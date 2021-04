Címlap » Hírek » „Bill Gates van a véremben” – énekli Mick Jagger „Bill Gates van a véremben” – énekli Mick Jagger A Rolling Stones és a Foo Fighters frontembereinek rögtönzött duója egy ütős rock számmal ad erőt a lezárások végéig.

Mick Jagger és Dave Grohl egyesítették erőiket, és közösen megalkották Eazy Sleazy című számukat, melyet a pandémia alatt a négy fal között töltött napok ihlettek. A Rolling Stones és a Foo Fighters frontembereinek meglepetés videója április 13-án került fel YouTube-ra, a képsorokból pedig kiderül, a két rocksztár külön-külön, a maga stúdiójában vette fel közös dalukat. A Jagger által írt energikus dalban ő maga énekel és gitározik, míg Grohl-t a dobok mögött, valamint gitárral és basszusgitárral a kezében láthatjuk. Az Eazy Sleazy találó és néhol ironikus szövege a karanténlét szinte minden aspektusára rávilágít: Jagger „Zoom hívásokról", „otthoni börtönfalakról" és „bugyuta TikTok-os táncról" énekel, nem kímélve a különböző konteó-elméletek követőit – „Bill Gates van a véremben" – miközben a pozitív kicsengésű refrénben a járvány után eljövendő életre és az ismételt koncertezésre utalva „a földi élvezetek kertjét" emlegeti. „Ez a dal bezártság végéről szól, így van benne némi optimizmus, amire oly nagy a szükség" – nyilatkozta Jagger. „Köszönet illeti Dave Grohl-t a dalban való dobolásért, gitározásért és basszusgitározásért, nagyon élveztem a közös munkát – remélem, mindannyiótoknak tetszeni fog az Easy Sleazy" – nyilatkozta Jagger. Grohl pedig mindezt kiegészítve hozzátette: „Nehéz lenne szavakba foglalnom, mit is jelent számomra, hogy Sir Mick-kel közösen vehettem fel ezt a számot. Még annál is nagyobb dolog, mintha egy álmom vált volna valóra. Mikor azt gondoltam, hogy az élet már nem tud nagyobb őrültségeket produkálni… ez itt a nyár dala!"