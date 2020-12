Címlap » Hírek » Aukción elkelt Chris Cornell Fender Jazzmaster gitárja Aukción elkelt Chris Cornell Fender Jazzmaster gitárja Cornell a Soundgarden 1994-es Superunknown című albumának felvételein használta a Fender Jazzmaster gitárt. Fender Jazzmaster 1966 Az utóbbi időben számos legendásnak számító elektromos és akusztikus gitár tűnt fel a Gotta Have Rock and Roll online aukciós ház kínálatában. Közülük a legismertebb darabok minden bizonnyal Eric Clapton 1954-es „Slowhand” Stratocastere, Jimi Hendrix 1966-os Gibson Melody Makere, Chuck Berry színpadon használt 1967-es évjáratú ES-345-ös, valamint Chris Cornell 1966-os Fender Jazzmaster gitárja, melyen a Soundgarden zenekar Superunknown című albumának felvételein, illetve az azt követő turnékon játszott. Azonban az eladásra kínált ikonikus hangszerek közül csupán egyetlen egy kelt el.

Fender „Slowhand” Stratocaster 1954 Eric Clapton fix húrlábas színpadon és stúdióban is használt Stratocaster gitárjára például egyetlen licit sem érkezett, ami – tekintettel a hangszer kerek egymillió dolláros kikiáltási árára – talán nem is olyan meglepő. Úgy tűnik, a magas kikiáltási árak számos potenciális érdeklődőt elriasztottak, mivel Jimmy Page dedikált Yamaha Dreadnought akusztikus gitárja sem talált új gazdára a maga 90 000 dollárról induló árával. Gibson Melody Maker 1966 A fenti hangszerhírességek közül egyedül a 2017-ben elhunyt Chris Cornell 1966-os Candy Apple Red Jazzmastere bizonyult kelendőnek, méghozzá 125 000 dolláros (durván 37 millió forintnak megfelelő) kikiáltási áron, ami jóval alatta marad a 175-250 ezer dolláros becsült árnak. Akárki is jutott hozzá a rocktörténelem jelentős darabját képező piros Fenderhez, bizonyára ügyes befektetést csinált. A Superunknown c. album producere, Michael Beinhorn elmondása szerint Cornell összesen három gitárt használt a lemez 1993-as felvételein: egy Gretsch Duo Jetet, egy double-cutaway Gretsch Silver Jetet, valamint az aukción elkelt Jazzmastert. Chris Cornell és Susan Silver, a Soundgarden egykori menedzserének válását követően a gitár a zenész gyerekkori barátjához, Chris Bond-hoz került – ő látta el a hangszert az annak eredetét igazoló levéllel az eladáshoz. Kapcsolódó: http://www.zeneszmagazin.hu/meghalt+chris+cornell+.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó