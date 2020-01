Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Bemutatjuk: Yamaha YC61 – Hammondra „hangolva” Bemutatjuk: Yamaha YC61 – Hammondra „hangolva” - LIPPÉNYI GÁBOR -



A 2020-as amerikai téli NAMM Show-n debütált a Yamaha YC61 kombinált billentyűs hangszere, ami leginkább a koncertező zenészeknek lehet hű társa.

Az elektromos orgonák, ezek közül is elsősorban a Hammond orgona, hosszú évtizedek óta lényeges szerepet játszottak a pop és a rockzene hangzásában. Bizonyos stílusokban ma is megkerülhetetlen a hangszíne és játékmódja. Sok digitális emuláció jött létre és ezek között jó néhány megtévesztően hozza a hangzást, de koncerten való használatkor más tulajdonságok is lényegesek a hiteles játékmódhoz. Az egyik ilyen az úgynevezett drawbar csúszkák megléte a hangszín valós idejű módosításához. Az eredeti, úgynevezett tonewheel technológiát használó modelleknél ezekkel lehetett a mágnesek előtt forgó különböző nagyságú korongokkal generált felhangokat hozzákeverni az alaphanghoz. Egy másik lényeges jellemző a billentyűzet formája. A nagyobb modelleken elterjedt úgynevezett waterfall billentyűzet (a vízesésről kapta a nevét, mivel enyhén lekerekített kockaforma) teszi lehetővé az orgonajátékra jellemző glisszandós csúszásokat, beletenyerelt effekteket. Normál szintetizátor billentyűnél ilyenkor beleakadhat az ujjunk a billenytűkbe, kalapácsmechanikás billentyűvel meg még nehezebb ezeket a játékmódokat alkalmazni. Eddig is léteztek elsősorban orgonára kihegyezett színpadi billentyűk (többek között a Nord cégnek is van ilyen modellje), de a Yamaha ez idáig nem próbálkozott ezen a területen. A mostani téli NAMM kiállításra bejelentett modell, az YC61 most ezen a helyzeten változtat. A fellehető videók és leírások alapján ráadásul rögtön a legfelsőbb kategóriába sorolható az új hangszer. A Yamaha részben a VCM (Virtual Circuitry Modelling) technológiát használja a tonewheel jellegű orgonahangzásokhoz. Ugyanez a technológia a Leslie és a csöves erősítő szimulációnál is fellelhető, ami lényeges tulajdonság, hiszen ennek a fajta orgonahangzásnak nélkülözhetetlen eleme a forgó hangszórókkal elért speciális kórus-jellegű effekt és az erősítő rész harmonikus torzítása. Az YC61 modellbe belekerült az FM technológia is. Bár ez elsősorban az elektromos zongoráknál tűnhet fel, de az orgonahangzások palettáját is színesítik az ezzel készült hangszínek. Az YC61 persze nem csak orgonahangzásokra használható. A billentyűzet egyszerűen splittelhető (szétválasztható) és két hangszer szekcióból választhatunk hangszíneket mindkét részre. Az orgona szekció esetében is van lehetőségünk két beállítás használatára és ezek lehetnek a kettéosztott billentyűzet két oldalán. Az orgona szekció mellett van egy Keys szekció. Itt összesen négy kategóriában választhatunk hangszíneket – Piano, E.Piano, Synth, Others. A hangszínek nagyobb része a Montage és MODX hangszínekből ismert AWM2 minta lejátszó szintézisre épül, illetve a már említett 8 operátoros FM technológiára. Két komoly akusztikus zongora hangszín is található a Piano kategóriában. A Yamaha CFX és a Yamaha S700. A CFX hangversenyzongora 17 év fejlesztésének az eredménye, a 9 láb méretű zongora nagy dinamika tartománnyal, csillogó magasakkal és erőteljes mélyekkel jellemezhető. Az S700 hangszín a legnépszerűbb zongora hang volt az S90ES szintetizátorban és a MOTIF ES hangszercsaládban. Az elektromos zongorák között jelentős az FM technológiát használó hangszínek megléte, hiszen a DX7 szintetizátorban megismert hangzások a mai napig nagyon népszerűek és olyan dinamikát és kifejezést lehet velük elérni, amilyet minta alapú szintézissel nem egészen. De ezeken kívül a CP80 és CP70 zongorák, és a régi Rhodes és Wurlitzer zongorák hangzásait is megtaláljuk a hangszerben. Összesen 145 hangszín között válogathatunk és ezekből a gyári 80 preset mellett 80 saját beállítást menthetünk el. A hangszínek néhány paraméterét a hangszer kezelőfelületéről módosíthatjuk, inzert és send effekteket használhatunk. Ezekhez a funkciókhoz a felületen több helyen is két karakteres LED kijelzőket találunk, de alap beállításokhoz, menüben való navigáláshoz egy 128 x 64 felbontású LCD kijelző és navigációs gomb is rendelkezésünkre áll.

Az YC61 igazán hordozható méretű és súlyú, mindössze 7,1 kg és 90 cm alatt van a hossza. Ezzel együtt nagyon stabil építésű és belső táppal rendelkezik. Megtaláljuk a rajta a MIDI csatlakozókat és két féle USB csatlakozót, audió bemenet is használható normál jack méretű csatlakozókon. A hangszer az előzetes információk szerint ez év júniusa körül fog lesz elérhető. A pontos dátumról, várható árról és más információkról a hivatalos hazai Yamaha viszonteladóknál lehet tájékoztatást kapni. Specifikáció: https://hu.yamaha.com/hu/products/music_production/stagekeyboards/yc/specs.html#product-tabs