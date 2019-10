Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Bemutatjuk a Cort GB74 Gig Bass modellt Bemutatjuk a Cort GB74 Gig Bass modellt A Cort kibővítette GB sorozatát az új GB74 Gig Bass modellel, ami a gyártó szerint kivételesen sokoldalú hangi adottságokkal rendelkezik. A Cort GB sorozatával azokat a basszerosokat célozta meg, akik a hagyományosabb megjelenésű gitárokat preferálják. A koreai cég azonban modern összetevőkkel és kisebb nagyobb technikai fejlesztésekkel is ellátja klasszikus esztétikájú modelljeit. A legfrissebb GB74 Gig Bass például modern pickup konfigurációval, aktív elektronikával és rendkívül széles hangzásbeli lehetőséggel csábítja a basszusgitárosokat. Ez a Cort akár olcsóbb alternatívája lehet egy Fender Jazz Bass-nek is…

Cort GB74 Gig Bass



Ahogy egy klasszikus Jazz Bass alternatívához illik, az új Cort GB74 teste égerfából készült, amihez kanadai kemény jávorfa nyakat csavaroztak. A fogólap anyagát is jávorfa adja, mindez megfelelő alapot ad a tömör, ütős basszushangzáshoz. A merevítő pálca állítása a nyak csatlakozásánál történik Spoke nut hot-rod rendszerrel, ami egyszerűbb és pontosabb beállítást tesz lehetővé.

Multitone humbucker

Míg a felhasznált hangszerfák megegyeznek egy klasszikus Jazz Bass-nél szokásossal, az elektronika modernebbnek mondható. A nyaki pozícióban elhelyezett P-Style VTB-P osztott single-coil pickupot állították párba az új Multitone humbuckerrel. A GB74 Gig sokoldalúsága az egyszerűen kezelhető, ám nem kevés kezelőszervnek is köszönhető. A különleges Multitone húrláb hangszedő egyaránt hozza a vastag és erőteljes humbucker soundot és a tiszta, nyilt single-coil hangzásokat is. Egy apró háromállású kapcsolóval megszólaltathatjuk a humbucker külső vagy belső tekercsét, vagy egyszerre mindkettőt, ami már önmagában is sokféle hangzást eredményez. A nyaki VTB-P pedig egy hagyományos, osztott, Precision stílusú single-coil pickup, vintage jellegű megszólalással. A Balance gomb segítségével modern és a klasszikus hangzás nekünk megfelelő arányát hozhatjuk ki ebből a konfigurációból. Emellett a gitárt ellátták aktív 2 sávos EQ-val, a hangerő potira szerelt húzó-nyomó kapcsolóval, amivel az aktív és passzív mód között válthatunk, és egy passzív hangszínszabályzó is rendelkezésünkre áll. Szerelvények

Az Omega húrláb masszív és stabil szerkezet, ami elegendő hangkitartást és vastagságot kölcsönöz a basszushangnak. A GB74 Gig Hipshot® Ultralite hangolókulcsokat kapott, ami csökkenti a fej súlyát és precíz, stabil hangolhatóságot garantál. A háromrétegű fehér-fekete-fehér koptatólap és a krómozott szerelvények teszik teljessé a Lake Placid Blue színben kapható új Cort basszus elegáns megjelenését. Hazai ár: 189 900 Ft