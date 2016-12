Címlap » Hírek » Az 5. születésnapját ünnepli a Jónás Vera Experiment Az 5. születésnapját ünnepli a Jónás Vera Experiment Külföldi fellépés Európa legnagyobb showcase fesztiválján, az Eurosonic-Norderslaag-on Groningenben, előzenekar a Skye&Ross from Morcheeba előtt, készülő remixlemez, HBO-sorozat főcímzene – van mit ünnepelni. Különleges látványelemekkel és interaktív show-val készül a Jónás Vera Experiment ötödik születésnapjára, a két ünnep közötti koncertjére a Trafóban. Nem panaszkodhat a Jónás Vera Experiment, ami az elmúlt öt évre való vissza- és előretekintést illeti. A Trafós ünneplésüknek ugyanis nemcsak az évforduló ad apropót, mellette még jócskán akadnak hírek, melyek okot adnak a közös ünneplésre. Immár hivatalos információ, hogy a zenekar 2017-ben az Eurosonic Showcase fesztiválon is bemutatkozhat, amelyre rajtuk kívül még két magyar zenekarnak lesz lehetősége. A külföldi szereplést egy izgalmas itthoni fellépés előzi meg: a Skye & Ross from Morcheeba előtt ugyanis szintén Jónás Vera és zenekara indította az estét november 27-én a Dürer kertben. Mindeközben egy remixlemezen is dolgoznak, melyen rengeteg hazai tehetséggel kooperálva lesznek újraértelmezve friss és régebbi dalok. S a valódi ünneplés még csak ezután jön, hiszen december 28-án a Trafóban, intim közelségből, együtt tekinthetünk vissza a zenekar eddigi kalandjaira. A szülinapi koncertre különleges látvánnyal készül a zenekar. Persze a legjobb, ha – szülinap lévén – a meglepetés teljes, ezért részleteket nem is árulunk el. Meglepő showra számíthatunk, ahol maximálisan kihasználják majd a színházi teret. A Trafó meghitt, ugyanakkor progresszív helyszín, ami lehetővé teszi, hogy valóban közel kerülhessen a közönség az előadókhoz. Az eseményhez a zenekar korábbi oszlopos tagja, Dés András is csatlakozik, vendégként. Ének, gitár, elektronika: Jónás Vera

Nagybőgő, basszusgitár: Csizmás András

Dob, ütőhangszerek: G. Szabó Hunor

Gitár: Fenyvesi Márton

Vendég: DÉS András - ütőhangszerek Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/710083532472676/ Jónás Vera Experiment koncert – vendég: Dés András

2016.12.28. 20.00 óra

Trafó Kortárs Művészetek Háza







