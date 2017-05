Címlap » Hírek » Az A38-on mutatkozott be a Ruby Harlem Az A38-on mutatkozott be a Ruby Harlem „Nem titkolt szándékunk a magyar zenei ízlésbe belopni ezt a fajta szöveg orientált soul és R&B világot” – meséli Iván Szandra „A Ruby Harlem zenekar zenéje egyfajta ötvözete az amerikai soul, neo soul, R&B és gospel zenéknek, valamint azoknak a csendes pillanatokban feltörő gondolatoknak, amelyek remélhetőleg a Ti életetekben is változást hoznak” – mondja a zenekar alapítója, zeneszerzője és hangszerelője Iván Szandra, aki a bostoni Berklee College of Music zenei egyetemen került közelebb az afroamerikai alapokon nyugvó zenei stílusokhoz, valamint a gospel zene lelki és kulturális hátteréhez. Elmondása szerint új, magyar nyelvű anyagát ez inspirálta leginkább, valamint a zenekar tagjai, akiknek tehetsége újra és újra elvarázsolja és alkotásra ösztönzi a fiatal zenészt. „Nem titkolt szándékunk a magyar zenei ízlésbe belopni ezt a fajta szöveg orientált soul és R&B világot” – meséli Szandra. 2017 márciusban jelent meg az első daluk a TomTom kiadó gondozásában, így innentől számítják a zenekar megalakulását. Május 18-án az A38 Hajón volt az első, bemutatkozó koncertjük, amin a Zenész Magazin fotósa is ott járt. Legközelebb június 29-én lehet hallani és látni a Ruby Harlemet az Opus Jazz Clubban, a koncertet a Jazzy Rádió is közvetíti. A zenekar legközelebbi tervei közé tartozik, hogy a már kész, meghangszerelt, magyar nyelvű bemutatkozó lemezanyagukat mielőbb felvegyék, és megjelentessék. Ezt követően a nemzetközi piacot is szeretnék megcélozni, angol nyelvű dalaikkal. A Ruby Harlem azon kevés zenekarok közé tartozik, akik nem álltak be az alternatív és „mai zene” néven aposztrofált vonal követői közé, és ragaszkodnak elképzeléseikhez. A sikeres bemutatkozó koncert és például a Legyen úgy, ahogy még nem volt című daluk őket látszanak igazolni. A zenekar tagjai: Iván Szandra - ének, billentyű Bille Gergő - szárnykürt Varga Nóri - pozan Nagy Brigi - vokál Eőry Ati - vokál Matus Peti - basszusgitár Mohai Dávid - dobok Ruby Harlem Facebook Fotó: Sós Gábor

photo & graphic design

www.sosdesign.hu