Címlap » Hírek » Anika Nilles dobtábor a Balatonnál Anika Nilles dobtábor a Balatonnál Anika Nilles saját kompozíciókkal tarkított szólóelőadásait, workshopjait egész Európában, Kínában és Dél Amerikában is jól ismerik. Szeptemberben, a pálkövei dobtáborban közelebbről is megismerheted játékát. Nem tudom mennyire kell bemutatni olvasóinknak Anika Nilles-t, a nagyszerű német dobost és zeneszerzőt, aki jó pár évvel ezelőtt YouTube videói által vált ismertté és népszerűvé. Mára már a Meinl Cymbals hivatalos előadója, világszerte tart workshopokat, bemutatókat, folyamatosan turnézik, megjelent Pikalar című első önálló albuma, és tavaly a Budapest Music Expo RádioRock nagyszínpadán tartott exkluzív bemutatót. Szeptember 6-9. között Anika Nilles Magyarországon, pontosabban a Balaton északi partján található Pálkövén tart különleges dobtábort. Anika Nilles lemezén és videoklipjeiben saját szerzeményeit hallhatjuk, sőt néhány keyboard sávot is ő játszott fel. A dalok ötletei, a fő dallamok és persze dobtémák tőle származnak, melyeket zenésztársaival Joachim Schneiss gitáros producerrel, Frank Itt basszusgitárossal, Maze Leber és Stefan Gunnarsson billentyűsökkel hangszereltek kész számokká. A jazz-rockos, fúziós zene, amit ezen a lemezen Anika preferál, kiváló terep különleges technikája, muzikalitása kibontakozásához. Anika Nilles lemezén, klipjeiben és oktatóanyagaiban talán az a legszembetűnőbb, hogy nem csak ritmushangszerként használja a dobot. Játékában a dob önálló, kompozíciót alkotó szerepet kap, ugyanakkor nem vonja el a figyelmet a többi hangszerről, teret enged a többi zenésznek, de azért folyamatosan megvillan kivételes dobtudása. Kifinomult technika, egyedi dob sound és hihetetlen energia jellemzi játékát. Nagy hangsúlyt fektet a dob megszólalására, hatféle pergődobot, és a legkülönbözőbb cintányérokat használja a dal karakterétől függően. Jó barátságban van az elektronikus hangzásokkal is és ügyesen ötvözi azt az akusztikus világgal. Mindezt testközelből tapasztalhatják meg a pálkövei dobtábor résztvevői, akik kiscsoportos, intenzív foglalkozásokon ismerhetik meg, hogyan fejleszti magát, vagy épp hogyan kezd hozzá egy kompozíció megírásához. Bővebb információ: https://www.facebook.com/Anika-Nilles-Drum-Camp-P%C3%A1lk%C3%B6ve-2005886876337525/ Anika Nilles Facebook

