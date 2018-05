Címlap » Hírek » AWS zenekar - interjú Siklósi Örssel AWS zenekar - interjú Siklósi Örssel A Dal 2018-as évada igazán formabontóra sikerült, hiszen ezúttal egy olyan zenekar képviselheti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon Portugáliában, akik a még mindig rétegzenének számító modern metal műfaját népszerűsítik. A közönséget ugyan megosztották, de az AWS zenekar rajongótábora, amibe magazinunk is beletartozik, hatalmas. Siklósi Örssel, az AWS énekesével beszélgettünk a tervekről és élményekről. Abban a feszült pillanatban, amikor kihirdették A Dal 2018 műsor győztesét, látszódott az arcotokon a meglepetés. Hogyan látjátok most, mi vezetett ahhoz, hogy ilyen sokan rátok szavaztak annak ellenére, hogy nem egy populárisnak számító műfajjal indultatok? Annak, hogy mi nyertünk, nagyon egyszerű oka van. Rengeteg hitelt vettünk fel és mindenkit lefizettünk, aki szavazóképes volt (nevet).

Miután elmúlt az első sokk, milyen gondolatok jártak a fejetekben? Megijedtetek? Igen, kijelenthetem, hogy elsőre megijedtünk, hiszen meg kell felelni a felénk irányuló nagy elvárásnak. Most Magyarország zenei diplomatái vagyunk és ez nagy felelősséggel jár, mi pedig igyekszünk a lehető legtöbbet tenni azért, hogy jól szerepeljünk az Eurovíziós Dalfesztiválon. A mindennapi életben mennyire érzékelhető a változás, ami most bekövetkezett az életetekben? Szerencsére én félig-meddig visszazökkentem a szokásos hétköznapjaimba. Számomra az volt leginkább stílusidegen, hogy egyfajta celeb-státuszba kerültem, amit soha nem akartam. Az eddigi időbeosztásunk felborult, hiszen a felkészülésre szánt idő és energia jelenleg egy teljes munkaidős állásnak felel meg. Mennyire fontos számotokra az előkelő helyezés? Természetesen örülnénk egy jó helyezésnek, de nem ez az elsődleges célunk. Fő küldetésünk megmutatni, hogy létezik ez a zenei stílus, amit az AWS játszik, és ez egy szerethető, hallgatható műfaj. Lelkileg, zeneileg hogyan zajlik a felkészülés a portugál megmérettetésre? Mit vártok tőle? Az Eurovízió színpadán csak hat fellépő lehet, így az eredeti négy vokalistás felállás helyett csak egy vokalistát viszünk magunkkal a versenyre. Mivel nagyon fontos szerepe van a kórusnak a Viszlát nyár című számunkban, így ez a szabály némi fejtörést okozott nekünk. A megoldás végül az lett, hogy nagyon gyorsan elkezdtük képezni a dobosunkat, gitárosunkat és basszusgitárosunkat, akik most heti rendszerességgel járnak velem együtt énekórákra. Ezen felül készülünk még sok cardióval is (nevet). A saját műfajon belül, a metal közegben nagyon nagy összefogás volt tapasztalható az AWS zenekarért, a legnépszerűbb közösségi oldal hírfolyamát betöltötték a szavazásra buzdító bejegyzések. Az eredményhirdetés után kaptatok hideget-meleget, mi volt a leggyakoribb vélemény, amivel találkoztatok? Azzal már régen megbékéltem, hogy releváns véleményeket csak elvétve találsz az interneten. Az emberek az aktuális véleményüket fejezik ki, és nem mindig építő kritikát fogalmaznak meg. Régebben, amikor megjelent az első klipünk, ez még nagyon zavart. Jött a kommentáradat, hogy „gyerekek, ez nagyon szar” és feltettük magunknak a kérdést, tényleg ilyen rossz lenne, amit csinálunk? Mostanra annyi rutint és tapasztalatot szereztünk, hogy mások véleménye már nem zavar vagy bizonytalanít el minket. Hogyan neveznétek a műfajt, amiben mozogtok? A médiában megjelent a pop-metal jelző, ehhez mit szóltok? Ha így szeretnék hívni, nyugodtan hívják így a zenénket. De szerintem a Fish! zenekar jobban örülne ennek a jelzőnek. Mi inkább a modern metal kifejezést használjuk, ebbe minden belefér, amit játszunk. Térjünk át a győztes dalra. Miért pont a Viszlát nyár című számotokkal neveztetek a Dalba? Ebben a dalban benne van minden, amit az elmúlt 12 évben csináltunk. Olyan dalokkal lehetett jelentkezni, amik szeptemberben jöttek ki és a Viszlát nyár pont a leadási határidő előtt lett kész. Ez egy tipikus AWS dal, semmi megalkuvás nincs benne. Az esélytelenek nyugalmával úgy döntöttünk, megpróbáljuk és beküldtük. A dal szövegét te írtad. Első hallásra szakítós számnak gondoltam, de valójában inkább a halálról, elmúlásról szól… Ez így van. Húsz éves korom óta nem írtam szakítós számot, ez egy egészen más téma. Édesapám haláláról szól, aki sajnos egy éve hunyt el. A kultúránkban nagyon rosszul kezeljük az elmúlást, nem nagyon beszélünk róla és mély depresszióba zuhanunk, ha elveszítünk valakit. Én hiszek abban, hogy ha megtanulod ezt a helyzetet kezelni, ha beszélsz erről a témáról, akkor sokkal boldogabb életed lesz. Jellemző a zenétekre a műfajon belüli sokféleség. Számos zenekarban okoz feszültséget, amikor minden tag mást szeretne. Nálatok hogy zajlik az alkotói folyamat és a felkészülés során mennyire egyezik a véleményetek? Általában egyáltalán nem egyezik, majd szépen lassan közelítenek egymáshoz az álláspontok. A végén sikerül közöset alkotni és mindenki egyöntetűen elégedett az eredménnyel. Ezalatt a sok év alatt sikerült annyira összerázódnunk, és beállítanunk egy olyan egyensúlyi állapotot magunk között, hogy együtt tudjunk működni. Hogyan látjátok most, miután lezajlik az Eurovíziós Dalfesztivál, merre tovább? Hallottam olyan véleményeket, hogy tíz év múlva egy nagyon meghatározó zenekar lesztek Magyarországon, mit gondolsz erről? A fő célunk, hogy minél többet koncertezzünk és ha lezajlott a verseny, visszamehessünk a kis klubokba zenélni. Valójában ez az, amit igazán szeretünk csinálni. Már készül az új lemez, ami reményeink szerint 2018 év végén fog megjelenni. Az AWS zenekar 12 éve tartó történetében ez lesz a negyedik album. Szeretnénk, ha a 2019-es év sok teltházas koncertet hozna, ugyanakkor túl hosszú távra nem tervezek előre. Én abban reménykedem, hogy jó sokáig zenélünk még így együtt és azt gondolom, hogy ha akkorára nőnénk ki magunkat, mint például a Tankcsapda, az talán már túl sok is lenne számunkra. Teljesen őszintén mondom, hogy ha ezen a szinten megragadunk, én akkor is nagyon boldog leszek, és ennél többet talán nem is tudnánk szívből befogadni. - Nagy Anita interjúja -

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó