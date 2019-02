Címlap » Hírek » Apogee HypeMiC USB mikrofon analóg kompresszorral Apogee HypeMiC USB mikrofon analóg kompresszorral Az Apogee az idei téli NAMM Show-n mutatta be új HypeMiC mikrofonját, amit „következő generációs”, stúdióminőségű USB kondenzátor mikrofonként emlegetnek, és beépített kompresszorral is rendelkezik. Nos, ez olyasmi, amiről korábban még nem hallottunk. Az új mikrofon tulajdonképpen az Apogee korábbi sikeres USB mikrofonjaira épül, azonban a beépített, három gyári beállítással rendelkező kompresszor mindenképpen figyelemreméltó. A kompresszortól eltekintve a HypeMiC az Apogee híres PureDIGITAL technológiáját alkalmazza ebben a mikrofonjában is, ami kristálytiszta és valósághű hangvisszaadást nyújt 24-bit/96kHz minőségben. A beépített analóg kompresszornak köszönhetően a HypeMiC a legjobb választás egyszerű, gyors, stúdióminőségű ének, beszéd és akusztikus hangszer (pl. gitár, vonós, fúvós, bőgő, dob, zongora) felvételéhez, de ugyanakkor jól használható podcast készítésénél, élő internetes közvetítésnél, rádiózásnál. Az Apogee HypeMiC simán együttműködik iOS, Windows és MacOS eszközökkel. A HypeMiC professzionális minőségű, kardioid karakterisztikájú kapszulával, nagy érzékenységű, 46 dB maximális erősítésű mikrofon előerősítővel olyan minőséget produkál, ami megegyezik a csúcskategóriás mikrofon előerősítőket használó felsőkategóriás kondenzátor stúdiómikrofonok tudásával. A könnyű hordozhatóság mellett az egyszerű használat is nagy előnye a HypeMiC-nek. Csak csatlakoztatjuk számítógéphez, vagy iOS eszközhöz, a programban audio interfészként kiválasztjuk a mikrofont, és máris készíthetjük a felvételt kedvenc alkalmazásunkkal, vagy szoftverünkkel. Négy eszköz egy apró egységben

Az Apogee négy különböző eszközt épített ebbe a kompakt egységbe: mikrofont, mikrofon-előerősítőt, A/D és D/A konvertert és egy analóg kompresszort. A HypeMiC USB mikrofon minden egyes alkotóeleme gondos tervezés eredménye a legtökéletesebb hangminőség és a lehető legkisebb zajjal történő felvétel érdekében. Fejhallgató kimenet, Blend funkcióval

A HypeMiC-et ellátták egy ⅛”-os fejhallgató kimenettel is, amihez Blend (keverési) funkció is tartozik. A Blenddel állíthatjuk be a bemenő mikrofonjel és a már előzőleg felvett jel arányát, vagyis pl. felvételre kerülő ének, vagy hangszer hallgatásának szintjét az alaphoz képest, és mindezt gyakorlatilag nulla jelkésés mellett. A Blend funkcióhoz tartozó, két irányban nyomható gombot a LED-ek alatt helyezték el. A fejhallgató kimenet tartalmaz egy beépített erősítőt is, ami elegendő teljesítményt ad le ahhoz, hogy a fejhallgatóban jól hallhassuk a mikrofon bemenő jelét bármilyen felvételi szituációban, pl. ha nagy hangerővel dob, vagy gitár szól mellettünk.

Analóg kompresszor

A gyártó háromféle kompresszor beállítással hozza forgalomba új USB mikrofonját, melyek közül a mikrofon elején elhelyezett bemeneti érzékenységet is szabályzó gombbal tudunk választani. Az itt elhelyezett három színes LED-del tudjuk követni a kompresszor, a bemeneti szint és a Blend mód működését. Minimum (Shape It): ez a legkisebb kompresszálás, ének és hangszer felvételekhez ajánlott. Médium (Squeeze It): ez a középső állás beszédhez, pl. podcast célokra ajánlott, jól kihozza a részleteket Erős (Smash It): ez a maximális kompresszálás, elsősorban nagyon erős ének vagy beszédhang felvételéhez ajánlott a rádió minőség eléréséhez Ezek csak ajánlások, érdemes végig próbálni – hangforrástól függően – és ízlés szerint beállítani. A kompresszálás beállítása előtt érdemes beállítani a bemenő jel szintjét, és vegyük figyelembe, hogy kompresszor a felvétel alatt a környező zajokat is felerősíti. A jól beállított kompresszorral felvett ének, vagy hangszer sokkal részletgazdagabban szól, és jobban „elhelyezkedik” a mixben. Szuper tartozékok

Az Apogee HypeMiC USB mikrofonnal számos fontos és jól használható tartozékot kapunk, így akár a doboz kibontása után már kezdhetjük is a felvételt. A tartozékok: háromlábú asztali állvány, mikrofonállvány adapter, pop filter, (aki próbálta már a „p” és „b” betűk puffogását kiszedni felvételből az tudja milyen hasznos), hordtáska, Micro USB – USB-C kábel, Micro USB – USB-A kábel, Micro B – Lightning kábel, kezelési útmutató.

Néhány fontosabb technikai adat:

Felbontás és mintavételi frekvencia: 24-bit/96kHz

Bemenet: mikro USB

Maximális hangnyomás: 130dB (1% THD at 1kHz)

Karakterisztika: kardioid

Méretek: 124 x 38 x 38 mm (hossz x szélesség x mélység)

Súly: 0,20 kg

Megjelenés: 2019. február

Megjelenés: 2019. február

Javasolt európai bruttó ár: 475 EUR Részletes specifikáció: Apogee Az Apogee termékek európai és hazai forgalmazója a Sound Service.