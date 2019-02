Címlap » Tesztek » Gitár » Bemutatkoztak az Ibanez jubileumi BTB basszusgitárjai Bemutatkoztak az Ibanez jubileumi BTB basszusgitárjai 20 éves, de jobb formában van, mint valaha. Az Ibanez Guitars BTB szériája a tökéletes basszus hangzás és a technikai innováció 20 éves jubileumát ünnepli. Pontosan a huszadik születésnapon lépnek piacra a BTB20TH5-BRL és a BTB20TH6-BTL jubileumi modellek. A BTB basszusokat az Ibanez 1999-ben indította útjára, vagyis pont 20 éve, és ennek alkalmából a 2019-es új Ibanez gitárok között két jubileumi basszusgitárt is találunk, az öthúros BTB20TH5-BRL és a hathúros BTB20TH6-BTL modelleket. Ibanez BTB20TH5-BRL

A BTB basszusok egyik védjegye a válogatott minőségű hangszerfák csodálatos kombinációja. Így az öthúros BTB20TH5 modell kőris teste okoume széleket kapott, a testre lángolt juhar tető került, a testen átmenő nyak anyagát pedig ötrétegű jávorfa-diófa adja. A 400 mm-es rádiuszú nyakra panga-panga fogólapot ragasztottak, ami feszes mélyeket és közepeket, valamint keményen megszólaló magasakat produkál, ráadásul gyönyörű az erezete. A 24 (+ zéró) rozsdamentes acél érintő rendkívül tartós, és hozzájárul a hangszer fényes hangzásához. A testen átmenő konstrukció hosszabb hangkitartást, testesebb hangot és tökéletesen kiegyenlített hangzást eredményez. A remek hangszerfák esztétikus összhatását a szemet gyönyörködtető Blue Reef Gradation Low Gloss finish még jobban kiemeli. Ami az elektronikát illeti, az Ibanez válogatott Nordstrand Big Single hangszedőket szerelt mind a húrláb, mind a nyaki pozícióba, és Ibanez Custom elektronikával, valamint 3-sávos EQ-val látta el a jubileumi modellt. A Nordstrand "Big Single" pickupok olyan nagyok és testesek, amilyen csak egy „szappantartó” stílusú single coil hangszedő lehet, és az erőteljes, agresszív textúrájú hangzás mellett megtartották azt a tiszta hangot, ami a single coil pickupok sajátja. A 3 sávos EQ és a 3-állású középfrekvencia kapcsoló számtalan hangszín variációt tesz lehetővé, melyek remekül használhatók akkord játékhoz és szólóhoz egyaránt. Az MR5S húrláb olyan állítható nyergekkel rendelkezik, melyekkel minden gitáros ízlése szerint állíthatja be a húrköz távolságot. A gitár menzúrája 889 mm (35”), nyakszélessége a felső nyeregnél 47 mm, gyári hangolása: 1G,2D,3A,4E,5H. Ibanez BTB20TH6-BTL

A hathúros jubileumi basszusra is jellemző a legjobb hangszerfák remek kombinációja. Öthúros testvéréhez hasonlóan a BTB20TH6-BTL teste is kőris-okoume kombináció, lángolt juhar tetőlappal, az ötrétegű jávorfa-diófa testen átmenő nyak, és a panga-panga fogólap is egyezik. Sokan kicsit alulértékelik a testen átmenő nyakú konstrukció előnyeit, egészen addig, míg egy ilyen hangszert kézbe nem vesznek. Ez a felépítés, megfűszerezve az agresszív Nordstrand Big Single pickupokkal masszív, konkrét basszushangot eredményez, monumentális hangkitartással, és kőkemény stabilitással. Az ötrétegű nyak grafit erősítést kapott, a hangolás Gotoh kulcsokkal történik, és ezen a hangszeren is MR5S húrláb segíti a gitáros életét. A BTB20TH6-BTL elektronikája is megegyezik az öthúros változatéval: Ibanez Custom elektronika, 3-sávos EQ, (Treble, Mid, Bass), a középhez még egy háromállású frekvencia kapcsoló is tartozik, valamint egy Balancer potival lehet a két hangszedő arányát keverni. Testen átmenő ötrétegű nyak A gitár menzúrája 889 mm (35”), nyakszélessége a felső nyeregnél 54 mm, gyári hangolása: 1C,2G,3D,4A,5E,6H és Brown Topaz Burst Low Gloss színben elérhető. Az új jubileumi modellek már februártól kaphatók, az öthúros Ibanez BTB20TH5-BRL ára 388 000 Ft, a hathúros BTB20TH6-BTL pedig 420 000 Ft-ba kerül.

Az Ibanez európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó