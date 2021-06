Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Blackstar FLY 3 Purple Limited Edition Blackstar FLY 3 Purple Limited Edition A szakemberek a lila színnek pszichés erőt tulajdonítanak, ami akár igaz is lehet, de a Blackstar nem valószínű, hogy ebből az okból mutatta be FLY 3 Purple Limited Edition mini erősítőjét. Már többször hírt adtunk a Blackstar rendkívül sikeres FLY 3 mini erősítőjéről, illetve annak különböző változatairól. A Blackstar 2014 óta gyártja 3 W teljesítményű apró kombóját, ami használható gitárhoz, okostelefonhoz, táblagéphez, legfőbb jellemzője, hogy mérete ellenére hangminősége megfelel egy hagyományos, nagyobb méretű erősítő hangminőségének. Létezik belőle basszus- és akusztikus verzió, és bizonyos változatait Bluetooth képességgel is felruházták. Most azt a hírt kaptuk, hogy a gyártó piacra dobott egy limitált kiadású Purple, vagyis lila színben pompázó változatot. A Blackstar Amplification feltehetően egy kis színt akart csempészni a gitárosok életébe a Blackstar FLY 3 Purple Limited Edition gyakorló erősítővel, és bár valójában nincs benne igazi újdonság, de jó ránézni. Ahogyan a korábbi verziók, ez a mini kombó is kétcsatornás – Clean / Overdrive – és elemmel vagy külső tápegységgel működtethető. A Blackstar FLY 3 Purple szabványos 6,3 mm-es jack bemenettel rendelkezik, a Gain és Volume potik mellett találjuk a gyártó szabadalmazott ISF (Infinite Shape Feature) hangszínszabályzóját, amivel a nyersebb amerikai és a melegebb brit hangzás között ingázhatunk. A digitális Delay-hez Level és Time szabályzót is kapunk, a csatornaváltás az OD gomb benyomásával történik. Egy 3,5 mm-es jack-es MP3 / Line bemenet segítségével MP3 lejátszót, okostelefont, laptopot, vagy táblagépet is csatlakoztathatunk a FLY 3-hoz, így kísérősávokra gyakorolhatunk, ezt a hangfalemulált fejhallgató kimenet is segíti. A FLY 3 kombót a hátoldalon elhelyezett csatlakozó aljzaton keresztül egy FLY 103 hangfallal is kiegészíthetjük, és így már egy 6 W-os hordozható sztereó rendszert kapunk, ami tökéletesen alkalmas számítógépről, mobiltelefonról történő zenehallgatásra. Minthogy elemmel is üzemeltethető, és a súlya nem éri el az 1 kg-ot, mindenhová magunkkal vihetjük, és ott gyakorolhatunk, vagy hallgathatunk zenét, ahol éppen kedvünk tartja. Azért megvan annak a diszkrét bája, ha az ember laptopja, vagy PC-je mellett egy lila gitárerősítőn szólal meg a zene… Az erősítő június második elében kerül a boltokba, remélhetőleg az itthoni hangszerboltokba is jut belőle. Fontosabb adatok:

Teljesítmény: 3 W

Hangszóró: 3”, 4 Ohm, 5 W

Súly: 0,9 kg

Méret: 170 mm x 126 mm x 102 mm (szélesség x magasság x mélység)

Tájékoztató ár: 23 900 Ft. A Blackstar erősítők hazai és európai forgalmazója a Sound Service.





