Címlap » Hírek » Anna and the Barbies – új klip, Akvárium koncert Anna and the Barbies – új klip, Akvárium koncert Premier: megérkezett Pásztor Anna rendezői bemutatkozása a Sajnálom című kliphez és indul az Anna and the Barbies 15. jubileumi éve, rengeteg meglepetéssel! A magyar zenei élet egyik legkarizmatikusabb bandája végigünnepli a 2019-et, hiszen a 15. jubileumi évükben rengeteg meglepetést és újdonságot mutat majd az extrém szélsőségekről is ismert csapat. Legyen szó rikító tollakról, gázálarcról és agancsos latexcuccról, minden különleges öltözéket láttunk már Anna and the Barbies koncerten. Mostanra viszont az extrémitás skálájának másik végén pompázik az énekesnő és zenekara: maximális letisztultság és színtiszta minimalizmus jellemzi vizuális világukat, ami tőlük talán még meghökkentőbb, mint egy véráztatta bohócsmink. Ennek megfelelően indítják az ünnepi évet is, hiszen Sajnálom című dalukhoz egy fekete-fehér videóval készültek, ami több szempontból is különleges. Szimbólumokkal teli világa egy gyönyörű történetet mesél el, melyben a dalban szereplő én önmagával köt békét egy szürreális ceremónia keretében, ahol Anna játssza az összes kiemelt szerepet. A kisfilm teljes mértékben Anna művészetének megtestesülése, hiszen a szövegen és a főbb szerepeken kívül most először a rendezést és Porkoláb Norbert segítségével a vágást is ő vállalta magára, ahogy élete első templomi esküvőjét is… Anna így mesélt a dal és a klip koncepciójáról: „A komoly sérülések mostanában »emberen belüliek«, ahol mi vagyunk saját magunk merénylői: megfeleléskényszer, szorongás, bűntudat, frusztrációk, görcsös akarások, irigység, kapzsiság, magány - elvesztegetett pillanatok, napok, életek. Ez a dal a kegyelemről szól, megbocsájtásról és békéről, amit leginkább saját magunktól kérhetünk, kaphatunk meg. A klip koncepciója egy hosszabb betegség alatt született meg bennem, amikor rájöttem, hogy mindenek előtt, és mindenek után egyedül, és magunkra utalva vagyunk a világban. Az életünk minőségéről mi magunk döntünk, ítélkezünk. A betegséget, úgy mint a gyógyulást, magunknak intézzük. Első ízben volt alkalmam rendezni, valamint együtt vágni a klipet a zseniális operatőr-rendező Porkoláb Norberttel, akivel az Álmatlan film készítése közben találtunk egymásra.” Ezzel a darabbal indul tehát a 2019-es jubileumi ünneplés, melyhez a közönség is csatlakozhat személyesen április 18-án az Akvárium Klub NagyHalljában, ahol már új dalokkal is találkozhatunk. Ezúttal egy kevésbé megszokott oldalát veszi majd elő Anna, hiszen teljesen lemeztelenített műsorral, letisztult színpadképpel és színtiszta zenével varázsol majd minket zenekara sajátos atmoszférájú világába. A további meglepetésekről egyelőre még nem árultak el mindent, de abban biztosak lehetünk, hogy sok izgalmas újdonságra számíthat a fülünk és a szemünk is, hiszen hamarosan online is elérhető lesz a mozikat is megjárt Anna and the Barbies film, az Álmatlan. Júniusban fellépnek a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon (Kis-éji Rock and Roll), és egy új lemez is készülőben van új dalokkal és rendkívül különleges együttműködésekkel… de ez persze messze nem minden, hiszen tudjuk, hogy Annáéknál a sok mindig több! A koncert Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/2218316411740612/ Jegyek itt: https://akvariumklub.hu/programok/anna-and-the-barbies-15/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó