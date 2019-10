Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Bejelentették a Blackstar Silverline erősítő sorozatot Bejelentették a Blackstar Silverline erősítő sorozatot Már egy ideje pletykák keringtek róla, de ma hivatalosan is bejelentették a Blackstar új erősítő családját, a Silverline sorozatot.

A Blackstar hosszú idő óta vezető szerepet tölt be az innovatív gitárerősítők piacán. A mai napon bejelentésre került butik-stílusú Silverline sorozatuk újabb hatalmas előrelépés az egyre népszerűbb digitális erősítők fejlődéstörténetében. Az új széria négy különböző méretű kombót, valamint és egy 100 W-os erősítőfejet tartalmaz, és a gyártó ID TVP sorozatát hivatott leváltani. Az új széria a sikeres és elismert ID: Series technológiára épül, az új digitális erősítők kompromisszum nélkül produkálják az autentikus csöves erősítő hangzásokat. Ebben a Blackstar szabadalmazott technológiái mellett óriási szerepe van a digitális jelfeldolgozásban csúcskategóriát képviselő, erőteljes SHARC® processzornak. Akárcsak az előző sorozatnál, itt is a szabadalmazott TVP (True Valve Power) technológia reprodukálja megtévesztően valósághűen 6 különböző típusú végcső dinamikáját és viselkedését. Az előerősítő szekcióban 6 Blackstar Voice közül választhatunk a tisztától az erősen túlhajtottig: CLEAN WARM, CLEAN BRIGHT, CRUNCH, SUPER CRUNCH, OD1 és OD2. Az új erősítőkben is rendelkezésünkre áll a lehetőségeket jelentősen kitágító szabadalmazott ISF technológia is. Az új Silverlight sorozat modelljeit az ID:CORE sorozatból már ismert csúcsminőségű, széles sztereó hangképet nyújtó effektek (modulációs effektek, reverb és delay különböző variációkban), az USB audio csatlakozási lehetőség és a hangfal szimulációval ellátott kimenetek teszik teljessé. A Blackstar Silverline modellek legfontosabb jellemzői

Csúcskategóriás, digitális gitárerősítő, DSP, SHARC® processzorral

Új vonzó, butik-jellegű megjelenés

Szabadalmazott TVP technológia, ami pontosan modellezi a klasszikus végcsövek viselkedését

Szabadalmazott ISF hangkarakter állítás, átmenet a nyers amerikai és a melegebb brit között

Hat szabadalmazott Blackstar előerősítő hangzás

USB port a kényelmes közvetlen felvételhez és reamp-hez

Blackstar INSIDER szoftver szerkesztéshez és patch kezeléshez

MP3/vonal bemenet, hangszóró emulált kimenet, fejhallgató kimenet

Manuális és Preset mód 12 preset hellyel (128 lábkpcsolóval)

Celestion V-Type hangszórók Egyelőre a konkrét modellekről és az eddig felsoroltakon túlmutató részletekről nem kaptunk információkat, ahogy ezek rendelkezésre állnak, természetesen megosztjuk olvasóinkkal.

