Címlap » Hírek » A Zoom kihozta új belépőszintű H1n kézi felvevőjét A Zoom kihozta új belépőszintű H1n kézi felvevőjét A Zoom a napokban jelentette be a H1n Handy Recordert, egy valóban kompakt és sokoldalú audio felvevő eszközt, ami egyaránt jól használható mind filmes, zenei, és podcast célokra. Az új Zoom H1n a népszerű belépőszintű H1 audio felvevő továbbfejlesztett változatának tekinthető, amit a korábbi modellhez képest számos új funkcióval láttak el. Minthogy a tervezésnél az elsődleges szempont a hordozhatóság és a sokoldalúság volt, a H1n alapvető munkaeszköze lehet mindazon alkotóknak, akik stúdión kívül szeretnének professzionális minőségű hangot rögzíteni. Szembeötlő a H1n ügyesen kialakított formája, a mikrofonok esztétikus védőrácsot kaptak, az LCD kijelző kellően nagyméretű és nagy fényerejű, az összes kezelőgombot a készülék előlapjára helyezték el, így minden kézre esik. A beépített X/Y mikrofonok kiváló minőségű sztereó hangot rögzítenek bármilyen környezetben, és a 1/8 inches sztereó mini jack mikrofon/vonal bemenet lehetővé teszi, hogy külső mikrofont, vagy más digitális eszközt csatlakoztathassunk a H1n-hez. Az újonnan tervezett fedélzeti limiter gondoskodik arról, hogy torzításmentes felvételt készíthessünk egészen 120 dB hangnyomásig. Így koncerteket, zenekari próbát, vagy bármely más hangos eseményt rögzíthetünk anélkül, hogy a hangminőségben kompromisszumot kellene kötnünk. Egy mélyvágó szűrő segít kiküszöbölni pufogó hangokat, szélzajt, és más nemkívánatos mélyfrekvenciás zajokat. Az olyan funkciók, mint a Playback Speed Control (sebesség szabályzás lejátszáskor) és az A-B Repeat (két pont közötti ismétlés) még sokoldalúbbá teszik az új Zoomot. A korlátlan sztereó overdub funkciónak köszönhetően újabb és újabb rájátszásokkal gazdagíthatjuk felvételünket. Külön szűrőt kapott a diktafon mód, a Voice Emphasize Filtert, ami interjúknál, podcastingnál az emberi beszédhangra optimalizált gyári prestet aktivál. Meg kell említenünk a Pre-record, az Auto-record és a Self timer funkciókat, melyek tovább kényeztetnek bennünket. A Pre-record beállításnál az eszköz folyamatosan figyel, és így 2 másodperccel a Record gomb megnyomása előtti hangot is rögzíteni tudja. Az Auto-recordnál ha a H1n egy bizonyos, a felhasználó által beállított szint feletti jelet érzékel, elkezd rögzíteni. A Self timer funkció a felvételt egy beállított idő után indítja el. Minthogy készüléket filmes felhasználásra is szánták, DSLR kamera használata esetén rendelkezésünkre áll Slate Tone funkció, ami vágáskor egyszerűvé teszi a videó fájlokkal történő szinkronizálást. A H1n a fejhallgató/vonal kimenetéről pedig nagyfelbontású hangot tudunk küldeni a kamerára. Az eszköz mikro USB portján a kevert sztereó hangot a számítógépükre továbbíthatjuk, így a H1n USB mikrofonként, USB audio interfészként, vagy microSD kártyaolvasóként is funkciónál. A H1n két AAA elemmel 10 órányi felvételt tud rögzíteni, forgalmazása január folyamán kezdődik, ezzel párhuzamosan a H1 modell gyártása megszűnik. További videót a Zoom H1n-ről a Zenész Magazin YouTube csatornáján találsz, ide kattintva, és ott akár fel is iratkozhatsz a csatornára. Fontosabb technikai adatok Felvételi médium: microSD/microSDHC kártya max. 32 GB



File formátumok:

WAV – 44.1 kHz/16-bit, 48 kHz/16-bit, 48 kHz/24-bit, 96 kHz/24-bit

MP3 – 48 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps

Kijelző: 1,25” monokróm, LCD (96×64) Bemenetek:

Beépített mikrofon, 90° XY sztereó, 120 dB max. SPL

Mikrofon/vonal bemenet: sztereó mini jack



Kimenetek:

kombinált vonal/fejhallgató kimenet sztereó mini jack

Beépített hangszóró: 500 mW 8Ω

Mikro USB



Tápellátás:

2 x AAA alkáli, vagy lítium, vagy NiMH elem

AC adapter (ZOOM AD-17): DC 5V/1A (nem tartozék)

Folyamatos felvételi idő elemmel: kb. 10 óra 44,1 kHZ/16 bit



Tartozékok: 2 x AAA elem, Steinberg Cubase és WaveLab LE, Kezelési útmutató



Méretek: 50 x 137,5 x 32 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 60 g Tájékoztató ár: 119 EUR A Zoom hazai és európai forgalmazója a Sound Service.



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó