Korábban már írtunk róla, hogy a Blackstar bemutatta gitárhoz és basszusgitárhoz fejlesztett fejhallgató-erősítőit. Most módunkban volt gyakorlatban is kipróbálni őket.

Mostanában nagyon nagy divatja van a gitárokhoz használható fejhallgató-erősítőknek, és mint számos más nagy gyártó, a Blackstar is elkészítette maga a kis erősítőjét, az egyiket gitárhoz, a másikat basszusgitárhoz optimalizálták. Lássuk először a gitárhoz készült modellt! Blackstar amPlug2 Fly Guitar

A gitár fejhallgató-erősítőn háromféle hangzás közül választhatunk, úgymint Clean, Crunch és Lead. Az elnevezések magukért beszélnek, de minthogy az eszközön Volume poti mellett egy Gain tekerő is található, a crunch mértékét és a Lead beállítás erősen túlhajtott hangját könnyen finomíthatjuk. A csatornaváltást a bekapcsoló gomb egyszeri, rövid megnyomásával végezhetjük el. Az ISF hangszínszabályzó is működik, vagyis nem egy szimpla Tone gombot kapunk, hanem a Blackstar erősítőkön megszokott ISF szabályzó mini változatát, az un. amerikai és brit (nyersebb és melegebb) hangzások közötti választás lehetőségét.



A kis erősítőn háromféle effekt – kórus, delay, reverb – áll rendelkezésünkre, amelyek közül egyszerre csak egy alkalmazható. Az effektek a fenti sorrendben léptethetők az FX gomb megnyomásával. Mindegyik effektnél három előre beállított intenzitás közül választhatunk, az FX gombot lenyomva tartva a bekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával mósosíthatjuk az adott effekt intenzitását, amit az eszköz 1, 2, és 3 apró hangjelzéssel igazol vissza. A kórus 1. és 2. beállítása jól használható, a harmadik már nagyon kóvályog, a delay mindhárom fokozata meglepően jó. A reverb is teszi a dolgát, az első szinte csak egy szoba zengés, a második közepes hall, a harmadik már egy nagyobb hall jellegű zengetést ad a gitár hangjához. Nagyon hasznos az AUX bemenet, amit a fejhallgató kimenethez hasonlóan sztereó mini jack aljzattal oldottak meg. Ezt is kipróbáltam, a PC külső hangkártyájához csatlakoztattam a kis Blackstart és az ott elindított zenéhez játszottam. Ilyenkor a fejhallgató-erősítő Volume gombja csak a gitár szintjét szabályozza, a külső forrás jelét az adott eszközön – okostelefon, tablet, PC – kell szabályozni. Jól használható eszköznek gondolom a Blackstar gitár fejhallgató-erősítőjét, jó szolgálatot tehet, ha csendben kell gyakorolnunk, vagy számot tanulnunk, de pl. útközben turnébuszon is kényelmesen játszogathatunk. Nekem a Clean csatorna hangzása állt a legközelebb a természeteshez, a Crunch is használható, a Lead hangzása fejhallgatóban nem annyira adja vissza az erősen torzított gitárhang igazi jellegét. Természetesen sok függ a használt fejhallgatótól is, én két zárt fülessel próbáltam ki, és úgy gondolom, hogy az egyenes átvitelű, referencia fejhallgató kevésbé alkalmas erre a célra. Egy több méllyel és magassal megáldott közepes, zenehallgatásra alkalmas fejhallgatóval kellemesebb az amPlug2 Fly hangzása.

Blackstar amPlug2 Fly Bass

Ez a mini erősítő is három csatornával rendelkezik, ezek pedig a következők: egy teljesen tiszta, egy modernnek nevezett (az előzőhöz képest másképpen hangszínezett), és egy durván torzított csatorna. A csatornaváltás a gitár verzióhoz hasonlóan, a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával történik. A gitár változattal megegyező módón egy állapotjelző LED mutatja, hogy éppen mely csatornán tartózkodunk (zöld, narancs, piros színekkel). Az eszköz nem túl bonyolult, három potméterrel rendelkezik, Gain, Tone, Volume. A Gain potméter a bemeneti jelszint állítására való, a tiszta csatornát egyáltalán nem torzítja, még szélsőséges állásban sem. A kis erősítő nagyon hasznos szolgáltatása, hogy rendelkezik beépített dobgéppel. Ennek indításához külön gomb tartozik, melyet hosszan nyomva tartva választhatunk az egyes dob patternek között (rock, shuffle, swing, funk, latin, egyszerű metronóm, stb.), a rövid megnyomásokkal pedig megadhatunk a tempót (gyakorlatilag így tap tempo gombként is funkcionál.) Külső forrásból származó zenére is könnyedén jammelhetünk az AUX bemenet segítségével. Ez utóbbi és a fejhallgató kimenet is 3,5 mm-es jack aljzattal rendelkezik. Mindkét változatnál a hangszerbe helyezendő 6,3-as jack dugó 180 fokban elforgatható, így könnyedén csatlakoztatható bármilyen gitár aljzatához. Itt említjük meg, hogy mindkét eszközt Auto power-off funkcióval is ellátták, ami azt jelenti, hogy 30 perc tétlenség után az kis erősítő kikapcsol. Összességében ez egy nagyon praktikus, tenyérben elférő kis erősítő, mely térben jócskán kitágítja a lehetőségeinket. Megfelelő fejhallgatóval, bitang mélyekkel rendelkezik, így inspiráló lehet vele a gyakorlás egy basszusgitárosnak, akár zenei alapra, dobgépre, vagy csak önmagában használva, legyen az ember bárhol, turnébuszban, vonaton, nyaralóban, vagy akár egy lakatlan szigeten. Tápfeszültség: 2 darab AAA elem Elemek élettartama: alkáli elemek: 20 óra, szén-cink elemek: kb. 7 óra Méret (szélesség x mélység x magasság): 86 x 80 x 31 mm Tömeg: 40 g (elemek nélkül)

Tartozék: 2 darab AAA szén-cink elem

Hazai ár: 15 900 Ft

