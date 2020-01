Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az ESP bemutatja új 2020-as LTD modelljeit – 1. rész Az ESP bemutatja új 2020-as LTD modelljeit – 1. rész Még a 2020-as téli NAMM Show előtt szeretnénk bemutatni az ESP közlése alapján az idén várható új izgalmas ESP/LTD gitárokat. Az ESP/LTD cég a korábbiakhoz képest kicsit más módon mutatja be 2020-as gitárjait és basszusait. Olyan sok remek új modellről van szó, hogy több részletben tárják elénk az újdonságokat. Kezdjük az első résszel most, és számítsatok rá, hogy a Második és Harmadik Fázis 2020-as januári NAMM Show előtt még bemutatásra kerül. PHOENIX-1000 SEE THRU BLACK CHERRY A Phoenix újra életre kel

A gitárosok kérték, mi meghallgattuk… A Phoenix-nél dögösebb fazonú gitárt nehéz lenne találni, és szerencsére most ismét az LTD modelljei között üdvözölhetjük, LTD Deluxe verzióban két különböző, kiemelkedően jól sikerült változatban. Az LTD Phoenix-1000 See Thru Black Cherry egy pár Fishman Fluence Modern Humbucker aktív pickuppal büszkélkedhet (Alnico mágnessel a nyaki pozícióban és kerámiával a húrlábnál) a megszokott kezelőszervek mellett egy húzó-nyomó kapcsolóval egy második hangzást is tudunk aktiválni. PHOENIX-1000 VINTAGE WHITE A Phoenix-1000 Vintage White gitáron egy passzív Seymour Duncan Phat Cat single-coil pickupot találunk a nyaknál, és egy Seymour Duncan Custom humbuckert a treble pozícióban. Ezt a humbuckert is splittelhetjük egy húzó-nyomó kapcsolóval. Mindkét modell testen átmenő nyakú konstrukció, háromrétegű jávorfa nyakkal és mahagóni testtel. A nyakra makassar-ébenfa fogólapot ragasztottak, és aranyszínű, satus TonePros TOM húrláb és húrtartó, valamint LTD satus hangolókulcsok teszik teljessé a képet.





M-HT BLACK METAL BLACK SATIN

Bővül a Black Metal sorozat

Amikor 2018-ban az LTD Black Metal Series debütált, fogalmunk nem volt róla, hogy ezek a gitárok és basszusok milyen népszerűségre tesznek szert. A teljesen fekete dizájn a spéci fekete LTD logóval, azonnal bestselleré tette ezeket a hangszereket. 2020-ra számos új modellel bővítjük a sorozatot, ideértve az LTD M-HT Black Metal és LTD M-7HT Baritone Black Metal gitárokat. A típusnév magáért beszél: ezek a modellek a fix húrlábas változatai a Black Metal M sorozatú gitárjainak, a standard menzúrás hathúros és a 7 húros bariton egyaránt. M-7HT BARITONE BLACK METAL BLACK SATIN



Mindkét változat testen átmenő nyakú konstrukció, melyekre testen átmenő húrozáshoz való Hipshot húrlábat szereltek, a hosszabb hangkitartás és stabil hangolás érdekében. A közvetlenül testre erősített speciális egy darab Seymour Duncan Blackened Black Winter hangszedő brutális hangzásáról és remek dinamika-képességéről ismert. Ezeken a gitárokon is felezhetők a humbucker tekercsei egy push-pull kapcsolóval. Mint más Black Metal modelleken, ezeken a gitárokon is egyszerű, dísztelen makassar-ébenfa fogólapot találunk, de az oldalán sötétben fluoreszkáló pont pozíciójelölők segítik a tájékozódást.

M-1000HT BLACK NATURAL FADE A sodrást kedvelők örömére: újabb LTD M sorozatú modellek

A fenti Black Metal modellek mellett további LTD Deluxe „1000 Series” gitárok jelennek meg a gyors és kivételes könnyen játszható M fazonnal az M-1000HT és a héthúros M-1007HT személyében. Mindkét új gitárt gyönyörű csomós nyárfa tetővel, Black Natural Fade finish-sel kínálják. Mindkét modell testen átmenő nyakú konstrukció égerfa testtel és háromrétegű extra vékony U-profilú jávor nyakkal, melynek a hátoldala selyemfényű natúr fényezést kapott a szuper gyors játék elősegítése érdekében.

M-1007HT BLACK NATURAL FADE Az új modelleken közvetlenül a testre erősített Fishman Fluence Modern humbuckerek dolgoznak – Alnico mágnessel a nyaki pozícióban és kerámiával a húrlábnál – melyek esetében egy húzó-nyomó kapcsolóval egy második hangzást is tudunk aktiválni. Ehhez a konstrukcióhoz a testen átmenő húrozáshoz készült fix Hipshot húrlábat állították hadrendbe. EC-1000 BLUE NATURAL FADE Professzionális minőségű gitárok mindenkinek: új LTD EC-1000 modellek

Ahogyan az köztudott, az LTD EC sorozatú modellek a világon legjobban eladható gitárok közé tartoznak, immár több mint 20 éve, aminek persze megvan az oka: a kiváló minőséget kínáló single-cutaway fazonú gitárt profi zenészek számára tervezték, de olyan áron kapható, amit mindenki megengedhet magának.

2019-ben néhány fenomenális új EC-1000-rel bővült az LTD Deluxe széria. Az EC-1000 2020-tól Blue Natural Fade színben is elérhető lesz. A hangszer mahagóni testére csomós nyárfa tető került, melyhez makassar-ébenfa fogólappal ellátott háromrétegű mahagóni nyak csatlakozik. A gitárokat of Seymour Duncan Sentient (nyaki) and Pegasus (híd) passzív pickupokkal töltötték meg, melyek egy húzó-nyomó kapcsoló segítségével splittelhetők. EC-1000T BLACK NATURAL BURST Az új EC-1000T Black Natural Burst tradicionális teljes vastagságú üreges mahagóni testtel készül – a súly csökkentés érdekében – erre a testre került a gyönyörű lángolt juhar tető. Ezen a hangszeren is a Sentient/Pegasus pickup készlettel találkozhatunk, de a gitár további prémium kategóriás összetevőket is kínál, ilyen pl. a TonePros satus TOM húrláb és húrtartó. EC-1000 VIOLET ANDROMEDA Az LTD Deluxe EC család következő látványos új tagja az EC-1000 Violet Andromeda. Ez az első alkalom, hogy az ESP káprázatos Violet Andromeda lakkozása megjelenik az LTD EC sorozatban. Egyszerűen észbontó, ahogy a színek változnak a lila árnyalatai, a kék, sőt még a zöld között is, amikor a fény visszaverődik a erről a speciális finish-ről. Az EC-1000 Violet Andromeda modellt is Fishman Fluence Modern Humbucker aktív hangszedőkkel gyártják – Alnico mágnessel a nyaki pozícióban és kerámiával a húrlábnál – és a megszokott kezelőszervek mellett egy húzó-nyomó kapcsolóval egy második hangzást is aktiválni tudunk.

H-1001FR BLACK NATURAL BURST

2020-ban bővül az LTD Deluxe H sorozat is

Az ESP legkorábbi és egyik legkedveltebb gitárja a Horizon, erre a formára épülő, dögös új modellekkel egészül ki 2020-ban az LTD Deluxe H sorozat. Az új H-1001FR már elérhető lesz erezett nyárfa tetővel és látványos Black Natural Burst finish-sel. Ez a modell közvetlenül a testre erősített passzív Seymour Duncan Sentient (nyaki) és Pegasus (húrláb) hangszedőket kapott, melyek egy push-pull kapcsolóval spilttelhetők. Lényeges a Floyd Rose 1000SE tremolós húrláb, melyeket rozsdamentes acél csavarokkal láttak el a minél stabilabb működés és hosszú élettartam érdekében. A prémium kategóriás összetevők sorát gyarapítják a Grover hangolókulcsok is. H-1001 SEE THRU BLACK Az új H-1001-en az áttetsző fekete finish látni engedi a gyönyörű habos juhar tetőt, ez a modell is passzív Seymour Duncan Sentient (nyaki) és Pegasus (húrláb) pickup szettel készül, csakhogy a húrláb ezúttal egy fix, testen átmenő húrozáshoz való Hipshot személyében van jelen. H3-1000 BLACK TURQUOISE BURST H3-1000FR SEE THRU BLACK SUNBURST Rokonnak tekinthetők, a ritka dögös, Horizon-3 fazonnal rendelkező, megnyújtott felső és rövid, lefelé mutató szarvval készülő modellek. Az LTD Deluxe sorozatán belül debütálnak a H3-1000 és H3-1000FR set-thru (majdnem a test teljes hosszában beragasztott nyakú) nyakillesztéssel megáldott gitárok. A H3-1000 esetében a Black Turquoise Burst színű lángolt juhar top vonzza elsősorban a tekintetünket. Az előzőkhöz hasonlóan ezen a hangszeren is közvetlenül a testre rögzített passzív Seymour Duncan Sentient (nyaki) és Pegasus (húrláb) pickupok dolgoznak, melyeket egy push-pull gombbal felezhetünk. Erre a modellre testen átmenő húrozáshoz való TonePros locking TOM húrlábat szereltek. Az új H3-1000FR lángolt juhar teteje pedig See Thru Black Sunburst finish-t kapott és Floyd Rose 1000SE tremolós húrlábbal büszkélkedhet. VIPER-1000 SEE THRU PURPLE SUNBURST

Az LTD Deluxe Viper-1000 visszatér

A Phoenix esetéhez hasonlóan sokan hallatták hangjukat, amikor az LTD Viper kikerült az „1000 Series” kínálatából. A legtöbben nem örültek ennek döntésnek. Nos, itt volt az ideje kijavítani a hibát, és emelni a tétet két új LTD Deluxe Viper-1000 gitárral. VIPER-1000 TIGER EYE SUNBURST Mindkét modellt mahagóni testtel és kivételesen szép mintázatú habos juharfa tetővel, See Thru Purple Sunburst és Tiger Eye Sunburst színekben vásárolhatjuk meg. Ezek a gitárok is közvetlenül a testre rögzített passzív Seymour Duncan Sentient (nyaki) and Pegasus (húrláb) pickupokat kaptak. További felsőkategóriás összetevők a TonePros locking TOM húrláb és húrtartó, valamint a satus LTD hangolókulcsok. Nincs még vége!

Még egyszer jelezzük, hogy ez csak az első része volt a 2020-as ESP modellek bemutatásának, hamarosan következik a folytatás.



