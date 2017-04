Címlap » Hírek » Bemutatkozott a Sennheiser HandMic Digital Bemutatkozott a Sennheiser HandMic Digital A Sennheiser az Apogee-val együttműködve fejlesztette ki új, közvetlenül okostelefonhoz, vagy táblagéphez csatlakoztatható mikrofonját, a HandMic Digital-t Az audio specialista Sennheiser a Frankfurti Zenei Vásárral egyidőben zajló prolight+sound szakkiállításon betekintést engedett HandMic digital rendszerébe, amely bármely okostelefonból vagy táblagépből professzionális felvevőeszközt varázsol, legyen szó ének vagy beszéd rögzítéséről. A Sennheiser az Apogee-val együttműködve fejlesztette ki új, közvetlenül okostelefonhoz, vagy táblagéphez csatlakoztatható mikrofonját. Ez a dinamikus, teljesen fémből készült, kardioid kézimikrofon, nagymértékben ellenáll az okostelefonok által keltett elektromágneses interferenciának (EMI) és ideális mobil újságíráshoz, podcastinghoz, vagy ének- és hangszeres felvételek készítéséhez. Úgy tervezték, hogy akár 150 dB hangnyomás szintet is képes kezelni. Ez a modell is rendelkezik a Sennheiser mikrofonokra jellemző kiváló tulajdonságokkal, értjük ez alatt a kifogástalan hangminőséget, a gyönyörű presence tartományt, valamint a kimagasló gerjedésgátlást. Az új mikrofont a Sennheiser jól bevált és népszerű kardioid kapszulájával szerelte fel, amely rugalmas felfüggesztést kapott, így a mikrofon hatékonyan küszöböli ki a kezelési- és szélzajokat. Az Apogee A/D konverter és az előerősítő a mikrofon testébe került elhelyezésre, ennek köszönhető, hogy a HandMic digital a tartozékként mellékelt kábelekkel közvetlenül az USB bemenetre vagy az iOS eszközök Lightning csatlakozójához csatlakoztatható. A csomag részét képezi egy mikrofonkengyel és egy masszív asztali állvány is. A HandMic digitalt a legtöbb elterjedt zeneszerkesztő programmal és alkalmazással használhatjuk, mint például FiLMiC Pro, Luci Live, Periscope, Logic Pro X, Final Cut Pro, Adobe Premiere, Pro Tools, GarageBand és Apogee MetaRecorder.



A HandMic digital 2016 harmadik negyedévétől lesz elérhető, az árról még nincsenek pontos információink. A Sennheiser hazai forgalmazója: AudioPartner