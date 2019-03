Címlap » Tesztek » Kiegészítők » Bemutatkozott a Line 6 Relay G10S wireless rendszere Bemutatkozott a Line 6 Relay G10S wireless rendszere Szeretnéd a kábelnélküliség szabadságát élvezni? Van rá egyszerű és megfizethető megoldás, a Line 6 Relay G10S vezeték nélküli rendszer. A Line 6 új Relay G10S wireless rendszere használható gitárral, basszusgitárral, és más nagyimpedanciájú kimenettel rendelkező hangszerrel is. A digitális vezeték nélküli rendszer nagy biztonsággal, kimaradás és interferencia mentesen működik 40 méteren belül, kristálytiszta, 24 bites hangminőségben. A Line 6 új wireless rendszerének vevőegysége masszív fémházban kapott helyet, így nagyszerűen integrálható pedálboardunkra, működése plug-and-play, vagyis semmiféle beállítást nem igényel. Természetesen bárhol máshol is elhelyezhetjük, csak talán praktikusabb, ha egy egységben van effektjeinkkel. A vevő 9 V-os DC táppal működik, kompatibilis a sztenderd pedálboard tápegységekkel. (Ettől függetlenül a 9 V-os hálózati adapter tartozék.) A Line 6 Relay G10S rendszer része a G10T adóegység, amit a hangszerünk kimenetére kell csatlakoztatni. Az adóban elhelyezett tölthető akkumulátor egy töltéssel 8 óra játékidőt és 200 óra készenléti időt biztosít. Az adót a vevőegységbe dokkolva tölthetjük. A frekvenciaválasztás automatikusan, vagy manuálisan is történhet, a vevőn látható két LED-sor a jelerősséget és az akkumulátor töltöttségét jól láthatóan jelzi. Az egységen a 6,3 mm-es jack kimeneten kívül egy XLR DI kimenet is helyet kapott, innen közvetlenül csatlakozhatunk a PA rendszerre. Amikor éppen nem játszunk, a G10T adó alvó módba kapcsol, hogy megnövelje akkumulátor üzemidejét, akár 200 óra készenléti időre is. Ha valaki ragaszkodik a gitárkábel által befolyásolt hangzásához, a vevő hátoldalán található Cable Tone kapcsolóval 3 vagy 10 méteres hagyományos gitárkábel hangját is emulálhatja. Hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó