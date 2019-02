Címlap » Hírek » Bemutatkoztak az Ibanez RG5000 széria új modelljei Bemutatkoztak az Ibanez RG5000 széria új modelljei Az Ibanez az RG5000-es szériával bővíti a Prestige hangszerek sorát, kitöltve ezzel a Prestige és J.Custom modellek közötti űrt. Az Ibanez, a japán gitárgyártó óriás kitett magáért, olyan mennyiségű új modellt jelentett be 2019-re, hogy ember legyen talpán, aki követni tudja az összes sorozat és gitárfajta újdonságait. Már egy-két gitárt bemutattunk a 2019-es modellek közül, és a Meinl éves hangszerbemutatója kapcsán is írtunk néhány akusztikus, tömörtestű elektromos, üreges testű elektromos és basszusgitárról, most vegyük szemügyre az RG 5000 szériát, mellyel az Ibanez a japán gyártású Prestige hangszerek sorát bővíti, kitöltve ezzel a Prestige és J.Custom modellek közötti űrt. A sorozat kiváló minőségű alapanyagok és összetevők sorát vonultatja fel, mint például Fishman Fluence vagy Bare Knuckle hangszedők, madárszemes jávorfa vagy ébenfa fogólapok, rozsdamentes acél bundok Prestige minőségben, Edge Tremolo rendszer vagy standard Gibraltar húrláb, Gotoh satus kulcsok és lumineszcens oldalsó pozíciójelzők. Mindezeken a jellemzőkön túl az RG5000 modellek, a csak ebben a kategóriában elérhető, új egyedi festést kaptak, melynek lényege, hogy a különleges szín és felületkezelés látni engedi a hangszerfa gyönyörű mintázatát. A Frozen Ocean elnevezésű, speciális, metálos csillogású, lakkozott színnel egyedül az RG5120M modell dicsekedhet. Kezdjük is talán ezzel! RG5120M - Frozen Ocean

Ez a szemet gyönyörködtető gitár afrikai mahagóni testtel készül, melyre kőrisfa top került, a Super Wizard HP nyak anyagát ötrétegű jávorfa-wenge kombináció adja. A 24 rozsdamentes jumbo érintővel ellátott, szegélyezett madárszemes juhar fogólap rádiusza 430 mm, és pont alakú gyöngyház pozíciójelölők díszítik. A gitáron két kerámia mágneses Fishman Fluence Modern aktív humbucker pickup dolgozik, melyeket a háromállású pickup-váltóval, egy hangszín, egy hangerő potival és a kétállású Fishman Fluence hangszín kapcsolóval kezelhetjük. A különleges megjelenésű hangszer Lo-Pro Edge tremolós húrlábat és satus Gotoh hangolókulcsokat kapott, melyek matt fekete (Cosmo Black) színe szépen harmonizál Frozen Ocean lakkozással, hazai ára 646 000 Ft. RGR5220M - Transparent Fluorescent Green

Ez a fluoreszkáló zöld színben pompázó gitár is afrikai mahagóni testtel és kőrisfa toppal rendelkezik, a Super Wizard HP nyak anyaga is megegyezik az előző modellével, vagyis ötrétegű jávorfa-wenge kombináció. A fogólap anyaga, rádiusza, érintők száma ugyanaz, mint a RG5120M modellnél. Ezen a gitáron azonban Bare Knuckle Brute Force humbuckereket találunk mind a nyaki, mind a húrláb pozícióban. A kezelőszervek egy hangerő, egy hangszín, egy háromállású pickup-választó, valamint egy Coil Tap kapcsoló, amit én inkább Coil Split (tekercsleválasztó) kapcsolónak hívnék, mert a Coil Tap az mást jelent. Ezzel a kapcsolóval az ábra szerint lehet a humbuckerek külső tekercsét leválasztani, úgy hogy ha jól számolom 6 féle pickup variáció áll rendelkezésünkre, ami azért két humbucker esetén elég kedvező. A matt fekete Lo-Pro Edge tremolós húrlábat és a satus Gotoh hangolókulcsokat ennél a modellnél sem kell nélkülöznünk, a gitár hazai ára 646 000 Ft.

RG5121 – Dark Tide Blue Flat

Ez az új modell is jól rezonáló afrikai mahagóni testtel készül, melyhez rendkívül gyors játékot lehetővé tévő, ötrétegű jávorfa-wenge Super Wizard HP nyak csatlakozik. A nyakra makassar-ében fogólapot ragasztottak, melyen 24 rozsdamentes acél jumbo érintőt találunk. Ezt a gitárt kerámia mágneses aktív Fishman Fluence Modern humbucker hangszedőkkel szerelték fel. A Fishman Fluence Voicing kapcsoló használatával mindekét hangszedőnél két jól megkülönböztethető hangzás közül választhatunk. Ezek mellett egy hangszín, egy hangerő potméter, és egy háromállású pickup-váltó áll rendelkezésünkre az elektronika kezeléshez. Ami a hardvert illeti, Gibraltar Standard II fix húrláb és Gotoh MG-T satus hangolókulcsok garantálják a tiszta és pontos hangolást. A gitár tetőlapja és fejrésze sötétkék selyemfényű poliészter lakkozást kapott, míg a hátoldal és nyak natúr színű. A teljesen zajtalan, meglehetősen agresszív és erőteljes hangzást produkáló hangszedőknek köszönhetően az RG5000 sorozat egy szelídnek éppen nem mondható hangszerrel bővült, melynek hazai ára 582 000 Ft.

RGR5227MFX – Transparent Fluorescent Green

Ezzel a modellel áttérünk a többhúros RG5000 sorozatú újdonságokra. A hangszerfák ennél a modellnél is igazodnak az RG5000 család többi tagjához: afrikai mahagóni test, kőris toppal, 5 rétegű jávorfa-wenge Super Wizard 7 nyak, és 24 rozsdamentes jumbo érintővel ellátott, szegélyezett madárszemes juhar fogólap. A gitár skálahossza megegyezik a hathúros modellekével, vagyis 25,5 inch, azaz 648 mm. A nyak szélessége a felső nyeregnél persze több, ez az érték 48 mm. A héthúrosra két Bare Knuckle Brute Force 7 pickupot szereltek a hozzátartozó Coil Tap kapcsolóval, így ennél a gitárnál is 6 féle pickup variáció közül választhatunk. Egy háromállású pickup-váltó, egy hangszín és egy hangerő szabályzó teszi teljessé a kezelőszervek listáját. A Gibraltar Standard II-7 húrláb és a satus Gotoh kulcsok itt sem maradhatnak el, és ez modell is gyönyörű, áttetsző világító zöld „finish”-t kapott. A gitár gyári hangolása: 1E,2H,3G,4D,5A,6E,7H, hazai ára megegyezik hathúros társáéval 646 000 Ft. RG5328 – Lightning Through A Dark

Az Ibanez RG5328 nyolchúros modell feltehetően sok metal és rock gitáros álma. A teljesen kőrisfa test kiválóan rezonál, ugyanakkor könnyű. Az ötrétegű jávor-wenge Wizard-8 profilú nyak a makassar-ében fogólappal nagyszerű játékkényelmet biztosít. A két passzív DiMarzio Fusion Edge 8 humbucker hangszedőt kifejezetten mélyebbre hangolt gitárokhoz tervezték, és az Ibanez valamint a DiMarzio együttműködésének köszönhetően ezek a pickupok rendkívül feszes és pontos mélyhangzást, ugyanakkor jól artikulált, fényes magasakat produkálnak. Az elektronikát egy hangerő, egy hangszín gombbal, egy háromállású pickup-váltóval és egy mini coil-split kapcsolóval kezelhetjük, így a pickup variációk száma ennél a modellnél is hatféle. A gitárt Gibraltar Standard II-8 húrlábbal és Gotoh SG381 hangolókulcsokkal szerelték fel. A nyak szélessége a felső nyeregnél 55 mm, a hangszer menzúrája 686mm (27"), gyári hangolása: 1D#,2A#,3F#,4C#,5G#,6D#,7A#,8F, vagyis a sztenderdnél egy fél hanggal mélyebbre hangolt, így meglepően mély hangokat csalogathatunk ki belőle. A hangszer érdekes áttetsző fekete lakkozást kapott, hazai ára 614 000 Ft. Mindegyik új RG5000 sorozatú gitárhoz kemény tokot kapunk, az érintők Prestige bundvég technológiával kezeltek, amitől a nyak fogása még simábbá, a játék még gyorsabbá válhat, és mindegyik hangszeren megtaláljuk a fluoreszkáló oldalsó pozíciójelölőket. Úgy véljük, az RG5000 sorozat modelljeiben szerencsésen találkozik a csúcskategóriás japán technológia és a régi japán mesterségbeli tudás, és ennek előnyeit élvezhetik azok a gitárosok, akik mindig valami újat keresnek. Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. Az RG5000-es széria január végétől már elérhető az Ibanez márkakereskedők üzleteiben. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó