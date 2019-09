A Zoom bemutatta új H4n Pro Black kézi felvevőjét A Zoom a napokban hozta nyilvánosságra H4n Pro Black kézi felvevőjét, ami teljesen új külsővel és jól kipróbált jellemzőkkel rendelkezik. A Zoom különböző verziójú professzionális kézi felvevői komoly szegmensét képviselik a hordozható felvevők piacának. A gyártó most egy, külsejében megújult, teljesen fekete kézi felvevőt mutatott be, ami a 2016-ban megjelent H4n legújabb verziója. A beépített X/Y elrendezésű mikrofonok, a két kombó bemenet, a rájátszási lehetőség, a speciális effektek, és a további jól használható jellemzőknek köszönhetően a zenészek dalkészítésre, és stúdión kívüli felvételekre egyaránt eredményesen alkalmazhatják. Az ergonomikus kialakítású, gumírozott bevonatú házával, zárható XLR/TRS kombó csatlakozóival a H4n Pro ideális eszköz filmek audio sávjainak felvételére, koncertek rögzítésére, vagy akár szuper minőségű diktafonként is használható. A négysávos H4n Pro Black ugyanazzal az alacsony zajszinttel, kiváló hangminőséggel és felsőkategóriás előerősítőkkel büszkélkedhet, mint a jól ismert H5 és H6 Handy Recorderek, a felvételeket 24-bit/96kHz minőségben készíti, és természetesen a lejátszás is ilyen minőségű. Az új Zoom 140dB hangnyomás szintet tud kezelni, ami alkalmassá teszi élő koncertek felvételére, legyen szó egy akusztikus kvartettről, vagy akár egy fülhasogatóan hangos metal bandáról. A rendkívül alacsony bemeneti zajszint (-120 dBu EIN) pedig a leghalkabb hangforrások kivételesen alacsony zajjal történő felvételét is lehetővé teszi. A két beépített kardioid kondenzátor mikrofon beállítási szöge könnyedén állítható 90 fokról 120 fokra, a szélesebb sztereó hangkép érdekében. További plusz a beépített M-S dekóder, ami lehetővé teszi, hogy külső mikrofonokkal történő Mid-Side felvételnél az utómunkálatok során állítsuk a sztereó hangkép szélességét. Felvételi módok

Az eszköz háromféle módban tud felvételt rögzíteni, ezek a következők: STEREO MODE – a beépített X/Y mikrofonokat – vagy külső mikrofonokat – használja, és kiválóan alkalmas élő koncertek, akusztikus hangszerek és beszéd rögzítésére. Egy időben felvehető sávok száma 2, egy időben lejátszható sávok száma 2. 4CH MODE – ilyenkor a beépített X/Y mikrofonok mellett a két külső bemenet is működik, így egyszerre vehetünk élő terem hangot, és küldhetünk sztereó jelet a felvevőre. Egy időben felvehető sávok száma 4, egy időben lejátszható sávok száma 4. MTR MODE (Multi-track Mode) – ez a mód négysávos stúdióvá varázsolja a Zoomot, beépített effektekkel, rájátszási funkciókkal, valamint azzal a képességgel, hogy korábban rögzített hangfájlokkal is tudunk dolgozni. Egy időben felvehető sávok száma 2, egy időben lejátszható sávok száma 4. Multi-track módban a rájátszási és punch-in lehetőségeknek, valamint a stúdió minőségű effekteknek és a hangszer emulációknak köszönhetően dalkészítésre is alkalmas a H4n Pro. Az effektek között találunk kompresszort, limitert, reverbet, delay-t, de mélyvágó szűrő és más effektek is rendelkezésünkre állnak. A fedélzeti metronóm és hangoló, a tucatnyi gitár- és basszuserősítő modell további segítséget nyújt munkánkhoz. A lejátszás loopolható, sebessége a hangmagasság változása nélkül változtatható, vagyis a H4n Pro tökéletes eszköz gyakorláshoz is. Ha a Pre-Record funkciót aktiváljuk, akkor a Record gomb lenyomása előtt két másodperccel már rögzíteni kezd a H4n Pro (ez 96 kHz/sec vagy 4CH mode-ban csak 1 mp.) Az Auto-record lehetőséget aktiválva (sztereó és 4CH módban) az eszköz csak egy előre beállított szint feletti jelerősségénél kezd rögzíteni, míg az Auto-Stop funkció használata esetén leállítja a felvételt, ha a jelszint egy beállított érték alá csökken. USB audió interfész

Mindezeken túl a H4n Pro mint 2 be- és 2 kimenettel rendelkező audió interfész is funkcionál, így PC-re, vagy Mac gépre közvetlenül készíthetünk felvételt, ehhez használhatjuk az ingyen letölthető Cubase LE-t, vagy más zeneszerkesztő programot is. A megvilágított 128 x 64 pixeles kijelzőn jól követhetők a funkciók, a H4n Pro WAV és MP3 formátumba egyaránt képes rögzíteni. Az új Zoommal felvett WAV fájlok megfelelnek a Broadcast Wave formátumnak, időbélyeggel rendelkeznek az utómunkálatok megkönnyítése érdekében. Az eszköz SD vagy SDHC kártyára is képes rögzíteni, 32 GB-ig. Kimenetek / bemenetek

A H4n Pro két zárható XLR/TRS kombó csatlakozóval rendelkezik, mindkettőn kapcsolható 24 vagy 48 V fantomtáppal. További mikrofon/vonal bemenet is rendelkezésünkre áll 1/8”-os sztereó jack formájában. A felvételünket visszahallgathatjuk az 1/8 inches, hangerőszabályzóval ellátott sztereó kimeneten fejhallgatóval, vagy bármely más külső eszközzel, de akár a beépített hangszórón keresztül is. Tápegység, üzemidő

A H4n Pro 2 AA méretű alkáli vagy NiMH újratölthető elemmel működik, melyek normál használat mellett 6 órát, Stamina (takarékos) módban 10 óra üzemidőt biztosítanak. Az eszköz a külön megvásárolható AD-14 hálózati adapterrel is működtethető. (Stamina módban a felvehető és lejátszható sávok száma egyaránt 2, felvétel minősége 16 bit/44,1 kHz.) Tartozékok

Műanyag védőtok

2 x AA ceruzaelem

Letöltési licensz Steinberg Cubase LE és WaveLab LE szoftverhez

