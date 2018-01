Címlap » Hírek » Az ESP/LTD 2018-as modelljei – előzetes II. Az ESP/LTD 2018-as modelljei – előzetes II. Az ESP/LTD több mint 50 új gitárt jelentett be 2018-ra, amit lehetetlen lenne egyszerre bemutatni. Ebben a részben a Black Metal, a Deluxe 1000 és a 400-as sorozatokkal foglalkozunk. Új Black Metal sorozat EC Black Metal BLACK SATIN Folytatva az új 2018-as ESP/LTD gitárok bemutatását, kezdjük a vadonatúj LTD Black Metal sorozattal, melyben három modell debütált, az LTD EC Black Metal, az LTD M Black Metal, és a meglehetősen zord megjelenésű LTD Viper-7 Black Metal. Minőségben ezek a hangszerek az LTD Deluxe 1000 modelljeihez hasonlóak. Az eltérő forma ellenére a sorozat hangszereinek van pár közös jellemzője, így az egy darab prémium kategóriás pickup, a lenyűgöző, teljesen fekete külső, Black Satin fényezéssel, fekete szerelvényekkel, és az újonnan tervezett fekete LTD logóval a fejrészen. M Black Metal BLACK SATIN Viper-7 Black Metal BLACK SATIN Mindegyik modell Seymour Duncan “Blackened” Black Winter hangszedőt kapott, amit közvetlenül a gitártestre erősítettek, a fogólap Macassar ébenfából készült, berakások nélkül, a sötétben világító pozíciójelölőkkel az oldalán. A nyakat és a fogólapot is fekete szegélyezés díszíti. Új LTD Deluxe "1000 Series" gitárok EC-1007 EverTune BLACK Napról napra, ezer és ezer profi gitáros használja az LTD Deluxe “1000 Series” gitárokat stúdióban és turnékon kiváló hangjuk és kivételes megbízhatóságuk miatt. Az ESP/LTD egy rakás dögös új modellel bővítette a népszerű sorozatot. Az új héthúros, népszerű single-cutaway EC testformájú LTD EC-1007 EverTune és a nyolchúros LTD EC-1008 EverTune gitárokat, ahogyan az elnevezésük is utal rá, az EverTune méltán híres, robosztus, megbízható és a hangolódást kiküszöbölő húrlábrendszerével szerelték fel. Az EC-1007 EverTune EMG 60-7H/EMG 81-7H pickup készletet kapott, míg az EC-1008 EverTune-ra egy EMG60-8H/EMG81-8H páros került. EC-1000QM EverTune Dark Brown Sunburst Még egy EverTune rendszerrel szerelt modellről kell említést tennünk, az EC-1000QM EverTune gitárról, amit látványos habos juhar tetővel, sötét barna Sunburst fényezéssel kínálnak. EC-1000FM SEE THRU PURPLE A kínálat tovább bővült a gyönyörű EC-1000FM modellel, ami lángolt juharfa tetővel áttetsző bíbor (See Thru Purple) és áttetsző zöld (See Thru Green) színekben elérhető, a fogólapja ébenfából készült és prémium kategóriás Seymour Duncan hangszedőket kapott. EC-1000S Fluence

BLACK EC-1000FM Fluence

SEE THRU PURPLE A frissítés más EC-1000-es modellekre is kiterjedt, így Fishman Fluence Modern Humbucker pickupok kerültek a fekete színű EC-1000S Fluence-re és a tigrisszem lakkozású, lángolt juhar tetővel ellátott EC-1000FM Fluence-re. H3-1000 SEE THRU PURPLE SUNBURST Az új LTD H3-1000 az ESP Horizon-3 merész vonalait örökölte, de az árát úgy alakították, hogy a legtöbb gitáros számára még elérhető legyen. A H3-1000 set-thru konstrukciójú (a testen átmenő, a ragasztott és a csavarozott illesztés kombinációja) 25,5 inches menzúrával, mahagóni testet lángolt juharfa tetőlappal kombinálták, a háromrétegű juharfa nyakra Macassar ében fogólapot ragasztottak. A testen átmenő húrozáshoz Tonepros TOM húrlábat kapott, és Seymour Duncan Custom-5/Jazz hangszedők dolgoznak rajta. Az elektronikát egy pickup-váltó kapcsolóval, egy hangerő és egy húzó-nyomó kapcsolóval szerelt hangszín potival (coil split) kezelhetjük. H-1001QM SEE THRU BLACK CHERRY A H széria modelljein is történtek apró változtatások, így az LTD H-1001QM modellről eltávolították a fogólap szegélyezést, és a Seymour Duncan hangszedőket közvetlenül a testre rögzítették. Ennek a hangszernek a héthúros változata az LTD H-1007FM lángolt juharfa tetővel áttetsző fekete fényezéssel. H-1007FM SEE THRU BLACK MH-1000NT STP SEE THRU PURPLE SN-1000HT Charcoal Metallic Az LTD Deluxe sorozat az új LTD MH-1000NT STP – habos juhar tető, áttetsző bíbor fényezés, közvetlenül testre erősített pickupok – és az LTD SN-1000HT modellekkel – két humbuckeres kivitel, Seymour Duncan Sentient a nyaknál és Seymour Duncan Pegasus a húrlábnál, dögös Charcoal Metallic lakkozás vált teljessé. Új LTD 400 Series modellek FRX-400 BLACK SATIN Az LTD 400-as szériája tökéletes választás lehet olyan zenészek számára, akiknek komoly igényeik vannak mind a színpadon, mind a stúdióban, és olyan kiváló minőségű összetevőkből készülő hangszerre van szükségük, ami megbízható, de még belefér a költségvetésükbe. FRX-407 BLACK SATIN Ez a sorozat az LTD FRX-400 és a héthúros LTD FRX-407 modellel bővült. Mindkét gitárt a kissé extrém, a metal zenéhez tökéletesen illő egyedi, karakteres FRX fazon, az EMG hangszedők és a Floyd Rose tremoló jellemzik. MH-400M NATURAL SATIN MH-400M NT NATURAL SATIN Az MH sorozat a Horizon forma dizájn elemeit (pl. domborított tetőlap) kombinálja az M széria egyes jellemzőivel, mint pl. a berakással díszített fej. Az új LTD MH-400M és az LTD MH-400M NT gitárok fantasztikusan mutatnak a mahagóni testet fedő natúr selyemfényű mahagóni tetővel Mindekét gitáron közvetlenül a testre erősített Seymour Duncan hangszedőket találunk, Jazz a nyaki pozícióban és Custom 5 a húrlábnál. Az MH-400M modellt Floyd Rose tremolós húrlábbal, míg a MH-400M NT-t testen átmenő húrozáshoz való Tonepros TOM húrlábbal gyártják. MH-400B BLACK SATIN Az új hathúros LTD MH-400B bariton gitáron szintén közvetlenül a mahagóni testre szerelték az aktív EMG hangszedőket, a testen átmenő nyakú konstrukciójú, 27 inches menzúrájú, a háromrétegű juharfa nyakra pedig Pau Ferro fogólap került. A gitárt fekete selyemfényű lakkozással forgalmazzák. Viper-400M NATURAL SATIN A 400-as sorozatban újdonság még a jellegzetes, eltolt double-cutaway testformájú LTD Viper-400M, amit most mahagóni testtel és tetővel, selyemfényű natúr lakkozással kínálnak. A 24,75” menzúrájú gitár Seymour Duncan ’59 és JB hangszedőkkel, Grover kulcsokkal és TOM húrlábbal kerül forgalomba. Folytatjuk… Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó