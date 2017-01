Címlap » Hírek » Az ESP-LTD 2017-es modelljei - előzetes II. Az ESP-LTD 2017-es modelljei - előzetes II. Szemügyre vesszük az ESP új Signature modelljeit, és bemutatjuk egy kultikus gitár 2017-es újjászületését.

Az ESP mindig híres volt arról, hogy nagyszerű egyedi hangszereket készített a céget képviselő művészeknek. Ezek a gitárok és basszusok – melyeket neves gitárosokkal együttműködve terveztek – elérhetők a széles vásárlóközönség számára is. A 2017-es ESP Signature sorozatában is találunk néhány remek hangszert. Bill Kelliher – a széles körben népszerű amerikai rock banda, a Mastodon gitárosa – 2016-ban csatlakozott az ESP gitáros-családhoz. 2017-ben debütál az LTD Bill Kelliher Sparrowhawk, amelynek legfőbb jellemzői a set-thru nyak konstrukció (a testen átmenő, a ragasztott és a csavarozott illesztésű nyak kombinációja), a mahagóni test, a háromrétegű mahagóni nyak, az ébenfa fogólap, a 24,75 inches menzúra (629 mm) a TonePros locking TOM húrláb és húrtartó, valamint Kelliher és a Lace Pickups együttműködése nyomán tervezett Lace Sensor Divinator signature hangszedők. A Sparrowhawk modellt Military Green Sunburst Satin színben forgalmazzák. Vadonatúj név az ESP endorserek listáján Brian “Head” Welch, a Korn nu-metal csapat gitárosa és egyik alapítója. Az ő signature modellje, az LTD SH-7ET héthúros hangszer, ami a legfrissebb technológiai újdonságokat kínálja, így például az EverTune Constant Tension húrlábat (speciális, rugókkal ellátott mechanikus rendszer biztosítja a folyamatos feszítést, így a gitár nem hangolódik) vagy a Fishman Fluence hangszedőket. A testen átmenő konstrukciójú hangszer teste amerikai hársból készült, amire lángolt juhar tető került, a háromrétegű juharfa nyakra ébenfa fogólapot ragasztottak, oldalán sötétben világító pont pozíciójelölők találhatók. A gitár áttetsző bíbor színben kapható. Egy másik új név az ESP névsorában Lars Frederiksen, a Rancid amerikai punk rock banda gitárosa. Az ő első signature gitárja az LTD Volsung, egy Viper stílusú ragasztott nyakú modell. Főbb jellemzői a gitáros saját Seymour Duncan Lars Signature hangszedői, a Gotoh kulcsok, és a TonePros locking TOM húrláb és húrtartó. A gitár dögös Danish Camo selyemfényű lakkozást kapott.



Az ESP bejelentett más neves gitárosok nevéhez fűződő új, vagy frissített signature modelleket is. Ilyen Gary Holt (Slayer/Exodus) népszerű LTD GH-600NT gitárjának új változata, most TonePros locking TOM húrlábbal és húrtartóval. Az Anthrax basszerosának, Frank Bellonak is frissült signature sorozata az ESP Frank Bello Jazz és az LTD FB-J4 modellekkel. John Campbell Rob Caggiano, a népszerű dán metal banda, a Volbeat gitárosa is új signature hangszerekkel dicsekedhet, ezek az ESP Rob Caggiano QM és az LTD RC-600QM. Mindkét modellre jellemző a habos jávorfa tető és az ezüst szín hangsúlyozása a szerelvényeknél. Végezetül még egy ESP gitáros kapta meg élete első signature basszusát, John Campbell, a Lamb of God basszerosa, akinek az új LTD JC-4FM gitárja a Stream sorozat modelljeinek fazonját örökölte. Ezek a basszusok áttetsző fekete és selyemfényű fekete színben lesznek kaphatók. CULT ’86: egy új gitár, aminek személyisége van Az ESP valamikor a ’80-as években nyitotta meg első üzletét Amerikában, a New York-i 19. utcában. A cég akkor még meglehetősen ismeretlen volt, és éppen ezért örömmel fogadták, amikor egy helyi sztár, név szerint Vernon Reid, elkezdett érdeklődni az ESP gitárjai után. Reid akkora már letette névjegyét a New York-i zenei életben, olyan újító jazz zenészekkel játszott, mint pl. Ronald Shannon Jackson és Bill Frisell. Ebben az időben alakult meg Vernon saját zenekara, a Living Colour, akiknek debütáló albuma a Vivid, dupla platina lemez lett, és akkoriban komoly kulturális hatást fejtett ki. Vernont nagyrészt különleges ESP gitárjával azonosították, ami az ő elképzelései alapján egyedi, többszínű lakkozást kapott. Ez a történet kezdete, és most, 2017-ben az ESP bemutatja az LTD Cult ’86-os modellt, ami tisztelegni kíván a hangszer előtt, ami Vernont és a Living Colourt hozzásegítette a sikerhez. Az eredeti gitárhoz hasonlóan ez a hangszer is csavarozott nyakkal készül, a teste égerfa, a nyaka háromrétegű jávorfa, ébenfa fogólappal. Az LTD Cult ’86-on három hangszedős konfigurációt alkalmaznak, két EMG SA pickup a nyaknál és középen, és egy EMG 81 a húrlábnál. A gitárt felszerelték Floyd Rose Special locking tremolóval is, ami lehetővé teszi azt a fajta, gátlásoktól mentes, kifejező játékot, amiről Vernon Reid híres volt. Vernon eredeti ESP gitárjához hasonlóan a Cult ’86 is ST testformájú, de legfőbb jellemzője a színek különleges, örvénylő használata, ami azonnal beazonosíthatóvá teszi ezt a hangszert. Bővebb információ hamarosan: ESP/LTD Az ESP/LTD gitárok európai és hazai forgalmazója: Sound Service Folytatjuk... Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó