Alex Scholpp - School of Metal turné Május végén megjelenik a Metal Iskola című kiadvány, melynek anyagát Alex Scholpp, a zseniális német metal gitáros írta. Ebből az alkalomból Budapesten és Győrben Alex metal gitár workshopot tart, majd következik egy kis zúzás. Németország legismertebb metal gitárosa, Alex Scholpp érkezik a május utolsó hétvégéjén Magyarországra, hogy találkozzon a hazai metal zene képviselőivel, olyan zenészekkel, akik maguk is elkötelezett hívei a műfajnak, és minden érdekli őket, ami a metal zenében történik, a metal zenével kapcsolatos. Alex Scholpp világszerte Turnézik Tarja Turunennel, de a Farmer Boys, a The Help, és a Sinner formációkból is ismert. Most még kevesen tudják, hogy május végén a Zenész Magazin gondozásában Magyarországon megjelenik az első Metal Iskola című kiadvány, kottákkal, CD-vel, tippekkel és magyarázatokkal azoknak a gitárosoknak, akik mindig nyitottak az újra, és nem gondolják azt magukról, hogy már mindent tudnak a műfajról. Alex pont nekik állította össze a School of Metal, magyarul a Metal Iskolája című anyagot, ami kézbevezető formátumban 150 oldalon vezeti be az érdeklődőket a metal gitározás tudományába, a Metallica, a Guns N' Roses, a Megadeth, Joe Stariani és Eddie Van Halen legnagyobb szólóinak segítségével, ami minden metalista számára kötelező "olvasmány". Grog Lisee és Nicki Skistimas A Metal Iskolája ez alkalommal Alex személyes jelenlétében, és közreműködésével kerül bemutatásra Budapesten és Győrben. Május 26-án a Mezzoforte Hangszeráruház ad helyszint az első találkozásnak, amikor bevezetésként Alex nagyjából egy órás ingyenes gitár workshopot tart, majd egy egzotikus fordulattal két Metal Lady csatlakozik hozzá, Grog Lisee és Nicki Skistimas, akik ördögi mesterei a basszusgitárnak és a dobnak, hogy egy elképesztő "metal-órában" részesítsék a hallgatóságot. Május 27-én pedig Győrben kerül bemutatásra ugyanez a program, mégpedig a Hangszerdiszkont üzletében. Ne hagyjátok ki! Ez egy rendkívüli lehetőség, amit érdemes kihasználni, hiszen Alex személyében olyan metal gitárossal találkozhattok, aki németországi Stuttgartban saját gitáriskolájában oktatja a metal tudományát. Ne feledjétek, hogy mindkét rendezvény INGYENES!