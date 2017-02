Címlap » Hírek » Az LD Systems új, kompakt aktív PA torony rendszere Az LD Systems új, kompakt aktív PA torony rendszere Az új generáció: az LD Systems bemutatta második generációs MAUI 11 G2 és MAUI 28 G2 kompakt, all-in-one oszlop PA rendszerét. Új technikai megoldásokat és felhasználóbarát tulajdonságokat felvonultató aktív PA torony rendszert jelentett be az LD Systems. A MAUI®11 G2 és a MAUI®28 G2 már a második generációját képviselik ezeknek a rendkívül sikeres PA rendszereknek. Az aktív PA torony rendszerek területén úttörőnek számító Adam Hall Group – amelyhez az LD Systems is tartozik – az új rendszer továbbfejlesztése során nem csak sok éves tapasztalatára, hanem kiterjedt, gyakorlati központú, és széleskörű felhasználói visszajelzéseire is támaszkodhatott. Akár csak az elődök, a MAUI®11 G2 és a MAUI®28 G2 (mindkettő fekete és fehér színben is kapható) is rendkívül egyszerűen használható PA rendszerek, kisebb és közepes méretű helyszínek hangosítására és fix telepítésre. A kimenő teljesítményük a „D” osztályú erősítőnek köszönhetően megnövekedett, a MAUI®11 G2 esetében 1000 W (csúcs), míg a MAUI®28 G2 nem kevesebb, mint 2000 Wattot teljesít csúcsban. Az csúcstechnológiát képviselő végerősítők jóvoltából mindkét rendszer súlya csökkent, megkönnyítve a szállítást, és kiszélesítve a felhasználási lehetőségeket, amit a MAUI® 11 G2 esetében a két részből álló oszlopok tovább egyszerűsítenek. A masszív felépítésű, 15 mm-es fából készült mélynyomóban két egyedi gyártású 8 inches (MAUI® 28 G2) vagy három 6,5 inches (MAUI®11 G2) mélyhangszóró dolgozik. A pehelykönnyű, alumíniumból gyártott tornyokat sokpólusú plug-and-play csatlakozóval látták el, így nincs szükség hangfalkábelre. Az oszlopokba épített 16 db 3”-os (MAUI® 28 G2) és 8 db 3”-os hangszóró (MAUI®11 G2) tökéletes hangminőséget és precíz hangvisszaadást biztosít. A két új fejlesztésű 1”-os neodímium mágneses magassugárzó kristálytiszta magas hangokat garantál mindkét rendszernél. A magassugárzók terelőlemezét a hangsugárzás és hangterjedés numerikus modellezésével (Boundary Element Method) alakították ki, a minél optimálisabb hangsugárzás érdekében. Négycsatornás keverő, nagyimpedanciás bemeneti lehetőséggel, sztereó vonalbemenetek és Bluetooth® képesség teszik még sokoldalúbbá és igazán felhasználóbaráttá mindkét PA rendszert. A 24 bites jelfeldolgozás, az LD System saját DynX® DSP technológiájával a legnagyobb hangerőnél is torzításmentes, tökéletes hangminőséget nyújt. Kiegészítő készletek segítségével – mind a MAUI®11 G2, mind a MAUI®28 G2 esetében – az oszlopokat a mélynyomóktól távolabb is elhelyezhetjük, fix telepítés esetén akár falra rögzíthetjük, két különböző felfüggesztési lehetőséggel, vagy egy elegáns állványra, közvetlen a mélyláda mellé állíthatjuk. A fekete és fehér hangrendszerekhez a kiegészítő, telepítő készletek mindkét színben rendelkezésre állnak. Bélelt huzat és szállító táska – a biztonságos és kényelmes szállítás érdekében – teszik teljessé a tartozékok listáját. Viktor Wiesner, Pro Audio termékmenedzser így nyilatkozott: „A MAUI 11 G2 és a MAUI 28 G2 teljesen újratervezett változataival a felhasználóinknak igazán mai, modern PA torony rendszert szeretnénk átnyújtani, amely sokoldalúságának és kiemelkedő hangminőségének köszönhetően nagyon széles területen alkalmazható. Az opcionális felfüggesztő tartozékok, és az a lehetőség, hogy az oszlopokat a mélynyomótól függetlenül is elhelyezhetjük, érdekessé teheti a MAUI új generációját telepített rendszerek esetében is.” Az LD Systems hazai forgalmazója az Elimex.

Árak és specifikáció: http://elimex.hu/gyartokategoriak/1001/ld_maui_szeria Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó