Balkan Fanatik - farsangi koncert az Akváriumban Balkan Fanatik - farsangi koncert az Akváriumban Igazi koncert különlegességgel nyitja az évet a Balkan Fanatik az Akvárium Klub KisHalljában, 2017. február 25-én, szombaton. 2017 tele és tavasza is rengeteg újdonsággal szolgál majd a Balkan Fanatik régi és új rajongói számára: az első fontos hír, hogy a zenekar idén is megtartja a már korábban is rendkívül népszerű Farsangi koncertjét a fővárosban – egy kisebb izgalmas csavarral. Igazi koncert különlegességgel nyitja az évet a Balkan Fanatik az Akvárium Klub KisHalljában, 2017. február 25-én, szombaton. A felfrissült banda a kedvelt slágerek mellett vadonatúj dalokkal is jelentkezik ezen a koncerten. Ősbemutató is várható! A koncert sztárvendége a Fourtissimo fúvószenekar lesz. A formáció rendkívül hangulatos jazz-funk / rock oldalát is megcsillogtatja majd az este folyamán. A Balkan Fanatik tavaly Karácsonykor megjelent, "kísérleti" projekt CD-je, amely a csapat mélyművészeti oldalát kedvelő jazz / electronic / crossover műfaj rajongóknak kedveskedett, főként a két főhős, Lepe és Jorgosz projektje, a hazai jazz éra kiválóságainak közreműködésével jött létre. Egy, a népzenét a jazzel és elektronikával ötvöző, új crossover világzenei albummá nőtte ki magát, s az Urban Fragments címet kapta. Ennek kapcsán IDE KATTINTVA egy interjút is láthattok a zenekarral. Új Balkan Fanatik lemez és klip 2017-ben A 2015-ben megjelent Csókolj meg, babám című nagylemez után 2017 tavaszán friss koronggal jelentkezik a csapat, melynek első hírnöke a Szeretsz-e még című dal, melynek klipje a Petőfi TV-ben debütált január 28-án este, aztán felkerül a csapat YouTube csatornájára is. Természetesen ez a dal, több friss szerzeménnyel együtt Farsangi bulin is felcsendül majd, igazi ősbemutató várható tehát az új lemez kapcsán! A Farsangi koncerten ismét garantált a jó hangulat, ne hagyd ki! Jegyek: Kedvezményes elővételes: 1800 Ft Normál: 2200 Ft Jegyvásárlás: direkt link ITT! Facebook esemény: IDE KATTINTVA Kapu: 20:00 Web: http://www.balkanfanatik.com/