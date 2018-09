Címlap » Hírek » Az Epiphone bemutatta az SST Coupe, CE Coupe gitárokat Az Epiphone bemutatta az SST Coupe, CE Coupe gitárokat Az Epiphone bejelentette frissített változatát nejlon húros és acélhúros elektroakusztikus modelljeinek. Az Epiphone SST Coupe (Steel String) a továbbfejlesztett változata a legendás solid body (tömör testű) acélhúros akusztikus gitárnak, utazáshoz ideális kisebb testmérettel. A hangszer tetőlapja válogatott lucfenyőből készült fényes natúr, vagy fényes fekete színben, hatrétegű fekete-fehér szegélyezéssel a test körül és a fejrészen. A mahagónifából készült test valójában nem tömör, hanem üregekkel ellátott, az autentikus akusztikus hangzás érdekében, de ha elektromosan használjuk sem kell aggódnunk a gerjedések miatt, ami a legtöbb akusztikus gitár hangosításánál jelentkezik. A tömör mahagóni nyak 1960-as SlimTaper™ D profilú, 25,5 inches skálahosszal*, 1,68 inches Graphtech® felső nyereggel. A ragasztott nyak dovetail (fecskefark) kötéssel illeszkedik a testhez. Az szimpla fehér szegélyezéssel díszített ébenfa fogólap rádiusza 12" és 22 médium érintőnek ad helyet. Az SST Coupe modellben a forradalmian új Shadow® Panoramic SH-148-HD pickup rendszer dolgozik olyan panoráma funkcióval, ami lehetővé teszi, hogy egymástól függetlenül hangszínezzük az alsó és a felső három húrt. A kezelőgombok között megtaláljuk a Master Volume, a két EQ, és a Pan potmétereit is. A kontrol panelen helyezték el a beépített hangológép kijelzőjét, az alacsony elem töltöttség visszajelzőjét, a fejhallgató kimenetet és az lejátszó eszközök csatlakoztatására szolgáló AUX bemenetet is. A HD pickup a csontnyerges ébenfa húrláb alatt nyert elhelyezést. Az elektronika 2 db AAA elemmel üzemel, aminek a házát a standard 6,3 mm-es sztereó jack kimenet közelében találjuk. Az Epiphone CE Coupe (nejlon húros) modell is az Epiphone korábbi klasszikus gitárjának frissített változata, utazáshoz alkalmas, csökkentett testmérettel. A hangszer anyagaiban és elektronikájában teljesen megegyezik az SST Coupe modellel. Ami eltérő – a fej elrendezésén és a kerek hanglyukon kívül – az a nyak szélessége, ennél a gitárnál a felső nyereg mérete 1,81 inch. A fogólap rádiusza is eltér, nagyobb az íve, 14 inches, és a fogólapon 19 médium érintőt találunk. Azt a gitárt is Shadow® Panoramic SH-148-HD pickup rendszerrel gyártják a kezelőszervek megegyeznek. Mindkét modell natúr és fekete színben kapható. További információk az Epiphone hivatalos hazai forgalmazójánál: https://hangszerarzenal.hu/hu/ * Ez a gyári adat, és mindenhol ez a méret szerepel, de gyanús, hogy ez téves adat, és a kisebb test miatt rövidebb a menzúra. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó