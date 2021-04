Címlap » Hírek » Április 23-án jelenik meg Jost Nickel első albuma Április 23-án jelenik meg Jost Nickel első albuma Jost Nickel egyike azon kevés német turné- és session dobosoknak, akiknek a neve nemzetközi szinten is elismert. Jost most végre elkészítette a sokak által izgatottan várt The Check In című, debütáló albumát, ezt szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani. Jost karrierje 25 évvel ezelőtt, a Matalex jazz-grunge zenekar dobosaként kezdett szárnyalni: Az innovatív zenét játszó négytagú bandával három albumot is készített, és felléptek többek közt a hágai North Sea Jazz Fesztiválon és a Montreux-i Jazz Fesztiválon is. Jost Nickel a jazz műfaj számos nagy alakjával lépett már színpadra, és dolgozott együtt stúdióban, közülük a legismertebbek Barry Finnerty (Miles Davis, The Crusaders), Randy Brecker, Bob Mintzer (Yellowjackets, WDR Big Band), Mitch Forman (John McLaughlin, Wayne Shorter), Jimmy Haslip (Yellowjackets, Allan Holdsworth) és Jeff Lorber. Jost további sikereket ért el Mousse T zenekarában, valamint játszott már Sasha, Johannes Oerding, Marla Glen és SEEED mellett is, 2006 óta pedig a Disko No.1-ban, a német soul zene szupersztárjának, Jan Delay-nek a zenekarában dobol. Jost Nickel munkássága azonban közel sem merül ki ennyiben, hiszen előszeretettel adja tovább tudását a dobolás iránt érdeklődő ifjú generációnak, és tanít a Baden-Württemberg-i Popakadémián, három megjelent kézikönyve, a Jost Nickel's GROOVEBOOK, a Jost Nickel's SNAREBOOK, valamint a Jost Nickel's FILLBOOK pedig szerepel az amerikai Modern Drummer Magazine által jegyzett legjobb tananyagok listáján. Nem mellékesen Nickel 16 éve a Meinl márka endorsere is. Érthető, hogy ennyi elfoglaltság mellett Jostnak vajmi kevés ideje maradt arra, hogy saját művészi ambícióit komolyabban is kibontakoztathassa. Azonban a koronavírus világjárvány miatt lelassult zenei élet erre is lehetőséget teremtett, így az akaratlanul ölébe csöppent szabadidőt okosan kihasználva Jost Nickel elkészítette sokak által izgatottan várt The Check In című, debütáló albumát. „Szándékosan olyan zenészekkel közösen írtam, és vettem fel az első albumomat, akikkel hasonló háttérrel rendelkezünk, és akik hozzám hasonlóan a jazz és a pop műfajban is egyaránt otthon érzik magukat” – fogalmaz Jost nagylemezének kreatív alapötlete kapcsán. Az albumon hallható német zenészkollégák munkájának értékéből mit sem von le az a tény, hogy Jost nagy örömére több neves amerikai barátja, úgymint Jimmy Haslip (basszusgitár), Barry Finnerty (gitár) és Jeff Lorber (billentyű) is vendégszerepel a The Check In című lemezén. Ilyen rangos nevek láttán könnyen azt feltételezhetjük, hogy egy sebtében összerakott albumról van szó, azonban az I Understand című nyitódal első néhány üteme után ezek az aggodalmak azonnal elillannak. Időtlen minőséget képviselő zenéjük érzékkel megkomponált, melyet a megkapó dallamok és húzós groove-ok tesznek igazán izgalmassá. A dalok mindvégig meglepően játékos könnyedséggel és magabiztossággal táncolnak a jazz és a pop között húzódó finom határon, így bizonyára nemcsak a műfaj hardcore szerelmesei fogják élvezettel hallgatni őket. Valóban figyelemre méltó, ahogyan a számok könnyed eleganciája a Steely Dan zenéjét juttathatja eszünkbe, és a fülünkben megragadó melódiák itt-ott a Becker & Fagen duó bonyolult dallamaira emlékeztetnek. És ha már szóba került a Steely Dan: Bizony, nemcsak Steve Gadd képes a dobszólókat a dal szerves részévé tenni – melyre remek példa a Steely Dan mérföldköve, az „Aja” – hiszen Jost Nickel ugyancsak játszi könnyedséggel tesz eleget ennek a kihívásnak a Bloon című kompozícióban. A jó munkához idő kell, tartja a mondás, és Jost Nickel nem siette el debütáló albumának megvalósítását. A várakozás pedig nem volt hiábavaló, hiszen The Check In című lemezével a művész egy igazán jól sikerült albumot mondhat magáénak. https://www.facebook.com/

Jost Nickel Official http://jostnickel.com/en/start/ Címlap fotó: Gerhard Kuehne