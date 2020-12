Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Ampeg Micro CL Stack teszt – kicsi a bors, de erős Ampeg Micro CL Stack teszt – kicsi a bors, de erős - BORBÉLY TAMÁS -



Basszusgitár erősítők terén az Ampeg név egyszerűen megkerülhetetlen. A történet egészen 1969-ig vezet vissza, amikor is megszületett a Bill Hughes és Roger Cox által tervezett SVT erősítő fej. Az SVT rövidítés a Super Valve Technology elnevezést takarja. Akkoriban a basszuserősítők általában 100 W teljesítmény körül mozogtak, a csöves SVT pedig 300 W teljesítmény leadására volt képes, meghaladva kortársait. Egy vagy két darab 8 x 10-es ládával használták őket, és így képes volt a nagyobb szabadtéri színpadokon, fesztiválokon is bőségesen helytállni a Marshall hegyek mellett. Akkoriban a PA rendszerek nem ott tartottak, mint manapság, így a gitárosok, és basszusgitárosok irgalmatlan erősítő, és láda hegyekkel támadtak a nagyobb koncerteken. Az Ampeg SVT ekkor aratta első sikereit. Az idők folyamán a cég nyilván több eszközt (erősítőt, ládát, kombót, pedált) fejlesztett, magának az SVT-nek is jó néhány generációja létezik, de az alap sound, ami 1969-ben született, ott rejlik az összes ilyen erősítőben. Jelen tesztünkben a múlt nagy stack-falainak egy pindurka leszármazottját vesszük közelebbről szemügyre. Kérdés, hogy az Ampeg Micro CL Stack esetében mennyire igaz a közmondás…



Fizikai méretek, kinézet, szolgáltatások

Az Ampeg Micro CL Stack kinézetre élethűen hozza a vintage basszus fej-láda kinézetet. A fej előlapján a szövetborítás abszolút összhangban van a láda szövethálójával, a bőrözés, sarokvédők, egyszóval minden design elem az idősebb rokonokra utal. A megjelenése ezzel együtt nagyon aranyos. Egy keskeny, de viszonylag magas éjjeliszekrény méreteivel bír, viszont annál azért nehezebb. Egy normálméretű és súlyú basszusmotyóhoz képest természetesen könnyebb, de azért a ládával hóna alatt nem futna messzire az ember. A fej viszont a csöves elődökhöz képest elhanyagolható súlyú, és méretű. Szolgáltatásaiban a Micro Stack CL fej egy nagyon alap konstrukcióval rendelkezik. Az előlapon található az aktív, passzív bement, a háromsávos EQ, és egy AUX bemenet. Ez utóbbihoz külön hangerő potméter is tartozik, mellyel a külső hangforrás hangerejét szabályozhatjuk. Ez nagyon praktikus, ugyanis rengeteg AUX bemenettel rendelkező erősítőn nincsen dedikált hangerő állítási lehetőség, csupán a külső eszközünkön tudjuk szabályozni azt. Itt szerencsére egy kulturált megoldást kaptunk erre, amely teljesen független a hangszerbemenet hangerejétől, így nagyon könnyen össze tudjuk húzni a kettőt a kívánt szintre. Az előlapon található még a fejhallgató kimenet, melynek aljzatába, ha jack dugót helyezünk, akkor automatikusan némítja a hangszórót, és mind az AUX jelet, mint a basszusgitárunk jelét a fülhallgató felé továbbítja. Ezzel kizárja azt a lehetőséget, hogy egyszerre szóljon a fejhallgató és a hangszóró is, nagyon egyszerűn automatizálva van néma gyakorláshoz. Az erősítő hátoldalán található a jack-es hangszóró kimenet, illetve a szintén jack-es vonalszintű kimenet. Nem olyan elegáns, mint egy szimmetrikus XLR DI, de nagyon fontos, hogy rendelkezik egyáltalán ilyennel, hiszen ez nagyobb helyekre is alkalmassá teszi a kis cuccot. A fej önmagában is használható fejhallgatóval való gyakorlásra, vagy akár előfokként vonalban való zenélésre, nem kell feltétlenül láda hozzá, sem műterhelés, mint a csöves verzióknál, ugyanis a Micro CL tranzisztoros. A hátlapon található még az effekthurokhoz tartozó Send, és Return aljzat, mely talán túl is lépi az alapvető szükségleteket. Hang

Ha valakit esetleg ránézésre megtéveszt kedves apróság, akkor az első megszólaltatáskor biztosan szertefoszlik ez a kép, ugyanis a Micro CL a méreteihez képest irgalmatlan hangerővel, és testes hanggal rendelkezik. A 100 Watt önmagában kevésnek tűnhet, de ne feledjük el, hogy egy 2 x 10-es 100 dB hangnyomással rendelkező láda van alatta, ami azért rendesen meg tudja mozdítani a levegőt. Sound tekintetében abszolút hozza azt az SVT-re jellemző röfögő, enyhén agresszív, de mégis meleg, vastag hangzást, amit az Ampeg-ekben szeretünk. Az erősítő nem rendelkezik külön Gain, és Master potival, de a hangerő növelésével, ahogy jobban dolgoztatja a hangszórókat, a drive is növekszik. Ez a növekedés nem egy szignifikáns dolog, kis- és nagy hangerőn a torzítás mértéke nagyon kis mértékben tér el, de azért növekvő tendenciát mutat. Eleve nem is nagyon beszélhetünk a klasszikus értelemben vett torzításról, inkább csak „szőrös hangról”. Olyan zenékre is teljesen alkalmas, mely tiszta basszushangot kíván, de jobban belemarva a húrokba a rock, vagy akár a vadabb stílusok biztosan autentikusabban szólnak ezen, mint egy abszolút steril Hi-Fi-jellegű eszközön. Az Ampeg által gyártott 10”-os hangszórón kívül a láda nem rendelkezik külön magas sugárzóval, mégis meglepően széles spektrumot lefed. Fényesebben szól, mint egy klasszikus vintage láda, de az EQ-val természetesen ez alakítható. Könnyedén mattá, fénytelenné, puhábbá tehető, de egy tolakodóbb, orrosabb, vagy akár csörgősebb sound is előhozható belőle, ízlés szerint. Basszusládáknál én személy szerint szeretem a tweeter enyhe jelenlétét, de itt egyáltalán nem hiányoltam, mert a nagy, kerek, telt hang így is részletgazdag, fókuszált, és érthető.

Összegzés, ajánlás

Az Ampeg Micro CL Stack egy nagyon egyszerű, de mégis sok zenei területen jól használható erősítő, mely rendelkezik a márkára jellemző adottságokkal. Enyhén röccenős, telt hangjával abszolút hozza az SVT-re jellemző világot. Ha valaki erre a soundra vágyik, de nem falbontásra használná az erősítőjét, kis helyen tárolná, könnyen szeretné szállítani, akkor annak ez a cucc tökéletes megoldás lehet. A szobai gyakorlástól, a próbatermi körülményeken át, a klub koncertekig mindenhová önmagában elég lehet ez a setup. Bár az utóbbi kettőnél azért dobos- és zenei stílus függő a kérdés. Nagyobb színpadokra is alkalmas lehet a basszus-monitor funkciót betöltésére. A vonalkimenetet használva, és a ládát megfelelő módon bemikrofonozva pedig egészen elképesztő soundokat kaphatunk, mely nagyobb koncerteken a PA-n keresztül, vagy stúdióban felvételeknél élethűen visszaadhatja a régi idők basszusarzenáljának erejét.

Ezzel a kis áttekintéssel talán válaszoltunk is a bevezetőben még kérdőjelesen felvetett közmondásra: igen, bizony kicsi a bors, de erős! Fontosabb adatok Erősítő fej Teljesítmény: 100 W Impedancia: 8 Ohm Fejhallgató kimenet: 3,6-os sztereó jack Effekt hurok: 6,3 jack Send / Return Előfok: Solid-state (tranzisztor) Végfok: Solid-state (tranzisztor) EQ: magas, mély, közép Vonalkimenet: aszimmetrikus 6,3-as jack Hangszer bemenetek: Aktív (-15dB), passzív (0dB) Line in bemenet: 3,6-os stereo jack Méretek: 177 x 309 x 254 mm Súly: 6,26 kg Hangfal Teljesítmény: 100 watt Impedancia: 8 Ohm Hangszórók: 2 x 10" Ampeg Custom hangszóró Frekvencia átvitel: 57 Hz – 5 kHz Hangnyomás: 100 dB SPL @ 1w/1m Mértek: 609 x 330 x 279 mm Súly: 15 kg Minthogy 2018-ban a Yamaha Guitar Group megvásárolta az Ampeget, a további részletekről és árról elsősorban a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni.