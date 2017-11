Címlap » Hírek » Az Apogee kihozta új USB kondenzátor mikrofonját Az Apogee kihozta új USB kondenzátor mikrofonját Az Apogee november 14-én jelentette be új professzionális, stúdióminőségű MiC Plus USB mikrofonját, ami használható iPaddel, iPhone-nal, PC-vel, iOS, vagy Windows környezetben egyaránt. A teljesen újratervezett MiC Plus az Apogee egyedülálló PureDIGITAL technológiájának köszönhetően kristálytiszta hangot nyújt 24-bit/96kHz-es minőségben, továbbfejlesztett, Blend funkcióval ellátott fejhallgató kimenete pedig latency nélküli monitorozást tesz lehetővé. A mikrofon használható énekfelvételhez, hangszerek felvételéhez, YouTube live streaminghez, mind kezdő, mind profi előadók számára nagyszerű stúdióhangzást tesz lehetővé, könnyen hordozható kondenzátor mikrofonként. A korábbi USB mikrofonok korlátain túllépve a MiC Plus professzionális minőségű, kardioid karakterisztikájú kapszulával, nagy érzékenységű, 46 dB erősítésű mikrofon előerősítővel olyan minőséget produkál, ami megegyezik a csúcskategóriás mikrofon előerősítőket használó felső kategóriás kondenzátor stúdiómikrofonok tudásával. Mindeközben a MiC Plus méretéből adódóan rendkívül kis helyen elfér, és iOS eszközökhöz, vagy laptophoz csatlakoztatva ideális társ mobil felvételekhez. A könnyű hordozhatóság mellett az egyszerű használat is nagy előnye a MiC Plusnak. Csak csatlakoztatjuk számítógéphez, vagy iOS eszközhöz, a programban audio interfészként kiválasztjuk a MiC Plust, és máris felvételt készíthetünk kedvenc alkalmazásunkkal, vagy szoftverünkkel. A MiC Plushoz kapunk 3 kábelt, hogy problémamentesen tudjunk csatlakozni a Lightning/iOS, USB-C vagy USB (Type A) csatlakozóval rendelkező eszközökhöz. Három termék egy apró eszközben Az Apogee három különböző eszközt épített egy komapkt egységbe: mikrofont, mikrofon-előerősítőt, A/D és D/A konvertert. Minden egyes alkotóelemet úgy terveztek, hogy a MiC Plus a legjobb minőségű jelet a lehető legkisebb zajjal továbbíthassa, ezt nevezi az Apogee PureDIGITAL-nek. Továbbfejlesztett fejhallgató kimenet, Blend funkcióval A MiC Plust ellátták egy ⅛”-os fejhallgató kimenettel is, amihez Blend (keverési) funkció is tartozik. A Blenddel állíthatjuk be a bemenő mikrofonjel és a már előzőleg felvett jel arányát, vagyis pl. felvételre kerülő ének, vagy hangszer hallgatásának szintjét az alaphoz képest, és mindezt gyakorlatilag nulla latency mellett. A fejhallgató kimenet tartalmaz egy beépített erősítőt is, ami elegendő teljesítményt ad le ahhoz, hogy a fejhallgatóban jól hallhassuk a mikrofon bemenő jelét bármilyen felvételi szituációban, pl. ha nagy hangerővel dob, vagy gitár szól mellettünk. Technikai adatok

Frekvenciaátvitel: 20 Hz–20 kHz

Bemenet típusa: mikro USB

Csatlakozási lehetőségek: Lightning, USB (Type-C), USB (Type-A)

Maximális hangnyomás: 130dB (1% THD at 1kHz)

Érzékenység: 36 dBfs (94 dB SPL. 1 kHz)

Zajszint: 108dBfs (A) @ 0 dB gain

Előerősítő max. gain: 46 dB

Méretek: 12,4 x 3,81 x 3,81 cm (magasság x szélesség x mélység)

Tömeg: 204 g

Tartozék: kábelek, háromlábú asztali állvány mikrofon tartóval Rendszerkövetelmények

Mac OS 10.9 vagy újabb, min. 2 GB RAM

Windows 10, min. 4 GB RAM A MiC Plus hazai ára még nem ismert, tájékoztató ár 269 EUR Az Apogee hazai és európai forgalmazója: SoundService Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó