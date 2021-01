Címlap » Hírek » Barkóczi Bence az Ibanez hivatalos előadói között Barkóczi Bence az Ibanez hivatalos előadói között Barkóczi Bence gitárost – akivel a Zenész Magazin decemberi számában közöltünk interjút – az Ibanez hivatalos előadói között köszönti.



Bence 1995. szeptember 27-én született Miskolcon. Édesapja révén – aki a progresszív és a klasszikus rockzene rajongója – Bence olyan zenekarok zenéjén nőtt fel, mint a Dream Theater, a Pink Floyd, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix. Fontos mérföldkő volt életében, amikor11 éves korában, karácsonyi ajándékként megkapta első klasszikus gitárját. Már a kezdetektől a kedvenc időtöltése a hangokkal való kísérletezés és a dalszerzés volt. Habár gitárosként jó pár formációban és zenei stílusban kipróbálta magát, ezen ambíciója sosem tűnt el. 2010 és 2018 között számos gitáros versenyen vett részt, kiváló eredménnyel. A legtöbb ilyen versenykiírást megnyerve Bence útja a professzionális zenészek világába vezetett. A gitárosra felfigyelt a zenész szakma, technikás játékának köszönhetően. 2017-ben kiadta első szóló EP-jét Meristem címen. Később a Meristem zenekarrá nőtte ki magát, amely 2 EP-t és a nemrég megjelent Dark Phase című albumot tudhatja magáénak. A Meristem gitárcentrikus zenéje kísérletező, progresszív metalként jellemezhető, amiben elektronikus és modern, új hullámos elemek is fellelhetők. A Meristem formáció Dark Phase című albumáról a nyár végén írtunk, ITT olvashattok róla, és bele is tudtok hallgatni a lemezbe. Az alábbiakban a Dark Phase album Circus c. dalához készült videót tesszük közzé. A Bencével készült decemberi interjút hamarosan az online felületünkön is olvashatjátok.



