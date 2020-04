Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az ESP bemutatta új 2020-as LTD modelljeit – 4. rész Az ESP bemutatta új 2020-as LTD modelljeit – 4. rész Az ESP/LTD 2020-as új modelljei között még nem esett szó a signature gitárokról, és bár néhány LTD Deluxe modellt már megemlítettünk, sorozatunk befejező részében további LTD Deluxe gitárokat is bemutatunk. Új és frissített Signature Series modellek Ahogyan minden évben, úgy ezúttal is az ESP szorosan együttműkött jó pár ESP művésszel és endorserrel annak érdekében, hogy a Signatures Series új modellekkel bővüljön. Ezek a gitárok gyakran olyan ESP Custom Shop hangszerekre épülnek, melyek ESP gitárosoknak készültek stúdió és koncert igényeik figyelembevételével. NS-6 BLACK SATIN Az egyik legizgalmasabb 2020-as Signature sorozatú gitár Nergalnak, a lengyel Behemoth death metal zenekar gitárosának vadonatúj modellje. Az népszerű és közkedvelt ESP Stream fazonnal készülő LTD NS-6 Fishman Fluence Modern Humbucker hangszedői temérdek hangzás megszólaltatására alkalmasak. Ebben az aktív elektronikával felvértezett LTD NS-6 hangszíngombjára szerelt push-pull kapcsolónak is szerepe van: benyomott helyzetben Modern Active, kihúzva Modern Passive állásban szólaltatja meg a hangszert. A set-thru (mélyen ragasztott) konstrukciójú hangszer teste mahagóniból készült, a háromrétegű jávorfa nyakra makassar-ében fogólapot ragasztottak. A 350 mm rádiuszú fogólap 24 XJ érintőnek ad helyet, a 12. fekvésben Behemoth Triumviratus berakás díszíti, az oldalán pedig fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a tájékozódást. A gitár menzúrája 25,5 inches és selyemfényű fekete lakozással kerül forgalomba. AW-7 BARITONE OPEN GRAIN BLACK SATIN



Alex Wade-nek, az amerikai Whitechapel deathcore banda gitárosának LTD Signature sorozatú gitárja visszatért, és jobb, mint valaha. Az LTD AW-7 Baritone héthúros, 27”-os skálahosszal rendelkező mocsári kőris testű gitár, melynek látványos Open Grain selyemfényű fekete lakkozása szépen látni engedi a fa erezetét. A testhez ötrétegű jávor/dió/afrikai padouk nyak csatlakozik, amin makassar-ében fogólap található 24 rozsdamentes acél XJ érintővel.



A gitáron közvetlenül a testre erősített Dimarzio D-Activator 7 pickupok dolgoznak mindkét pozícióban, ezek kezeléséhez mindössze egy hangerőgomb és egy háromállású pickup váltó áll rendelkezésünkre. A hangszert fix Hipshot húrláb és satus LTD hangolókulcsok teszik teljessé. JR-208 PELHAM BLUE Javier Reyes egyike napjaink leginnovatívabb progresszív rock gitárosainak. Zenekarában, az Animals As Leaders-ben és szóló munkáiban folyamatosan a gitárjáték határait feszegeti. A 8-húros gitárok mestere az ESP-vel együttműködve, kreatívan részt vett a felsőkategóriás LTD Signature Series JR-208 létrehozásában. Ez a 8-húros, 27 inches menzúrájú bariton „szörnyeteg” lényegesen nagyobb hangterjedelemmel rendelkezik, mint egy standard gitár. A hangszer teste mahagóniból készült, a csavarozott nyak anyagát jávorfa adja, melyre égetett jatoba fogólap került 24 XJ érintővel. ESP Designed LH-308N és LH-308B pickupok dolgoznak a nyaki és húrláb pozícióban, melyeket egy hangerő, egy hangszín potival és egy 3-állású pickup váltóval tarthatunk kordában. Egy ilyen hangszerhez testen átmenő húrozáshoz való fix húrláb dukál, a csillogó Pelham Blue finish-t szépen egészítik ki az aranyszínű szerelvények.

JR-608 FADED BLUE SUNBURST



Javier testen átmenő nyakú konstrukciójú LTD JR-608 modellje is frissült, konkrétan egy új Fishman Javier Reyes Open Core Humbucker signature pickup készletet kapott, aminek hangzásai között egy apró kapcsolóval lehet váltani. A mocsári kőris test és az ötrétegű diófa/jávorfa/afrikai padouk testen átmenő nyak kombináció tökéletesen illik a nyolchúros, 27 inches menzúrájú bariton hangszerhez. A mocsári kőris testre mintás juhar top került, a makassar-áben fogólapot egyedi berakások díszítik. A JR-608 Graphtec Black Tusq felső nyereggel, átmenő húrozáshoz való fix Hipshot húrlábbal és látványos Faded Blue Sunburst lakkozással büszkélkedhet.

SC-20

SONIC BLUE Stephen Carpenter, a Deftones gitárosa az egyik légrégebbi ESP Artist. Így 2020-ban két signature modellje is frissítésre került: az LTD SC-20 azt ünnepli, hogy 20 éve készült el Stephen első signature modellje, ezért most ez a gitár látványos Sonic Blue színben pompázik. A testen átmenő nyakú konstrukció testének anyagát égerfa adja, a háromrétegű vékony „U” profilú jávorfa nyakra makassar-ébenfa fogólap került. A pickupok összeállítása is nagyon érdekes, a húrlábnál Seymour Duncan JB, középen ESP Designed LH-150 humbuckerek, míg a nyaknál egy ESP Designed LS-120N single-coil található. A passzív elektronikát egy hangerő- egy hangszíngombbal, és egy ötállású pickup váltóval irányíthatjuk. További fontosabb jellemzők a TonePros locking TOM húrláb és a satus LTD kulcsok.

SC-607 BARITONE PURPLE SATIN Talán az SC-607 Baritone modell, aminek említéskor a legtöbben az ESP Artist Stephen Carpenter nevére asszociálnak. A héthúros, 27 inches menzúrájú bariton gitár legfrissebb változata szemet gyönyörködtető Purple Satin színben tündököl. Ez a modell is testen átmenő nyakú konstrukció, háromrétegű jávorfa nyakkal és mahagóni testtel. A húrlábnál és középen elhelyezett hangszedők Stephen Fishman Fluence SRC Signature pickupjai, melyeket a hangerőgombon elhelyezett push-pull kapcsolóval, egy hangszín potival és egy háromállású pickup váltóval kezelhetünk. Erre a hangszerre is TonePros locking TOM húrlábat és a satus LTD kulcsokat szereltek.

SH-207 SEE THRU PURPLE A következő signature modell azoknak a gitárosoknak lehet ideális megoldás, akik a Korn gitárosának Brian „Head” Welch héthúros gitárjának megfizethető árú változatát keresik. Az LTD SH-207 mahagóni testére lángolt juhar top került, a nyak háromrétegű jávorfa, gyönyörű égetett jatoba fogólappal. A gitárt két passzív ESP Designed LH-307 pickup hajtja, testen átmenő húrozáshoz készült fix LTD húrláb és LTD kulcsok teszik teljessé a See Thru Purple finish-sel rendelkező héthúros rock gépezetet. További 2020-as LTD Deluxe modellek

PHOENIX BLACK METAL BLACK SATIN

A gitárosok meglehetősen izgatottan várták az LTD Phoenix visszatérését, de van még más lehetősége is annak, aki egy ilyen izgalmas fazonú gitárra vágyik. Ez a Phoenix Black Metal, ami számos stíluselemet, összetevőt átvett más Black Metal modellektől. Ilyen például a selyemfényű, teljesen fekete finish, ami nemcsak a testre, de a szerelvényekre, hangszedőre is vonatkozik. A testen átmenő konstrukciójú gitár nyaka háromrétegű mahagóniból készült, e köré épül a mahagóni test. A berakás nélküli makassar-ébenfa fogólapra 22 XJ érintő került, a gitár skálahossza 25,5 inch. A gitár mindössze egy Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic pickupot kapott, a hangerő potira szerelt push-pull kapcsolóval kétféle hangzás közül választhatunk. Megemlítendő még a Tonepros Locking TOM húrláb és húrtartó, valamint a satus LTD hangolókulcsok. EC-1000

BLACK NATURAL BURST Még nem esett szó az LTD Deluxe EC-1000 Natural Burst modellről, ami egyébként Blue Natural Fade színben is elérhető. A mahagóni testre csomós nyárfa top került, a testhez makassar-ébenfa fogólappal ellátott háromrétegű nyak csatlakozik. A gitár skálahossza 24,75” és 24 XJ érintővel látták el. A nyaki pozícióban Seymour Duncan Sentient, a húrlábnál Seymour Duncan Pegasus hangszedők továbbítják a hangot. A két pickup külön hangerőszabályzó gombot kapott, ezen kívül egy hangszín, egy push-pull kapcsoló és egy pickup váltó áll rendelkezésünkre. A passzív humbuckereket a push-pull kapcsolóval felezhetjük, a Seymour Duncan hangszedők pedig kivételesen dögös hangzást nyújtanak, legyen szó metalról, fúziós vagy progresszív rockról, avagy bármilyen más műfajról. A különleges nyárfa top és a felsőkategóriás komponensek mellett az egész gitáron végighúzódó fehér szegélyezés teszi még kívánatosabbá ezt a hangszert.

M-1007 SEE THRU BLACK SUNBURST SATIN Nem maradhat ki az újdonságok közül az új LTD Deluxe M-1007 sem, ami az M sorozat gyors játékra és kivételes játékkényelemre fókuszáló jellemzőivel dicsekedhet brutális, héthúros kivitelben. A testen átmenő nyakú konstrukció éger testén habos juhar topot visel, ami See Thru Black Sunburst finish-t kapott. A háromrétegű juharból készült nyakra makassar-ében fogólap simul, 24 XJ érintővel ellátva, a hangszer skálahossza 25,5 inch. Az M-1007 tökéletes hangzását egy pár Fishman Fluence Modern Humbucker biztosítja, Alnico mágnessel a nyaki pozícióba, kerámia mágnessel a húrlábnál. A szokásos kezelőszervek mellett a hangszíngombon elhelyezett push-pull kapcsolóval aktiválhatjuk a hangszedők második hangzását. A héthúros gépezetet Floyd Rose 1000SE tremolós húrláb és Grover hangolókulcsok teszik teljessé.

VIPER-1000 EVERTUNE SEE THRU BLACK CHERRY SATIN Végül – legalábbis egyelőre – bemutatjuk az LTD Deluxe Viper-1000 EverTune modellt, ami az első Viper fazonú gitár, ami megkapta az innovatív, folyamatos húrfeszességet garantáló EverTune húrlábat. A mahagóni testre habos juhar top került, a nyak háromrétegű jávorfából készült, a 350 mm rádiuszú makassar-ében fogólapon 24 XJ érintő található. A Viper-1000 EverTune-t olyan további felsőkategóriás komponensekkel szerelték fel, mint a két, közvetlenül a testre erősített Seymour Duncan Sentient (nyaki) és Pegasus (húrláb) pickup, melyek egy push-pull kapcsolóval felezhetők, és a Grover húrgépek. A gitár esztétikus See Thru Black Cherry Satin fényezése alatt szépen látszik a habos juhar tetőlap mintázata. Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.



