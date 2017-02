Címlap » Hírek » Bemutatjuk: EHX SYNTH9 Bemutatjuk: EHX SYNTH9 Az Electro-Harmonix a vintage szinti hangokat előállító SYNTH9 Synthesizer Machine pedállal bővítette 9-es sorozatát. Ugyanazt az innovatív technológiát alkalmazva, ami sikerre vitte a díjnyertes B9 és C9 Organ Machine, valamint a KEY9 Electric Piano Machine és a MEL9 Tape Replay Machine pedálokat, az EHX bemutatta SYNTH9 gitárhoz és basszusgitárhoz készült különleges effektjét. A SYNTH9 Synthesizer Machine klasszikus szintetizátorok hangját emulálja. Egy kilenc állású forgókapcsoló segítségével választhatunk a következő kilenc jellegzetes, vintage-jellegű szintetizátor hangzás közül: OBX, PROFIT V, VIBE SYNTH, MINI MOOD, EHX MINI, SOLO SYNTH, MOOD BASS, STRING SYNTH és POLY VI. A SYNTH9 egyaránt használható gitárral és basszusgitárral, speciális pickupok és MIDI nélkül. A hangterjedelme gitárnál a magas E húr 23. érintőjéig, basszusnál az üres A húrig terjed. A pedál elegáns kezelőfelületén négy szabályzógomb található, DRY hangerő, SYNTH hangerő, CTRL1 és CTRL2, melyekkel precízen vezérelhetjük mindegyik preset paramétereit. Ismerős klasszikus szinti hangzásokat tudunk gitárral előállítani, melyek olyan híres előadók lemezein voltak hallhatók, mint az ELP, EVH, a Kraftwerk, a Joy Division, a P-Funk, Peter Gabriel és még sokan mások. Az EHX ad néhány tippet, a minél tökéletesebb szinti hangzás elérése érdekében: A SYNTH9-et az effektláncban első pedálként ajánlatos használni. A modulációs effekteket mindenképpen a SYNTH9 után helyezzük el. A SYNTH9 nem fog tökéletesen működni, ha az erősítő effekt loopba kötjük.

Az optimális eredmény érdekében a gitár pickup-váltó kapcsolóját állítsuk a húrláb hangszedőre, és a hangerő potit tekerjük teljesen fel.

Overdrive, vagy torzító pedált ne kössünk a SYNTH9 elé, ha ezeket is szeretnénk használni, kössük a SYNTH9 után.

A SYNTH9 beépített kompresszort is tartalmaz, ami mindegyik szintetizátor hangnál aktív. Azt javasoljuk, hogy ne legyen másik kompresszor az effekt láncban mialatt a SYNTH9 effekt módban működik. Mindenképpen érdemes megnézni az alábbi videót, mert abból pontosan kiderül, mit tud az EHX SYNTH9! Az Electro-Harmonix alapítója, Mike Matthews így nyilatkozott: „A SYNTH9 feltehetően a 9-es családunk eddig legjobban sikerült darabja! A káprázatos szóló szinti hangoktól kezdve a nagyszerű szinti szőnyegeken át a funky basszusig szinte minden klasszikus szintetizátor hang elérhető ezzel az eszközzel." A SYNTH9-hez tartozékként kapunk egy EHX 9.6DC 200mA-es tápegységet, az ára 221 USD körül várható, és március végétől lesz kapható.