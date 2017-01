Címlap » Hírek » Az ESP-LTD 2017-es modelljei - előzetes III. Az ESP-LTD 2017-es modelljei - előzetes III. További 2017-es újdonságok az ESP-től, LTD basszusok, és új, kedvező árú LTD gitárok. Arrow Rusty Iron Az ESP Japánban készült gitárjai mindig a minőségi gitárgyártás csúcsát jelentették. A cég 2017-re is néhány valóban remek új modellel jelentkezik. Az ESP Arrow Rusty Iron karakteres „nyíl” fazonú gitárja – ahogyan a neve is sugallja – új patinás fémszínű felülettel lesz kapható. A testen átmenő nyakú hangszer menzúrája 25,5 inches (648 mm), a teste égerfából, a nyaka háromrétegű jávorfából készült, az ébenfa fogólapra 24 extra-jumbo érintő került. További jellemzői a Floyd Rose Original húrláb és az aktív Seymour Duncan Blackout hangszedők. Ahogyan az ESP Original sorozat többi hangszere, az Arrow Rusty Iron is kézzel készült az ESP tokiói custom shop részlegében. ESP E-II Arrow-7 Babymetal Az ESP E-II sorozatban három új modell mutatkozik be. Ezek a gitárok, amelyek a korábbi “ESP Standard” sorozatot váltják le, az ESP tulajdonában lévő japán gyárban készülnek. Az ESP E-II Arrow-7 Babymetal limitált kiadású gitár, az azonos nevű kiváló japán pop-metal banda és az ESP nagyszerű kapcsolatát hivatott ünnepelni. Héthúros, testen átmenő nyakú konstrukció, EMG 707/81-7 aktív hangszedőkkel, Floyd Rose Original tremolós húrlábbal és a testéleknél impozáns vörös fényezéssel. Az EverTune Constant Tension húrláb az elmúlt évek egyik legjobban „díjazott” újítása a gitárgyártásban. Az új ESP E-II EC EverTune és Horizon-7 EverTune, modellekkel ez a húrláb – melynél a gitártestben elhelyezett speciális, rugókkal ellátott mechanikus rendszer biztosítja a folyamatos feszítést, és így a gitár szinte semmilyen körülmények között nem hangolódik el – most először elérhető az ESP E-II modellekben. Az EC EverTune mahagóni testtel, egy darabból készült ragasztott mahagóni nyakkal, valamint ébenfa fogólappal készül. A hangszert Gotoh satus hangolókulcsokkal, rendkívül erőteljes Seymour Duncan Sentient és Seymour Duncan Pegasus pickup készlettel, selyemfényű fekete színben forgalmazzák. A Horizon-7 EverTune héthúros, testen átmenő nyakú konstrukció, amin két aktív EMG 85-7H és EMG 81-7H pickup továbbítja a hangot.

Menjünk mélyebbre! – LTD basszusok Az LTD AP-4 és AP-5 tradicionális basszus testformát követő, kiváló minőségű alkotóelemekből, nagy szakértelemmel épített hangszer, amivel a mai modern, legkülönfélébb stílusokat játszó basszusgitárosokat célozták meg. Az égerfa testtel és a juharfa nyakkal készülő gitár csavarozott nyakú konstrukció. Az AP-4 és AP-5 modelleken az ébenfa fogólapra 21 extra-jumbo érintő került, további jellemzők a Grover hangolókulcsok, a Babicz húrláb és az aktív EMG P/LJ pickupok. Mindkét hangszer fekete színben kapható. Az LTD basszusok kínálatában a kezdők és az alacsonyabb költségvetésből gazdálkodók is találnak új modelleket. A B-154DX, B-155DX, és az F-155DX gitárok mindegyike az árukhoz képest meglepően magas minőséget kínál, gondolunk itt a lángolt juharfa tetőre, az ESP által tervezett passzív hangszedőkre és a háromsávos aktív EQ-ra. Az előd TL-4Z - ez még nem fretless Az LTD TL sorozat "Thinline" üreges testű hangszerei komoly sikert arattak az „elektromos feeling és az akusztikus hangzás" egyedien új kombinációja miatt. Két új basszus is debütál 2017-ben ebben a sorozatban: a TL-4Z Fretless – az egzotikus zebrafa tetővel készülő modell fretlesss verziója – és a TL-5SM, az öthúros változata a mintázott juharfa tetejű basszusgitárnak. Mindkét gitár ragasztott nyakú konstrukció, melynek nyaka háromrétegű mahagóniból készül, rózsafa fogólappal. Ezeken a hangszereken Fisherman SONICORE pickupokat találunk és a TL-3 előerősítő, valamint beépített hangoló is rendelkezésünkre áll. A legendás Rocco Prestia (Tower of Power) által tervezett basszus sorozat is frissült az RB-1004SM és az RB-1005SM gitárokkal, melyeket most ébenfa fogólappal és Seymour Duncan Quarter Pound pickupokkal kínálnak. És ez nem minden… Jó híreink vannak a kevesebb pénzből gazdálkodó gitárosok és basszerosok számára – ami manapság, lássuk be, a többségre igaz. Új modellek, frissítések a színek tekintetében, és más részletekben is, ilyen például az LTD EC-256 és TE-254, sőt a kezdőknek szánt EC-10 modell is. Az ESP nagy hangsúlyt fektet arra, hogy azok a gitárosok, akik most kezdenek zenélni, komolyan fontolóra vegyék, hogy az ESP családhoz csatlakozzanak, így feltehetően akkor is velük maradnak, amikor már profi gitárossá váltak. Egy utolsó megjegyzés: a 2017-es NAMM Show-n – ami január 19-én kezdődik – az ESP még jóval több újdonságot fog bemutatni. Az elmúlt évekhez hasonlóan Japánban dolgozó hangszerkészítő mesterei számos hangszert fognak küldeni a kiállítási sorozatba. Ezek főként egyedi, kézzel készített gitárok és basszusok, melyek szemléletesen mutatják meg azt a hihetetlen alapos és részletekbe menő mesterségbeli tudást, ami az ESP Custom Shop részlegét jellemzi. További részletek ezekről a hangszerekről a NAMM Show után állnak rendelkezésre. Az ESP/LTD gitárok európai és hazai forgalmazója: SoundService