Címlap » Hírek » Amerikai koncertjei előtt új klip Barabás Lőrinctől Amerikai koncertjei előtt új klip Barabás Lőrinctől Mistaken címmel szóló dalt és klipet jelentetett meg Barabás Lőrinc, amelyben a trombita mellett a zongora és a szintetizátor hangszínei is kiemelt szerepet kapnak. A trombitaművész-zeneszerző november végén Amerikába utazik, ahol San Fransiscóban és New Yorkban is koncerteket ad. Barabás Lőrinc legújabb száma a szólóprodukcióiban megszokottól eltérő hangulatot és stílust tükröz. "Amikor zenét szerzek, legtöbbször zongorán vagy más billentyűs hangszeren dolgozom. Arra gondoltam, egy-két új hangszínnel kicsit jobban beemelem ezt az élő előadásaimba. Bár eddig is használtam szintetizátort és zongorát, a Mistakenben ezek most még nagyobb szerepet kapnak. Amúgy az Elevator Dance Musichoz képest ez egy jóval lassabb szám, egészen pontosan fele olyan gyors. "Egyébként folyamatosan írok új zenéket, akkor is, ha nem dolgozom albumon. A Mistaken megmutatja, hogy éppen miben vagyok benne, akár azt is mondhatnám, a naplójegyzetek most itt tartanak." A trombitaművész a dalt és a hozzá tartozó videót a Supersize Recording Stúdióban rögzítette Boros Gábor Dávid operatőr segítésével, a vágó pedig maga Barabás Lőrinc volt. Az új számot azonban először a külföldi közönség hallhatja élőben, Lőrinc ugyanis november végén Amerikába utazik. "Két fellépésem lesz New Yorkban és kettő San Franciscóban. Egy szóló és egy zenekaros mindkét városban, helyi zenészekkel. Jártam már arra játszani, és nagyon pozitív volt a fogadtatás. Inspirálóak a helyek, így mindig feltöltenek ezek az utazások." Amerikai útja előtt Barabás Lőrinc november 13-án a Héttorony Fesztivál szervezésében Bécsben a Hundertwasser Múzeumban lép fel, november 15-én pedig improvizatív klubestjén, a Random Szerdán lesz hallható a Budapest Jazz Clubban. Facebook: https://www.facebook.com/barabas.lorinc.5 Fotók: Sós Gábor