálnak a Blackstar Studio 10 csöves kombói, melyeknél háromféle legendás végcsővel hajtott végfok közül választhatunk! A Blackstar a 2019-es téli NAMM Show-n mutatja be három „A” osztályú, együtemű, csöves erősítővel készülő Studio 10 kombóját. Mindhárom kombó különböző – EL34, 6L6 vagy KT88 – végcső köré épült végerősítőt kapott. Bátor lépésnek tűnik, és bár elég kemény a verseny ebben a szegmensben, vajon elég meggyőző ez az ajánlat ahhoz, hogy a gitárosok a kombó trió valamelyik darabját válasszák? Persze előre nem lehet tudni, hogy melyik végfokkal szerelt kombó lesz a favorit, és esetleg melyikből marad több raktáron. Nos, én nem féltem a Blackstart, és láthatólag ők szívesen vállalták ezt a kockázatot, már ha három apró Blackstar csöves cucc piacra dobását annak lehet nevezni. A 10 W-os Studio 10 csöves erősítők feelingje, dinamikája, természetes torzítása a rocktörténet legjobb csöves konstrukcióinak hangját idézi. A játék dinamikájára a kombók jól és gyorsan reagálnak, mondhatjuk, hogy közvetlen kapcsolat jön létre a pengető ujjak és a hangszóró között, ami rendkívül inspirálólag tud hatni a gitáros játékára. A Studio 10 modellek kezelése egyszerű, pillanatok alatt be tudjuk állítani a nekünk tetsző klasszikus soundot. Kalandozhatunk a csilingelő tiszta hangzásoktól kezdve, az éneklő, kissé túlhajtott overdrive-os megszólalásig, ami szépen kitisztul, ha lejjebb vesszük a gitáron a hangerőt. A kezelőszervek nagyjából megegyeznek mindhárom modellen, de nézzük sorban a kombókat! Studio 10 EL34

Az elegáns Studio 10 EL34 klasszikus brit low gain erősítő egy ECC83 csővel az előerősítőben és egy EL34-gyel a végfokban, ami tökéletes a dögös crunchos hangzásokhoz. A GAIN, TONE, REVERB, MASTER gombok között egy lábkapcsolóval is kezelhető BOOST nyomógombot is találunk, ami az előfok erősítésére van hatással, és autentikus rockos, vagy akár melegebb, bluesos szólóhangot csalogat elő a kombóból. A hátsó panelen helyezték el a hangszóró emulált (mono) vonal- és fejhallgató kimenetet, ami a végfok utáni jelet küldi ki – ez jól jöhet nagyobb színpadokon – a soros effekt loop szintkapcsolóval ellátott aljzatait, a Boost és a Reverb aktiválására használható lábkapcsoló csatlakozóját, és a három – 1 x 16 Ohm, 1 x 8 Ohm és 2 x 16 Ohm – hangfal kimenetet. Studio 10 6L6

Ebben a változatban az ECC83 előerősítő cső mellett az amerikai cuccokban elterjedt 6L6 végcsövet állították hadrendbe, ami karakteres, fényes, tiszta amerikai szólóhangzást eredményez. A beépített overdrive áramköreit a méltán népszerű HT-Drive pedál inspirálta, így a Drive kapcsolóval éneklő, lágy, jól kitartott szólóhangot állíthatunk elő. A Studio 10 6L6 kombó krémszínű tolex borítást és elegáns borvörös hangszóró vásznat kapott, így első ránézésre jól megkülönböztethető a többi modelltől. A kezelőszervek megegyeznek a már ismertetett Studio 10 EL34 változatéval, azzal a különbséggel, hogy itt a BOOST helyett DRIVE kapcsoló tolja a krémes szólóhangot. A hátoldalon található ki- és bemenetek ugyanazok, mint a többi Studio 10 modellnél. Studio 10 KT88

A Studio 10 KT88 kombóban az előfokot szintén egy ECC83 hajtja, míg a végfokban egy brutális KT-88 végcső dolgozik. A KT-88-ra jellemző hatalmas dinamikatartaléknak és lineáris átvitelének köszönhetően a Studio 10 KT88 a csúcson teljesít mind a dinamikus, modern tiszta hangzások, mind a feszes high-gain overdrive sound terén. A kezelőpanelen GAIN, OVERDRIVE, ISF, REVERB és MASTER gombok állnak rendelkezésünkre. A Blackstar korábbi erősítőiből már jól ismert szabadalmazott ISF szabályzó kiváló lehetőséget nyújt a különféle tiszta és torzított hangzások színezésére. A hátoldalon található ki- és bemenetek ezen a modellen is megegyeznek a korábban leírtakkal. Mindhárom modellben ugyanazt a 12 inches Celestion Seventy-80 hangszórót találjuk, melyek feszes és ütős mélyeket, jól kiszóló közepeket és szépen éneklő magasokat garantálnak. Összességében a Studio 10 csöves kombók a nagyszerű tiszta és túlhajtott csöves hangzásokon túl, számos hasznos szolgáltatást nyújtanak: a beépített digitális zengető mellett az előerősítő és végfok közé csatlakozó soros effekt loop segítségével professzionálisan csatlakoztathatjuk pedálboardunkat, vagy effektjeinket, a hangszóró emulált kimenet stúdióban, vagy színpadon is jó szolgálatot tehet, a többféle külső hangszóró kimenet pedig a nagyobb felületen történő megszólalást teszi lehetővé. Az egygombos FS-4 lábkapcsolót tartozékként megkapjuk az erősítőhöz, de külön vásárolhatunk hozzá kétgombos FS-8 lábkapcsolót is. Hazai árak és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház. A Blackstar európai és hazai forgalmazója a Sound Service.