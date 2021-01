Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Bestseller gitárerősítők 2020-ban Bestseller gitárerősítők 2020-ban - KERES TIBOR -



A Reverb.com, a legnagyobb új és használt hangszerek, erősítők, effektek adásvételével foglalkozó online piactér és áruház 2020 év végén is közzétette melyek voltak az év legkelendőbb gitár- és basszuserősítői. Először nézzük a gitárerősítőket! Akárcsak a 2019-es évben, a Boss Katana sorozat modelljei 2020-ban is nagyon jól szerepeltek, de viszonylag korábbi modellek, mint pl. a Yamaha THR10 és az Orange Terror fej is rendkívül népszerűek voltak az új és a használt erősítők piacán.



1. Boss Katana 50

A Boss Katana sorozat 2016-ban debütált, és rendkívül hamar népszerűvé vált autentikus csöves hangzásának, nagyszerű beépített effektjeinek és a hangzások könnyű testreszabhatóságának köszönhetően. 2019-ben a gyártó kihozta Katana MkII sorozatát, melyben egy 50 W-os, egy 100 W-os és egy 100 W-os 2x12-es kombó, valamint egy 100 W-os fej mutatkozott be. http://www.zeneszmagazin.hu/boss+katana+mkii+erosito+sorozat.html

https://www.hangszeraruhaz.hu/boss-katana-50-mkii-gitarkombo/P38612 2. Fender Blues Junior IV

Ez a 15 W-os kombó az elmúlt évtizedek számtalan felvételén volt hallható, és mindent tud, amit egy full csöves kombónak tudnia kell. A megfelelő hangerejű tiszta hangzáshoz elegendő dinamikai tartaléka van, jó barátságban van az effektpedálokkal, ugyanakkor simán belehajszolható a lenyűgözően telített, kemény overdrive-os hangzásokba is. Ha a Master hangerőt lejjebb vesszük és a csatorna hangerőt feltekerjük, akkor az előerősítő csöveit jobban megdolgoztatjuk, és máris hallhatjuk azt a kellemesen túlhajtott, blues-os hangzást, amit annyian keresnek. http://www.zeneszmagazin.hu/fender+blues+junior+iv+es+pro+junior+iv.html https://www.hangszeraruhaz.hu/fender-blues-junior-iv-black-csoves-gitarkombo/P36037 3. Orange Micro Dark Head

Az Orange 2015-ben mutatta be a Micro Dark fejet, ezt az apró csöves-tranzisztoros hibrid erősítőt, amely kiválóan illeszkedik az elődök alkotta sorba. A fekete ruhába öltöztetett Micro Darkon ugyanazt a jól sikerült Shape hangszínszabályzót találjuk, mint elődjein, és a megtévesztően egyszerű kivitel jól leplezi az erősítő sokoldalúságát. Az új 12AX7 meghajtású high-gain előerősítőnek köszönhetően sikoltó piszkos hangzások éppúgy előtörnek, mint tiszta, meleg klasszikus hangszínek. Ezt az előfokot párosították össze a 20 W kimenő teljesítményt leadó tranzisztoros végerősítővel, ami meglepően nagyot szól, és bármilyen 8-16 Ohmos ládával használható. Kiemelendő még a pufferelt effekt loop és fejhallgató CabSim áramköre, ami egy mikrofonozott Orange 4 x 12-es láda hangját emulálja. Ezt a kimenetet stúdióban is remekül használhatjuk, ha autentikus Orange hangzást szeretnénk elérni. http://www.zeneszmagazin.hu/az+orange+bemutatta+a+micro+dark+hibrid+erositofejet.html https://www.hangszeraruhaz.hu/orange-micro-dark-gitar-erosito-fej/P33208 4. Orange Micro Terror Head Az előző Orange fejhez meglehetősen hasonló „uzsonnásdoboz” kivitelű apróság, melynek D osztályú végerősítője 20 wattot teljesít. A méretei megegyeznek a Micro Dark fejével, de az egy darab ECC83/12AX7 csővel hajtott előfok kissé más hangolású, mint a Micro Dark fejé. Ezt a modellt nem látták el effekt looppal, viszont gyakorláshoz kapunk AUX bemenetet a fejhallgató kimenet mellé. https://orangeamps.com/products/guitar-amp-heads/terror-series/micro-terror/ https://www.hangszerdiszkont.hu/orange-micro-terror-20w-elofokcsoves-gitarerosito-fej 5. Orange Crush 35RT A Crush 35RT a legnagyobb és legjobban felszerelt modell a Crush sorozatban. Az ikercsatornás – Clean és Dirty – high gain előerősítőt egy izmos, 35 W teljesítményű végfokkal kombinálták, ami egy 10 inches Voice of the World hangszórót dolgoztat meg. A két csatorna természetesen külön hangerő potival rendelkezik, 3 sávos EQ és Gain szabályzó áll még rendelkezésünkre. A felszereltséget a beépített Reverb, kromatikus hangoló, AUX bemenet, CabSim áramkörrel ellátott fejhallgató kimenet, pufferelt effekt loop teszi teljessé. Az Orange Crush 35RT bár gyakorlásra is használható és 11 kg-os súlya mellett könnyen hordozható, de tudása és hangja messze meghaladja egy átlag gyakorló erősítőjét, és koncerten, stúdióban is bármikor megállja a helyét. https://orangeamps.com/products/guitar-amp-combos/crush-series/crush35rt/#toggle-id-1-closed https://www.hangszeraruhaz.hu/orange-crush35rt-gitarkombo/P32333 6. Yamaha THR-10 2019 novemberében a Yamaha THRII típus jelöléssel bemutatta második generációs THR desktop erősítőit, a sorozat legkisebb modellje a 2 x 10 W-os THR10II. Mind a kialakítás, mind a felszereltség egyértelműen arra utal, hogy a Yamaha THR10II egy jól felszerelt, izgalmas hangzásokkal felvértezett, különleges gyakorló erősítő, ami egy laptop vagy asztali gép mellett elhelyezve könnyen hadra fogható felvételre is, de például az öltözőben, koncert előtt is hasznos társunk lehet. Alapból kapunk 8 gyári erősítő modellt – CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL, BASS, ACO, FLAT – melyek sora az ingyenes THR Remote alkalmazással további modellekkel bővíthető. Szintén ezzel az alkalmazással az első öt modell háromféle módban – MODERN, BOUTIQUE és CLASSIC – használható, tovább növelve a hangzások tárházát. A rendelkezésre álló 8 effektet két gombbal kezelhetjük és öt memóriahelyre tárolhatjuk el a saját magunk által készített hangzásokat. Hangológép, Tap Tempo gomb, Extended Stereo mód teszi teljessé a kis asztali erősítő tudását. A 2 x 10 W hangerő gyakorláshoz több, mint elég, de a 2 x 3,1 inches hangszóróktól döngő mélyeket nem várhatunk. A THR10II erénye, hogy viszonylag kis hangerő mellett is remek overdrive és hi-gain hangzásokat produkál, a jól kitalált és könnyen finomítható hangzások pedig inspirálóan hatnak gyakorláskor. http://www.zeneszmagazin.hu/yamaha+thrii10+gyakorlo+erosito+teszt.html

https://www.hangszeraruhaz.hu/yamaha-thr10ii-gitarkombo/P38543 7. Fender '65 Princeton Reverb Reissue

A Princeton egyike volt a legelső erősítőknek, amit Leo Fender saját neve alatt készített még 1946-ban, és egy, azon kevés modellek közül, amik többé-kevésbé azóta is folyamatosan gyártásban maradtak. Bár eredtileg könnyen hordozható, belépőszintű vagy gyakorló erősítőnek szánták, de a Princeton Reverb – a Tweed Deluxe-szal együtt – hamar népszerű lett a stúdiózenészek körében és valószínűleg egyike minden idők leggyakrabban használt, legtöbb felvételen hallható stúdió erősítőinek. A teljesen csöves 15 wattos kombóba egy speciálisan hangolt 10 inches Jensen hangszórót építettek, ami elképesztően sokféle gitárhangzás megszólaltatására alkalmas. Az egycsatornás erősítő két bemenettel rendelkezik, az előerősítőben 3 x 12AX7, 1 x 12AT7, a végerősítőben pedig 2 x 6V6 cső dolgozik, az egyeniránytó cső pedig egy 5AR4. A hangzás kezeléséhez Volume, Treble, Bass, Reverb, Speed, és Intensity potik állnak rendelkezésünkre, a Reverb és Vibrato effekteket a tartozék kétgombos lábkapcsolóval aktíválhatjuk. Tekintve, hogy a '65 Princeton Reverb Reissue egy legenda újrakiadása, a lista ára 1333 EUR körül van, ami napi árfolyamon átszámítva idehaza már igencsak drágának számít. https://www.thomann.de/hu/fender_65_princeton_reverb.htm

8. Fender '65 Deluxe Reverb Reissue

Erősítő trendek jönnek, mennek, folyamatosan változnak, de létezik egy kis csöves kombó, ami újra és újra felbukkan, ez a Fender Deluxe Reverb. A nagyobb Twin Reverb Deluxe-hoz képest kisebb a teljesítménye, és természetesen a tiszta hangja is lenyűgöző, de már mérsékelt hangerőn produkálja azt a harmonikus torzítást, amit oly sok gitáros nagyra tart és kedvel ebben a csöves kombóban. A Fender jellegzetes rugós zengetője és csöves vibrato effektje további vintage hangzások megszólaltatását teszi lehetővé. A kétcsatornás kombóban 4 x 12AX7, 2 x 12AT7 előerősítő cső, valamint 2 x 6V6 végcső dolgozik 22 W teljesítményt biztosítva. A Fender Deluxe Reverb-et egy 12 inches Jensen C12K hangszóróval látták el, az effektek ennél az erősítőnél is a tartozék lábkapcsolóval is kezelhetők. https://reverb.com/p/fender-65-reissue-deluxe-reverb-22-watt-1x12-guitar-combo 9. Boss Katana-Mini A Boss Katana Mini is a desktop erősítők kategóriájába sorolható, otthoni gyakorló kombó. A gyártó állítása szerint hangzás tekintetében a Katana-Mini messze meghaladja hasonló kategóriájú más erősítők hangzását. Egy igazi mini erőműről beszélhetünk, amely autentikus multi-stage analóg Gain áramkört használ az erőteljes és kifejező megszólaláshoz, de egy hagyományos 3 sávos analóg EQ és egy beépített „szalagos” karakterű Delay is rendelkezésünkre áll. Az 1,2 kg súlyú erősítő teljesítménye 7 W, ami 1 db 4 inches hangszórón keresztül szólal meg. Három alap erősítő modell áll rendelkezésünkre: Brown, Crunch és Clean, de hangfal szimulált fejhallgató kimenetet is kapunk. A gyakorláshoz elengedhetetlen az AUX bemenetet sem kell nélkülöznünk, és az apró erősítő 6 db AA elemmel, vagy hálózati adapterrel (nem tartozék) is működtethető. A Boss Katana Mini tudásához képest rendkívül kedvező 33 900 forintos árával hívja fel magára a figyelmet. https://www.hangszeraruhaz.hu/boss-katana-mini-gitarkombo/P35090 10. Boss Katana-Air Kezdjük a legfontosabbal: a BOSS Katana-Air is tudja a népszerű Katana erősítő sorozat kivételes hangszíneit, az öt jól elkülönülő erősítő karaktert – a ragyogó Clean-től a BOSS saját high-gain Brown hangzásáig – és a Katanaval megkapjuk a nagyszerű ötven BOSS effektet is. A Katana-Air két, egyedileg hangolt 2 x 3”-os hangszóróval felszerelt sztereó erősítő, ami, ha a tartozék hálózati adapterrel használjuk 30 W-ot, ha elemmel, akkor 20 W-ot teljesít. Kedvenc erősítő- és effektbeállításainkat hat belső memóriahelyen tárolhatjuk el. A csendes gyakorlást erősítő-szimulációval ellátott sztereó fejhallgató/felvevő kimenet teszi lehetővé, az AUX bemenethez pedig külső eszközöket csatlakoztathatunk. A kompakt, elemmel is működtethető alacsony latency-t biztosító wireless technológia és a bármely elektromos gitárhoz csatlakoztatható vezeték nélküli adóegység a Boss saját fejlesztése. A BOSS Tone Studio alkalmazással könnyedén szerkeszthetők a hangszínek és az effektek. http://www.zeneszmagazin.hu/bemutatkozott+a+boss+katanaair+erosito.html

https://www.hangszeraruhaz.hu/boss-katana-air-gitarerosito/P35864 Összegzés A cikkel kitekintést és támpontot szerettünk volna adni a gitárerősítők piacának 2020-as trendjéről. Fontos tudni, hogy ez a felsorolás nem minőségi rangsort jelent, hanem az adott gitárerősítők népszerűségét mutatja, a Reverb.com 2020-as eladásai alapján. Az is látható, hogy mind árban, mind kategóriában különböző erősítők szerepelnek a listán, és ez a népszerűségi sorrend nem biztos, hogy hazai viszonyokra is egy az egyben érvényes. Az, hogy ennyi gyakorló erősítő szerepel a listán, feltehetően a járvány miatt alakult így, mert sok gitáros beszerzett otthonra valamilyen kisebb modellt.



