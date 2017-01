Címlap » Hírek » Blackstar ID:Core V2 sorozat Blackstar ID:Core V2 sorozat A Blackstar kihozta az ID:Core V2 sorozatot, melynek modelljei továbbfejlesztett hangszíneket és effekteket, valamint új szoftver csomagot kínálnak. Érdekesség, hogy limitált mennyiségben most piros, krém, és ezüst színben is kaphatók. A Blackstar ID:Core erősítők megjelenésükkor meglehetősen felbolygatták az alacsonyabb árfekvésű erősítők piacát, nagyszerű hangszíneikkel, hatásos effektjeikkel és széles sztereó hangképükkel. Most, hogy más gyártók is a sarkukban vannak, a cég frissítette a sorozat modelljeit, továbbfejlesztett hangszínekkel, új effektekkel és szoftvercsomaggal. A V2 sorozatba az ID:Core 10, 20 és 40 modellek tartoznak, mindegyik hat új továbbfejlesztett hangszínnel, a kristálytiszta hangzástól a high-gain-ig bezárólag. A Blackstar büszkén vallja, hogy ezzel a fejlesztéssel a sorozat erősítői „a legjobb hangú gitárerősítők ebben a kategóriában”. Újdonság az ID:Core BEAM-től átvett envelope szűrő, a kombinált kórus/flanger effekt és az ingyenes PreSonus Studio One Prime Blackstar Edition zeneszerkesztő szoftver, amit mindegyik modellhez megkapunk. Egyébként a kis kombók ugyanazzal a szuper széles sztereó technológiával működnek, mint elődjeik. A korábbiakhoz hasonlóan az erősítőkön megtaláljuk a sztereó MP3 bemenetet, az emulált hangszóró kimenetet, a beépített hangolót és TAP tempó kapcsolót. Az USB port segítségével az erősítőről közvetlenül a számítógépre rögzíthetjük játékunkat. További különlegesség, hogy most az ID:Core V2 modellek London Red, Double Cream és Sterling Silver, azaz piros, krém és ezüst színben is kaphatóak, limitált mennyiségben. A Blackstar ID:Core V2 modellek mindent tudnak, amit egy mai gyakorló erősítőtől elvárhatunk, és mindezt elérhető áron! További információk és hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó