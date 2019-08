Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Bemutatjuk a BOSS SY-1 gitár szintetizátor pedált Bemutatjuk a BOSS SY-1 gitár szintetizátor pedált A BOSS nyáron hozta ki SY-1 Synthesizer pedálját, amivel a legfejlettebb gitár szintetizátor technológiáját kívánta kompakt pedál formájában piacra dobni.

Az SY-300 gitár szintetizátorban alkalmazott fejlett technológiával a háta mögött a BOSS megalkotta a pedálbord-barát SY-1 kompakt gitár szintetizátort, rengeteg hatásos, analóg jellegű szintetizátor hanggal megpakolva. Szóló szintik, pad-ek, orgonák, basszusok és különböző effektszerű hangzások, ritmikus szintetizátor minták, összesen 11 típusba rendezve, egyenként további 11 variációs lehetőséggel. Ezt a 121 szintetizátor hangot mindenféle programozói tudás nélkül, könnyen kezelhető módon használhatják elektromos gitárral, vagy basszussal azok a gitárosok, akik autentikus BOSS szintetizátor hangzást szeretnének zenéjükbe beépíteni. 11 alaphangzás + 11 variáció

A TYPE kapcsolóval választhatunk az SY-1 alap szintetizátor hangzásai közül, melyek a következők: LEAD 1/2 – szóló hangszínek

PAD – Telt, hosszan kitartott hangzások un. PAD-ek, vagy „szőnyegek” pl. szintetikus fúvósok, melyek akkordjátéknál hatásosak

BASS – Vastag szinti basszusok, beleérve szűrt és sub-octave hangzásokat.

STR – Klasszikus string hangzás, beleértve többrétegű hangszíneket

ORGAN – Orgonahangszínek nagy választéka, beleértve számos, rotary effektet alkalmazó hangszínt

BELL – Fémes hangzású perkusszív szinti hangszínek

SFX 1/2 – Hangeffektek széles választéka, beleértve „kirobbanó” one-shot hangszíneket, élénk pitch/filter hangszíneket stb.

SEQ 1/2 – Arpeggio jellegű pulzáló és akkordbontogató szekvenciák



A 11 féle alaphangzáson belül a VARIATION gombbal további 11 féle variáció választható mindegyik típusnál. Az így kiválasztott szintetizátorhangokba még a TONE/RATE és DEPTH gombokkal is belenyúlhatunk. Mindkét potit 12 óra állásba állítva az adott hangzás alap verziója szólal meg. Ha lassan megpróbáljuk a két gombot eltekerni, hallhatjuk, hogyan változik meg az adott hangzás. Természetesen a két gomb egymáshoz való viszonya (állása) is meghatározó a hangzás szempontjából. A TYPE és VARIATION gombok beállításától függően más és más paramétereket tudunk ezzel a két gombbal szabályozni.



Effekt loop

A különleges gitárhangzások szempontjából nagyszerű megoldás, hogy a pedál SEND kimenetén jelet tudunk küldeni például egy külső overdrive-ra, amit az SY-1 RETURN aljzatába visszaküldhetünk. Hatásos layereket (rétegeket, két egyszerre szóló hangszert) tudunk így megszólaltatni. Ilyenkor az EFFECT/DIRECT potméter EFFECT gombjával az éppen kiválasztott szintetizátorhang hangerejét, a DIRECT gombbal pedig az overdrive-os gitárhang szintjét tudjuk szabályozni. (Ha nem használjuk az effektkört, akkor a DIRECT gomb a száraz gitárhang szintjét szabályozza.)



Lábkapcsoló, expression pedál



Az SY-1 emellett számos más lehetőséget is kínál, hogy a gitár hangzása még kifejezőbb és dinamikusabb legyen. Ha például az SY-1 pedál lábkapcsolóját lenyomva tartjuk, az eszköz kitartja az utoljára játszott szintetizátor hangot, ami fölé normál gitár hanggal rájátszhatunk. A pedál EXP/CTL bemenetére külső (opcionálisan megvásárolható) lábkapcsolót köthetünk a tempó megadásához, vagy hangmagasság emeléshez, de expression pedál is csatlakoztatható ide, amivel a TONE/RATE gombok funkcióit kezelhetjük. Az egyedi DSP technológiának és a BOSS innovációinak köszönhetően az SY-1 jelkésés nélküli működést és természetes, jól reagáló játékélményt nyújt. A pedál hátoldalán, a tápcsatlakozó mellett elhelyezett kapcsolóval tudjuk az SY-1 bemenetét gitárra vagy basszusra optimalizálni. Az SY-1 külön megvásárolható AC adapterrel, vagy 9 voltos elemmel is üzemeltethető.

