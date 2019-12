Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Bemutatjuk: Mark Five:Mesa/Boogie 25 1×10 kombó Bemutatjuk: Mark Five:Mesa/Boogie 25 1×10 kombó Kis lábnyom, nagy hangzás – itt a Mesa/Boogie új kompakt Mark Five: 25 1x10 kombója és a hozzátartozó 1 x 10-es Boogie Extension láda. Az új kombó és hangfal a cég díjnyertes erősítő sorozatának új tagja, ezeket az erősítőket kézzel készítik a kaliforniai Petaluma városában. A mindössze 35,5 x 35,5 cm méretű és csak 10,8 kg súlyú kombó különleges tudásával hamar felhívja magára a gitárosok figyelmét. Olyan jellemzőkre gondolunk, mint a Mesa közelmúltban szabadalmaztatott Multi-Watt™ végerősítő konstrukciója, melyben Dyna-Watt™ technológiának köszönhetően mindkét csatornán kétféle teljesítményszint közül választhatunk a 10/25 W power kapcsolóval.

Multi-Watt végerősítő

10 Wattos állásban a két EL84 végcső trióda üzemmódban dolgozik az A/B osztályú végerősítőben, felharmonikusokban gazdag, alacsony hangerőnél kissé vékonyabb, fényesebb, tiszta hangzást nyújtva. Ez az állás kiválóan használható kis hangerőn történő gyakorláshoz, próbán, vagy felvételkor, ugyanakkor kicsit „megküldve” a végerősítőt, kisebb hangerőnél is könnyen találhatunk telített, túlhajtott, old-school csöves hangzásokat. A 25 Wattos állásban a két EL84 végcső a Mesa Dyna-Watt Class A/B osztályú erősítőben pentóda üzemmódban dolgozik, meggyőző, ütős, nagy dinamika tartalékkal rendelkező, ha kell tiszta, ha kell túlhajtott hangzást produkálva.

Két független csatorna, 6 előerősítő mód

A Mark Five: 25 első csatornáján a CLEAN, FAT, CRUNCH módok közül, valamint a 10 és 25 W teljesítmény között választhatunk. A második csatorna a legendás Mark IIC+ (ami pontos másolata az ikonikus MARK IIC+ LEAD módjának), a Mark IV (ami a MARK IV LEAD csatornájának reinkarnációja), és az Xtreme módokat kínálja, ez utóbbi élethű másolat, egyenesen a 6L6 MARK FIVE-ból. Természetesen a 10/25 W teljesítmény-kapcsolót ezen a csatornán is megtaláljuk.

Hangszínszabályzás

A hangszín kialakításában mindkét csatornán Treble Mid/Boost, Bass és Presence potik állnak rendelkezésünkre, melyek pontos, hatékony és széles tartományban működő paraméterezést tesznek lehetővé. Ezek a szabályzók az előerősítő jelútjának elején vannak, ezért a különböző előerősítő módok váltásánál figyelni kell az adott mód hangszín beállításaira is. A grafikus EQ a jelút legvégén helyezkedik el, így ezzel a végső hangzást tudjuk befolyásolni, figyelemmel arra, hogy az adott frekvenciából a hangszóró, hangfal – és nem utolsó sorban a fülünk – mennyit tud kezelni. Az EQ-tól balra, mindkét csatornán egy háromállású kapcsolót találunk, a három verzió: felső állás EQ ON – bekapcsolva, középső állás 0 – kikapcsolva, alsó állás EQ FS – az EQ a lábkapcsoló EQ gombjával aktiválható. A kis kombóban brit gyártású Celestion G10 Creamback hangszóró dolgozik, amit kifejezetten azért választottak ki, mert az ilyen méretű hangszórók között meglepően gazdag és széles hangzást nyújtanak. Hátsó panel

A zengető kedvelők bizonyára örömmel fogadják a márka klasszikus, teljesen csöves rugós zengető megoldását, melynek mértékét a hátsó panelen elhelyezett két független szabályzóval adagolhatjuk. Itt található a pufferelt csöves FX loop Send/Return aljzata, a fejhallgató kimenet, amely a jelet a „hangfal szimulált” CABCLONE™ D.I. kimenetről kapja, így meglepően jól adja vissza a MARK FIVE: 25 hangzását. A fejhallgató kimenet hangerejét a Master gombbal tudjuk szabályozni. A kombó a hangfalkimeneteit a 6L6 MARK FIVE-tól örökölte és a jól bevált 1x8 Ohm és 2x4 Ohm kimeneteket kínálja. Végül, de nem utolsó sorban, itt helyezték el a beépített hangfalszimulátorral ellátott CABCLONE D.I. szimmetrikus XLR kimenetét. Ez a kimenet varázslatos megoldás lehet felvételekhez, mert tökéletesen visszaadja a MARK FIVE: 25 soundját, feelingjét, így akár mikrofonozás nélkül, közvetlenül csatlakozhatunk keverőre, vagy felvevőeszközhöz. A CABCLONE szekció három további kapcsolót is tartalmaz, hangszóró állapot (ON/OFF), hangfal jellege (Zárt hátfal/nyitott hátfal), valamint egy földleválasztó kapcsoló. 1 x 10 Boogie® Extension hangfal

A kombóval egyidejűleg a Mesa bemutatta az új Boogie 1x10 Extension hangfalát, ami nyitott és zárt hátfallal is kapható, és szintén Celestion G10 Creamback hangszóróval szerelték fel. Minden Mesa hangfal esetén a legjobb minőségű, hibátlan balti nyírfát használja a gyártó, a masszív és tartós konstrukciójú ládák ragasztott és szögelt, csapolt sarokillesztéssel készülnek. Az 1x10-es láda 45 Wattal terhelhető, így akár MARK FIVE: 35 erősítővel is használható. A hangfal méretei: 31,4 x 35,9 x 23,8 cm (magasság x szélesség x mélység), a súlya pedig: 6,8 kg.







Mark Five: 25 1x10 fontosabb adatok

Típus: csöves

Csatornák száma: 2

Teljesítmény: 25 W

Előerősítő csövek: 6 x 12AX7

Végcsövek: 2 x EL84

Reverb: csöves, rugós zengető

EQ: 5 sávos, grafikus

Tartozék: 2 gombos lábkapcsoló

