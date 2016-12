Címlap » Hírek » Az Ernie Ball Music Man 2017-es modelljei Az Ernie Ball Music Man 2017-es modelljei Az Ernie Ball Music Man 2017-ben legnépszerűbb modelljeinek 27 hét új változatát mutatja be. Ezek között vannak hat- héthúros elektromos gitárok és basszusgitárok is. Először az elektromos gitárokat vesszük szemügyre. John Petrucci Majesty Monarchy sorozat Elsőként a John Petrucci Majesty Monarchy sorozatú gitárokat emelnénk ki, amelyek afrikai mahagóni testtel és lángolt juharfa tetővel készülnek. Ameddig a korábbi modellekre a teljesen matt felület volt jellemző, a Monarchy sorozat tetőlapja most fényes lakkozást kapott, a hátlap pedig továbbra is matt. A gitárokat DiMarzio Sonic Ecstasy pickupokkal és piezo hangszedős húrlábbal látták el, ami a hangszínek kivételesen széles palettáját eredményezi. Négy izgalmasan új színben Black Knight, Imperial Blue, Majestic Purple és Royal Red, hathúros és héthúros kivitelben lesz kapható. Új színekben a St. Vincent A St. Vincent modell igazán egyedi megjelenésű hangszer. Az Ernie Ball Music Man Annie Clarkkel szorosan együttműködve úgy alakította ki a modern, mégis ergonomikus testformát, hogy a gitár tökéletesen illeszkedjen Annie testéhez, játéktechnikájához és stílusához. Ezen a modellen 3 DiMarzio minibuckers dolgozik, melyeket egyedi kapcsolási séma alapján kötöttek be, így a St. Vincent igazán sokoldalú hangszerré vált. Főbb jellemzői az afrikai mahagóni test, az Ernie Ball Music Man tremolo, a kézzel olajozott rózsafa nyak és fogólap, az egyedi St. Vincent berakások, a satus Schaller hangolókulcsok és az ötállású pickupváltó. A gitár meglepő megjelenését a domborított „háromdimenziós” koptatólap teszi teljessé. Ezt a hangszert négyféle színvariációban gyártják: Stealth Black, fekete szerelvényekkel, matt lakkozású juharfa nyakkal és ébenfa fogólappal, Tobacco Burst és Polaris White króm szerelvényekkel, és Heritage Red, aranyszínű szerelvényekkel. Cutlass Guitar Az Cutlass gitárok Leo Fender, vintage stílusú és megjelenésű eredeti Music Man modelljei előtt tisztelegnek. A hangszereket vintage jellegű elektronikával, szuper lágy vintage tremolo rendszerrel frissítették. További jellemzők, a rendkívül könnyű égerfa test, a túlméretezett felül 4, alul 2 elrendezésű fej, és a hibátlan hangszerkészítő mestermunka, ami ezeket a modern klasszikusokat tökéletes esztétikájú és stílusú, könnyen játszható hangszerré teszi. A gitárok Charcoal Frost és Coral Red színben kaphatók. Stingray Guitar A StingRay gitárokat vintage jellegű humbucking hangszedőkkel, szuper lágy modern tremolo rendszerrel szerelték fel, kissé „eltolt” formájú teste könnyű afrikai mahagónifából készült. A hangja erőteljes és vastag, de ha kell lágy és simogató, a tökéletesen hangolt egyedi pickupok jóvoltából. A háromállású kapcsoló többféle tekercs kombinációt tesz lehetővé, ez a modell is a Music Man védjegyévé vált 4+2 hangolókulcsos fejjel készül. A gitárok Charcoal Frost és Coral Red színben elérhetők. Steve Lukather Luke III Limited-Edition Ball Family Reserve Az új Luke III Ball Family Reserve a következő evolúciós állomása annak a tervezési folyamatnak, ami az eredeti Luke modellel kezdődött. Ezt a hangszert kifejezetten Steve igényeinek figyelembevételével fejlesztették tovább, és mindössze 300 darabot fognak gyártani belőle. Érdekességei a mahagóni tone block, (a húrláb és a hangszedők alá épített tömör hangszerfatömb), beépített 20dB gain boost, válogatott A++ minőségű jávorfa tető és égetett madárszemes jávorfa nyak. Mindegyik gitáron megtalálható Steve Lukather sajátkezű aláírása, és minthogy a normál kivitelű Luke verzió is egy ragyogó gitár, nem kétséges, hogy a limitált kiadás 300 darabja nagyon gyorsan el fog kelni. John Petrucci JP15 A JP15 teste is pehelykönnyű afrikai mahagónifából készül. A tetőlap esetében választhatunk a habos és a lángolt juharfa között. Az égetett juharfa nyak és fogólap nem csak elegáns, de még erősen változó klíma esetén is maximális stabilitást garantál. A JP15-öt egyedi iker Dimarzio Illuminator pickupok hajtják, és ezt a hangszert is piezo hangszedős húrlábbal, és 20 dB erősítést nyújtó fedélzeti elektronikával látták el. Hat- és héthúros kivitelben, Music Man JP tremoloval, háromállású pickupváltó kapcsolóval, tartozék Music Man keménytokkal, Translucent Teal Burst színben lesz kapható. További információk: Ernie Ball Music Man Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó