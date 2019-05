Címlap » Tesztek » Effektek » Az MXR bemutatta Raijin Drive pedálját Az MXR bemutatta Raijin Drive pedálját Az MXR kihozta Shin Suzuki által tervezett Raijin Drive overdrive / distortion pedálját, ami két kívánatos japán effekt pedált kombinált egy egységbe. Az MXR a jól ismert erősítő és pedál tervezővel, Shin Suzukival kooperálva hozta létre új Raijin Drive pedálját. Az új effektben két ikonikus japán pedál – egy overdrive és egy torzító – született újra, több állítási lehetőséggel, és gazdagabb hangszín kínálattal, hogy megfeleljen a mai modern effektektől elvárt kívánalmaknak. Shin Suzuki neve garancia arra, hogy ezt az effektet szívvel-lélekkel tervezték és építették meg. És hogy hogyan szól? Az MXR szerint „az overdrive lágy, kövér, és szélesen nyitott hangzást produkál, míg a torzító agresszív, felharmonikusokban gazdag, ütős, pont elég gain-nel, ahhoz, hogy kellően erőteljes és kemény legyen.” Meghallgatva a demó videót, nehéz lenne cáfolni ezt a véleményt, az MXR CSP037 Raijin Drive meglehetősen jól sikerült és jól kezelhető, több funkciós effekt pedál. Ahogy említettük, két legendás japán effekt pedál került egy eszközbe, gondolom, mindenki tudni szeretné, mely pedálokról beszélünk: az Ibanez TS9 Overdrive és a Boss DS-1 Distortion effekteket kombinálta egy közös egységbe a japán mester. A két funkció között egy apró, kétállású kapcsolóval válthatunk. Emellett egy Level, Tone és Drive szabályzó áll rendelkezésünkre, ez pont annyi, amire szükségünk van.

A Raijin Drive külső 9 V-os táppal és elemmel is üzemeltethető, és természetesen true-bypass működésű. További infromációk: https://www.jimdunlop.com/product/csp037-7-10137-11132-5.do És akkor következzen egy rövid részlet abból az interjúból, amit az MXR készített Shin Suzukival napjaink egyik legelismertebb effekt tervezőjével. Mi inspirálta a Raijin Drive elkészítésére?

Shin: Sok gitáros külön overdrive és külön torzító pedált használ pedálboardjára szerelve, de soha nem használja őket együtt. Mostanában, sokuktól hallottam, hogy jobb lenne ez a két funkció egy egységben, hogy hely szabaduljon fel. Az ilyen „egybe” pedálokkal manapság az a gond, hogy az egyik funkciójuk jól működik, de a másik használhatatlan. Olyan pedált akartam készíteni, ami tökéletes hangot produkál, nem számít, melyik funkciót választjuk. Melyek ön számára minden idők legjobb effekt pedáljai és kik inspirálták leginkább munkájában?

Shin: A Maxon ST-9 Super Tube Screamer, ami nekem is volt, mikor középiskolás voltam, valamint az MXR Shin-juku Drive jut eszembe, így elsőre. Szeretem a vintage EHX és vintage MXR pedálokat is. Mr. Susumu Tamura, aki a TS-808-at tervezte nagy hatással volt rám. Milyen zenékben, felvételeken hallható effekt pedálok hatottak önre, hogy zenész és történetesen, pedáltervező legyen?

Shin: Azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan gitárosok, akiknek egyéni hangzásuk van jobban hatottak rám, mint mondjuk egy bizonyos dal, vagy felvétel. Mr. Jimi Hendrix, Sir Jimmy Page, Mr. David Gilmour – valóban nagyon tetszett, ahogy ők képesek voltak megalkotni saját egyedi hangzásukat…. Akit érdekel és tud angolul, itt elolvashatja az interjút, amit Shin Suzukival készítettek és a Dunlop/MXR oldalán tették közzé.