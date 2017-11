Címlap » Hírek » Az Acoustic bemutatta a B410C 4x10 basszusládát Az Acoustic bemutatta a B410C 4x10 basszusládát Az új B410C 4x10 basszushangfal a klasszikus Acoustic hangzást idézi, némi modern fűszerezéssel, igazi profik számára. A ’60-as és ’70-es évek klasszikus fesztiváljaitól egészen a mai nagyteljesítményű basszuscuccokig vezető hosszú evolúciós úton az Acoustic erősítőket mindig a professzionális hangzásra törekedő zenészek keresték és használták. Most az Acoustic Amplification visszahozza a legendás hangzást az új B410C basszusládával. A 4x10”-os konfiguráció már kiállta az idők próbáját, basszerosok generációinak volt a kedvence. A négy, egyedi tervezésű hagyományos ferrit mágneses hangszóróval szerelt Acoustic B410C basszushangfal 400 Watt terhelést vállal, és szállítja az áhított meleg, lágy basszus soundot, az ütős mélyek és határozott közepek tökéletes kombinációjával. A védelemmel ellátott és lekapcsolható magassugárzóval kiegészítve a B410C a basszus hangok teljes spektrumát közvetíti artikuláltan, konkrétan és hitelesen. Ha a hátsó panelen elhelyezett SpeakON-rendszerű hangfal bemenetet használjuk, akkor a két 6,3 mm-es jack aljzat kimenetként funkcionál, lehetővé téve még két további hangfal csatlakoztatását. Amennyiben nem a SpeakON bemenetet használjuk, bármelyik 6,3 mm-es jack aljzat bemenetként szolgál. Ilyenkor a szabad jack aljzat alkalmas további hangfal csatlakoztatására. A B410C masszív, rétegelt falemezből készült turné-biztos kivitelben, előre néző basszusreflex nyílással a több mély hang érdekében, de a klasszikus Acoustic hangzás mellett cél volt a súly és a térfogat optimalizálása is. A hangfalat mindkét oldalán ellátták rugós fogantyúkkal az alján pedig és görgők fogadására alkalmas hüvelyekkel. Technikai adatok

Hangszórók: 4 x 10” egyedi ferritmágneses

Magassugárzó: piezo, lekapcsolható

Terhelhetőség: 400 W RMS

Frekvencia átvitel: 40 Hz – 16 kHz

Maximális hangnyomás: 130 dB

Impedancia: 8 Ohm

Méretek: 61,1 x 41 x 68,5 cm

Súly: 29 kg A B410C basszus hangfal várható ára 300 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó