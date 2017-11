Címlap » Hírek » Az Eagles bejelentette 2018-as észak-amerikai turnéját Az Eagles bejelentette 2018-as észak-amerikai turnéját Az alapító tag, Glenn Frey halála után úgy volt, hogy az Eagles nincs többé. Glenn fiával, Deaconnel és Vince Gill énekes-gitárossal kiegészülve az Eagles ismét turnézik. Don Henley, Deacon Frey, Joe Walsh, Vince Gill és Timothy B. Schmit Az Eagles turnézó csapatában az eredeti tagok közül ott lesz Don Henley, Joe Walsh és Timothy B. Schmit, az új tagok Vince Gill és Deacon Frey, aki tavaly elhunyt édesapja, Glenn Frey helyét veszi át. Ez a felállás már debütált a nyári Classic East and West fesztiválon, és azóta adtak néhány jól sikerült koncertet, "Evening with the Eagles" címmel. „Mikor Glenn elment, utána sokáig olyan állapotban voltam, hogy néhány interjúban azt mondtam, ez a banda végét jelenti” – nyilatkozta Don Henley dobos-gitáros-énekes a Los Angeles Timesnak. „De fenntartom a jogot, hogy meggondoljam magam. „A bolond következetesség a kislelkűek mumusa” – ahogy Ralph Waldo Emerson mondta. Amikor a nyári fesztivált megelőző próbákon a 21 Grammy-díjas country énekes-gitáros, Vince Gill csatlakozott az Eagleshez, azt hitte álmodik, olyan szürreálisnak érezte, hogy a legendás zenekarban játszhat, mesélte a Rolling Stone Magazinnak. Arra a kérdésre, hogy hogyan készült a próbákra, elmondta, hogy feltételezte, Glenn dalait kell énekelnie, de nem tudta, hogy melyiket fogja ő, és melyiket Deacon énekelni, ezért is kellett próbálniuk. „Nagyon jól van így, hogy Deacon is része az újra összeállt csapatnak, ez a leghelyesebb megoldás, elvégre ő Glenn fia, az ő vére” – folytatta Vince Gill. Vince Gill elfogódottsága érthető, hiszen az Eagles eddig több mint 150 millió lemezt adott el, ebből 100 milliót az USA-ban, de ha nem eladott lemezek számát nézzük, akkor is ott vannak minden idők legnagyobb hatású zenekarai között. A turné 2018. március 14-én indul Chicagóban, a United Centerben, és július 28-án, Philadelphiában ér véget. Érdekesség, hogy magyar jegyárusító oldalon is lehet jegyet foglalni a koncertekre, az idei koncertjeikre minden jegy elkelt, de némelyik tavaszi-nyári koncertre is gyorsan fogynak. Ha valaki éppen arra jár, ne hagyja ki… Web: https://eagles.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó